Терри убежден в своем превосходстве над Ван Дейком. А что говорит статистика?

Джону Терри не понравилось, что Джермейн Пеннант публично поставил Вирджила ван Дейка выше экс-защитника «Челси». Легенда вышел на связь с подписчиками и целую минуту объяснял, почему он лучше капитана «Ливерпуля» .

Терри привел три главных аргумента в свою пользу: у него больше голов, больше «сухих» матчей и трофеев тоже больше. Джон также напомнил, что в 34 года он «отыграл каждую минуту каждого матча» в сезоне-2014/15, когда лондонцы стали чемпионами страны под руководством Жозе Моуринью.

WhoScored сверил слова Терри со статистикой. Эксперты сравнили кампанию, о которой вспомнил сам англичанин, с чемпионским для «Ливерпуля» сезоном-2024/25. Вирджилу в 2025-м тоже было 34 года.

По среднему показателю за игру Терри обошел голландца в отборах и выносах, также у легенды «Челси» больше матчей, «сухих» игр и результативных действий. Вирджил лучше в выигранных верховых единоборствах и перехватах в среднем за 90 минут.

Терри прав, получается?