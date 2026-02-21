«Реал» проиграл в Ла Лиге впервые с декабря – после 8 побед подряд

«Реал» впервые в 2026 году потерял очки в Ла Лиге .

Мадридцы уступили «Осасуне» в 25-м туре – 1:2.

Предыдущее поражение в чемпионате у «Реала » было 7 декабря – от «Сельты» (0:2). Затем мадридцы одержали восемь побед подряд, и сегодня серия прервалась.

В следующем туре столичный клуб примет «Хетафе». «Сливочные» опережают на два очка «Барселону», у которой матч в запасе.