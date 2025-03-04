Войчех Шченсны дал интервью пресс-службе «Барселоны», польский голкипер признался, что его сын Лиам долгое время поддерживал «Мадрид». Во время международного перерыва в октябре 2024-го Войчех пересекся с Роналду, тогда сын вратаря попросил о фото с португальским кумиром.

Все изменилось после перехода Шченсного в «Барселону». Поляк рассказывает:

«Да, я не буду скрывать, перед моим переходом сюда сын болел за «Мадрид». Он собирал карточки, и когда ему попадались Роналду или Мбаппе, он был очень счастлив. А теперь он радуется еще больше, когда получает Ламина Ямаля или золотую карточку Рафиньи.

Он с ними встречался, фотографировался с ними, был на тренировочной базе, после одного матча я провел его в раздевалку. Сейчас он полностью на нашей стороне! Когда он ходит в гости к друзьям, то надевает экипировку «Барселоны». Так что эту битву мы выиграли!»

На матчи папы Лиам тоже надевает правильную одежду.

Одобряем?

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