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  4. «Локомотив» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева с доплатой от «Спартака» (Иван Карпов)

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«Локомотив» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева с доплатой от «Спартака» (Иван Карпов)
«Локо» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева.

«Локомотив» намерен приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку в случае продажи хавбека Алексея Батракова, на которого претендует «ПСЖ», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Также железнодорожники планируют обменять нападающего Дмитрия Воробьева в «Спартак» на полузащитника Данила Пруцева с доплатой со стороны красно-белых. В минувшем сезоне Пруцев выступал за «Локо» на правах аренды.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЛокомотив
logoМирлинд Даку
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Пруцев
logoДмитрий Воробьев
logoвозможные трансферы
logoРубин
logoАлексей Батраков

Комментарии

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"Локомотив" в плане селекции полнейший импотент. Нужен какой-то посредник в виде "Рубина", "Оренбурга" и т.д., который найдёт Даку, Веру и пр., привезёт их, адаптирует и впарит с наценкой. Сейчас как раз такая финансовая ситуация, когда можно экспериментировать с дешёвыми латиносами, африканцами или балканцами, с лимитом проблем нет тем более. Раньше же умели снять с африканской пальмы 27-летнего Лекхето, царствие ему небесное, и привезти Обиору со скамейки "Грассхоппера" с 0 голов на 3 года, а потом они натягивали "Реал" на Бернабеу.
ОтветVanek1411
"Локомотив" в плане селекции полнейший импотент. Нужен какой-то посредник в виде "Рубина", "Оренбурга" и т.д., который найдёт Даку, Веру и пр., привезёт их, адаптирует и впарит с наценкой. Сейчас как раз такая финансовая ситуация, когда можно экспериментировать с дешёвыми латиносами, африканцами или балканцами, с лимитом проблем нет тем более. Раньше же умели снять с африканской пальмы 27-летнего Лекхето, царствие ему небесное, и привезти Обиору со скамейки "Грассхоппера" с 0 голов на 3 года, а потом они натягивали "Реал" на Бернабеу.
Нашли Беку, Митая, Фассона, Монтеса
чё ты ноешь то?
ОтветMr.Oizo
Нашли Беку, Митая, Фассона, Монтеса чё ты ноешь то?
Беку-Беку?)
Мечтатели. Пруцев моложе и на более длинном контракте. Какая нафиг доплата красно-белых?
ОтветMak Mak
Мечтатели. Пруцев моложе и на более длинном контракте. Какая нафиг доплата красно-белых?
Нападающие всегда оцениваются дороже , а Спартаку нападающий нужен, так как сейчас у него их просто нет. Пруцев же Спартаку не нужен, так как его просто некуда ставить.
Ответtor300358
Нападающие всегда оцениваются дороже , а Спартаку нападающий нужен, так как сейчас у него их просто нет. Пруцев же Спартаку не нужен, так как его просто некуда ставить.
Согласен нападающий нужен, вот Даку и заберём, оставив себе Пруцева.
Станка нет, Бабич переживёт, а других блок факторов для перехода я не вижу.
P. S. Где Воробьёв, а где Даку?
У Даку зарплата в 2 раза больше, чем у любого в Локо. Если не в три. Это невозможно.
Все это конечно любопытно, но интересно, зачем Воробьев Спартаку? После травмы он так и не восстановился. И не факт, что в таком возрасте восстановится.
ОтветKit244098
Все это конечно любопытно, но интересно, зачем Воробьев Спартаку? После травмы он так и не восстановился. И не факт, что в таком возрасте восстановится.
Комментарий скрыт
ОтветДмитрий Дмитриев
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Может Спартак покупает Даку и все остаются на месте?
ОтветВладимир Туманов
Может Спартак покупает Даку и все остаются на месте?
паровозы оплачивают Даку для Спартака и оставляют себе Пруцева
ОтветСергей Ковалёв
паровозы оплачивают Даку для Спартака и оставляют себе Пруцева
Отдает Сильянова и Воробьёва
Так Спартаку проще Даку забрать из Рубина, а за Пруцева выставить ценник первоначальный 6 млн., и пусть Локо где хочет ищет средства.
ОтветCaniball
Так Спартаку проще Даку забрать из Рубина, а за Пруцева выставить ценник первоначальный 6 млн., и пусть Локо где хочет ищет средства.
Вот именно. Тем более Воробьёв и близко не топ нападающий даже для РПЛ. Так что пусть Воробья оставят себе и дальше стрелять по воробьям.
Прикольно конечно, но не верю. Рубин насыпал Даку какой-то сказочный контракт, повторить его (а тем более перебить) - очень сложно.
Собственно, поэтому он до сих пор не в Зените, или Спартаке. Которым тоже форвард нужен.
А Локо потянет зарплату Даку или он согласится на понижение?)
Трансферная стоимость у них абсолютно одинаковая, контракт со Спартаком у Пруцева на срок выше, чем у Воробьева с Локо. Кто кому ещё должен доплачивать.
Даку идеально бы вписался в ЦСКА..
ОтветАзазелло Коровьев_1116405595
Даку идеально бы вписался в ЦСКА..
Про Гонду ровно тоже самое говорили..
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