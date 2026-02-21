Роналду забил 963-й и 964-й голы в карьере. Форвард «Аль-Насра» отличился в 3-й игре подряд – дубль «Аль-Хазему»
Роналду забил в 963-й и 964-й раз в карьере.
Криштиану Роналду забил 963-й и 964-й голы в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» открыл счет на 13-й минуте игры с «Аль-Хаземом» в чемпионате Саудовской Аравии, а на 79-й сделал дубль. Дважды ему ассистировал Кингсли Коман.
41-летний португалец забил в 3-м матче подряд. Теперь у него 822 мяча на клубном уровне, 142 – в составе сборной.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
а вот мисси зобил бы две тыщи галов в чипмионати потругалии и выйграл чимпионат мира!!!!!!!!!!!!
У кого ровно срослось, чуть по адекватнее
-Роналду, 40 лет, всего 24 сезона с 2002г,
963 гол... : (821 клубы, 142 сборная).
-Криш до 30 лет - 463 гола (411 клубы, 52 сборная)
-Криш после 30 лет - 500 гол... (52% от общего количества), (410(0,50)клубы + 90(0,64!)сб).
У Криша большая часть голов в карьере забито после 30 лет! Феноменально! Достиг показателя 500 голов, забитых после 30 лет!
Другого такого нет и не будет!
Криш достигнет своей общей 1000 и большая часть уже забита после 30 лет!