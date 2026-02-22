  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Винисиус, умри» кричали фанаты «Осасуны» во время матча с «Реалом». Ла Лига ведет расследование
93

«Винисиус, умри» кричали фанаты «Осасуны» во время матча с «Реалом». Ла Лига ведет расследование

Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу во время матча с «Реалом».

Ла Лига начала разбирательство по поводу оскорбительных кричалок в адрес вингера «Реала» Винисиуса со стороны болельщиков «Осасуны». 

Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой памплонской команды со счетом 2:1. 

По данным The Athletic, по ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса и называли «дураком», а также скандировали «пляжный мяч Винисиусу».

После игры Ла Лига сообщила, что также изучает видеозаписи, на которых, предположительно, слышны скандирования фанатов хозяев «Винисиус, умри».

Okdiario утверждает, что крики «Винисиус, умри» раздавались с южной трибуны стадиона «Эль-Садар». Заряд повторялся несколько раз по ходу матча, кричали ультрас из радикальной группировки Indar Gorri.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
болельщики
logoВинисиус Жуниор
logoОсасуна
logoЭль-Садар
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если так пойдет, то скоро весь чемпионат Испании отменят. Если там все такие расисты.
Лишь бы только Вини не обижался.
Ответ bel01
Если так пойдет, то скоро весь чемпионат Испании отменят. Если там все такие расисты. Лишь бы только Вини не обижался.
Ну а че? Вернутся в ковидный 20 год, игры при пустых трибунах)))
Опыт есть.
После каждого матча "Реала" одно и то же. Удивляет, как Винисиусу самому не наедает этот амплуа "нытика".
Ответ Кирилл Лавров
После каждого матча "Реала" одно и то же. Удивляет, как Винисиусу самому не наедает этот амплуа "нытика".
Он отнюдь не нытик , а матерый провокатор и истеричка в одном флаконе !
Ответ OldRedWhite
Он отнюдь не нытик , а матерый провокатор и истеричка в одном флаконе !
Соглашусь, + он темненький , ну...практически негр, +борец со всеми ну и за всё хорошее заодно, но☝, против всей белой херни,любой скандал в ла лиге по поводу притеснения какой либо темнокожей задницы, всегда приводит к Винисиусу, странно, да?
Да все реально устали от винисиуса, редкий случай я наблюдаю, чтобы везде на всех стадионах его ненавидели, оскорбляли, унижали, проклинали, это что-то, а ему что самое интересное пофиг. И на клуб пофиг, и на болельщиков, редкий подонок
Ответ За Футбол_1116649439
Да все реально устали от винисиуса, редкий случай я наблюдаю, чтобы везде на всех стадионах его ненавидели, оскорбляли, унижали, проклинали, это что-то, а ему что самое интересное пофиг. И на клуб пофиг, и на болельщиков, редкий подонок
Комментарий скрыт
Ответ За Футбол_1116649439
Да все реально устали от винисиуса, редкий случай я наблюдаю, чтобы везде на всех стадионах его ненавидели, оскорбляли, унижали, проклинали, это что-то, а ему что самое интересное пофиг. И на клуб пофиг, и на болельщиков, редкий подонок
Комментарий скрыт
Как у одного человека получается делать так, чтобы его ненавидело такое огромное количество людей?
Если не ошибаюсь, он своим поведением даже среди фанов Реала вызывает неоднозначные чувства.
Зато никакой расистской подоплеки! Просто хотят, чтобы он сдох. Борьба Вини работает!
Почти победил расизм, осталось еще чуть-чуть
Обычное правило
Видят, что его триггерит - будут кричать
Если б так не реагировал, то и эти смысл кричать/свистеть потеряли бы
Кто посеет ветер, тот пожнёт бурю.
А почему Реал играет в белом? Они что расисты? Ещё и прозвище, намекающее на превосходство белых - Лос Бланкос. Куда смотрят kick it out, куда смотрит Тюрам?
