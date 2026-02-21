  • Спортс
66

Роналду забил 963-й и 964-й голы в карьере. Форвард «Аль-Насра» отличился в 3-й игре подряд – дубль «Аль-Хазему»

Роналду забил в 963-й и 964-й раз в карьере.

Криштиану Роналду забил 963-й и 964-й голы в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» открыл счет на 13-й минуте игры с «Аль-Хаземом» в чемпионате Саудовской Аравии, а на 79-й сделал дубль. Дважды ему ассистировал Кингсли Коман.

41-летний португалец забил в 3-м матче подряд. Теперь у него 822 мяча на клубном уровне, 142 – в составе сборной.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
66 комментариев
53 х летний португалец идёт за своим двухтысячным голом в чемпионате Йемена .
Ответ Саша Родков
53 х летний португалец идёт за своим двухтысячным голом в чемпионате Йемена .
Ну вот сразу видно что ты человек который добился большего .Хороший комментарий
Ответ Саша Родков
53 х летний португалец идёт за своим двухтысячным голом в чемпионате Йемена .
Команды из Лиги СА играли в 8 из 13 последних финалов ЛЧ Азии, несколько лет назад играла в финале клубного ЧМ, а в этом году вничью с Реалом и обыграли МанСити. Но вы особо одарённые и дальше продолжайте сравнивать её с лигами водокачки, по типу МЛС) И да, особенно забавляет, когда это делают болельщики команд из РПЛ))
Было бы красиво вернуться в Спортинг и там забить 1000й гол. Но походу это случится в Аль-Насре.
Ответ Iamliam
Было бы красиво вернуться в Спортинг и там забить 1000й гол. Но походу это случится в Аль-Насре.
Комментарий скрыт
Ответ ruslan_khaibulov
Комментарий скрыт
да поналстью соглавсин!!!!!!
а вот мисси зобил бы две тыщи галов в чипмионати потругалии и выйграл чимпионат мира!!!!!!!!!!!!
1000 голов - как это красиво 🔥
Ответ Michael Jackson_1116618335
1000 голов - как это красиво 🔥
Комментарий скрыт
Ответ Michael Jackson_1116618335
1000 голов - как это красиво 🔥
Комментарий скрыт
Браво , в 41 год продолжает разрывать.
Ответ Kitay Fanat
Браво , в 41 год продолжает разрывать.
Комментарий скрыт
Ответ Splin
Комментарий скрыт
Жепе тех у кого швы после прошлых разрывов кривые 😂
У кого ровно срослось, чуть по адекватнее
Рональду до и после 30 лет демонстрирует высокую результативность.
-Роналду, 40 лет, всего 24 сезона с 2002г,
963 гол... : (821 клубы, 142 сборная).
-Криш до 30 лет - 463 гола (411 клубы, 52 сборная)
-Криш после 30 лет - 500 гол... (52% от общего количества), (410(0,50)клубы + 90(0,64!)сб).
У Криша большая часть голов в карьере забито после 30 лет! Феноменально! Достиг показателя 500 голов, забитых после 30 лет!
Другого такого нет и не будет!
Криш достигнет своей общей 1000 и большая часть уже забита после 30 лет!
25² + 17² + 7² = 963
36 голов до тысячи...у фан базы Месси уже инфаркт. У Домиана импотенция. У Климова расстройство желудка, у Катерины галлюцинации, Экспертное мнение напал на тигра в питерском зоопарке.
Во втором тайме ещё положит
Дзюбу и Кержа то перегнал? Или спорные голы есть?
