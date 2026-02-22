«Винисиус, умри» кричали фанаты «Осасуны» во время матча с «Реалом». Ла Лига ведет расследование
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу во время матча с «Реалом».
Ла Лига начала разбирательство по поводу оскорбительных кричалок в адрес вингера «Реала» Винисиуса со стороны болельщиков «Осасуны».
Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой памплонской команды со счетом 2:1.
По данным The Athletic, по ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса и называли «дураком», а также скандировали «пляжный мяч Винисиусу».
После игры Ла Лига сообщила, что также изучает видеозаписи, на которых, предположительно, слышны скандирования фанатов хозяев «Винисиус, умри».
Okdiario утверждает, что крики «Винисиус, умри» раздавались с южной трибуны стадиона «Эль-Садар». Заряд повторялся несколько раз по ходу матча, кричали ультрас из радикальной группировки Indar Gorri.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лишь бы только Вини не обижался.
Опыт есть.
Если не ошибаюсь, он своим поведением даже среди фанов Реала вызывает неоднозначные чувства.
Видят, что его триггерит - будут кричать
Если б так не реагировал, то и эти смысл кричать/свистеть потеряли бы