Роналду забил 963-й и 964-й голы в карьере. Форвард «Аль-Насра» отличился в 3-й игре подряд – дубль «Аль-Хазему»

Криштиану Роналду забил 963-й и 964-й голы в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » открыл счет на 13-й минуте игры с «Аль-Хаземом » в чемпионате Саудовской Аравии, а на 79-й сделал дубль. Дважды ему ассистировал Кингсли Коман.

41-летний португалец забил в 3-м матче подряд. Теперь у него 822 мяча на клубном уровне, 142 – в составе сборной.

