«Реал» проиграл в Ла Лиге впервые с декабря – после 8 побед подряд
«Реал» впервые в 2026 году потерял очки в Ла Лиге.
Мадридцы уступили «Осасуне» в 25-м туре – 1:2.
Предыдущее поражение в чемпионате у «Реала» было 7 декабря – от «Сельты» (0:2). Затем мадридцы одержали восемь побед подряд, и сегодня серия прервалась.
В следующем туре столичный клуб примет «Хетафе». «Сливочные» опережают на два очка «Барселону», у которой матч в запасе.
