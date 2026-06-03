«Локомотив» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева с доплатой от «Спартака» (Иван Карпов)

«Локо» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева.

«Локомотив » намерен приобрести форварда «Рубина » Мирлинда Даку в случае продажи хавбека Алексея Батракова , на которого претендует «ПСЖ», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Также железнодорожники планируют обменять нападающего Дмитрия Воробьева в «Спартак » на полузащитника Данила Пруцева с доплатой со стороны красно-белых. В минувшем сезоне Пруцев выступал за «Локо» на правах аренды.