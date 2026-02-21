64

«Реал» проиграл в Ла Лиге впервые с декабря – после 8 побед подряд

«Реал» впервые в 2026 году потерял очки в Ла Лиге.

Мадридцы уступили «Осасуне» в 25-м туре – 1:2.

Предыдущее поражение в чемпионате у «Реала» было 7 декабря – от «Сельты» (0:2). Затем мадридцы одержали восемь побед подряд, и сегодня серия прервалась.

В следующем туре столичный клуб примет «Хетафе». «Сливочные» опережают на два очка «Барселону», у которой матч в запасе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Болельщики Реала в понедельник после поражения Барселоны и всю неделю писали про «карму болельщикам Барселоны» и смеялись над каталонцами )

Получается, сейчас тоже «карма» ?)
Ответ Кирилл
Болельщики Реала в понедельник после поражения Барселоны и всю неделю писали про «карму болельщикам Барселоны» и смеялись над каталонцами ) Получается, сейчас тоже «карма» ?)
Бумеранг обычно возвращается. Сегодня тот самый случай. И это радует. Хотя Кинтеро всеми силами сопротивлялся.
Ответ Кирилл
Болельщики Реала в понедельник после поражения Барселоны и всю неделю писали про «карму болельщикам Барселоны» и смеялись над каталонцами ) Получается, сейчас тоже «карма» ?)
Все так. Товарищи обделались по максимуму. Но появится на ветке и принять достойно поражение из них смогут единицы)
1 матч отсудили более менее честно, и сразу же проиграли:)) Ждём недельное нытье мадридского тв:))
Ответ rigobersong
1 матч отсудили более менее честно, и сразу же проиграли:)) Ждём недельное нытье мадридского тв:))
Говори конкретнее, не судья в поле, Кинтеро, а парни на ВАР! Судья в поле делал всё, чтобы эти голы не засчитывать!
Ответ Petter Hegre
Говори конкретнее, не судья в поле, Кинтеро, а парни на ВАР! Судья в поле делал всё, чтобы эти голы не засчитывать!
Если бы судили только полевые, то Осасуна сегодня вместо двух законных забитых голов, имела бы ровно ноль .... поражение ( вместо победы) и лишнюю жёлтую карточку ,впридачу.
Браво, «Реал»!👏 Такой шанс уйти в отрыв в +5, и на тебе, бесхребетная игра от бесхребетного тренера! Зато Вини всё нравится! Танцуй, Вини! Так держать, клуб!!!👏👏
Ответ LYSVEGAS
Браво, «Реал»!👏 Такой шанс уйти в отрыв в +5, и на тебе, бесхребетная игра от бесхребетного тренера! Зато Вини всё нравится! Танцуй, Вини! Так держать, клуб!!!👏👏
Барселона не собирается отпускать Реал на расстоянии 5 очков
Ответ LYSVEGAS
Браво, «Реал»!👏 Такой шанс уйти в отрыв в +5, и на тебе, бесхребетная игра от бесхребетного тренера! Зато Вини всё нравится! Танцуй, Вини! Так держать, клуб!!!👏👏
То есть вы реально считаете, что «Барселона» проиграет «Леванте»? 🤡
Дали поддержать корону один тур. Теперь пора отдавать ее истинному хозяину - Барселоне
Смеялись когда Жироне проиграли, но как говорится в той пословице "смеётся тот кто смеётся последний".
Ответ Джон Люлькович
Смеялись когда Жироне проиграли, но как говорится в той пословице "смеётся тот кто смеётся последний".
Жироне проиграли из-за полной деквалификации позорного судьи:)
Ответ rigobersong
Жироне проиграли из-за полной деквалификации позорного судьи:)
И Атлетико.
Арбелоа больше расстроился из-за карточки Винисиуса, чем из-за поражения.
Истинная честная справедливая таблица ЛаЛиги : Барселона 65 очков. Реал 25 максимум и борьба за выживание.
Ответ Человек1991
Истинная честная справедливая таблица ЛаЛиги : Барселона 65 очков. Реал 25 максимум и борьба за выживание.
Почему так мало 65 у Барселоны? 72 должно быть. Все победы и разница мячей 150:0 после 24 туров. Тогда все по-справедливости
Арбелоа вывозит благодаря сильному составу, Хаби был намного лучше. При Альваро игра уровня "бей вперёд - игра придёт", даже Мбаппе потух.
Ответ Samsung Russia
Арбелоа вывозит благодаря сильному составу, Хаби был намного лучше. При Альваро игра уровня "бей вперёд - игра придёт", даже Мбаппе потух.
А что, у Хаби состав другой был?!
Арбелоа даже молодёжь выпускает временами. Это "усилило" состав, по твоему?! )))))
Это только начало! Следующее поражение будет от Бенфики!
С Алонсо бы давно уже были бы в 1/8 лч без стыков, и по игре наладил бы к этому времени, они и так не плохи были. Человек попавший в книгу рекордов гиннеса выиграв Бундеслигу и Кубок Германии без единого проигрыша уж точно лучше умеет тренировать чем Арбелоа
