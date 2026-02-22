«Винисиус, умри» кричали фанаты «Осасуны» во время матча с «Реалом». Ла Лига ведет расследование

Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу во время матча с «Реалом».

Ла Лига начала разбирательство по поводу оскорбительных кричалок в адрес вингера «Реала » Винисиуса со стороны болельщиков «Осасуны».

Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой памплонской команды со счетом 2:1.

По данным The Athletic, по ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса и называли «дураком», а также скандировали «пляжный мяч Винисиусу».

После игры Ла Лига сообщила, что также изучает видеозаписи, на которых, предположительно, слышны скандирования фанатов хозяев «Винисиус, умри».

Okdiario утверждает , что крики «Винисиус, умри» раздавались с южной трибуны стадиона «Эль-Садар». Заряд повторялся несколько раз по ходу матча, кричали ультрас из радикальной группировки Indar Gorri.