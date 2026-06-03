«Локомотив» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева с доплатой от «Спартака» (Иван Карпов)
«Локо» готов купить Даку, если продаст Батракова и обменяет Воробьева на Пруцева.
«Локомотив» намерен приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку в случае продажи хавбека Алексея Батракова, на которого претендует «ПСЖ», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Также железнодорожники планируют обменять нападающего Дмитрия Воробьева в «Спартак» на полузащитника Данила Пруцева с доплатой со стороны красно-белых. В минувшем сезоне Пруцев выступал за «Локо» на правах аренды.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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чё ты ноешь то?
Станка нет, Бабич переживёт, а других блок факторов для перехода я не вижу.
P. S. Где Воробьёв, а где Даку?
Собственно, поэтому он до сих пор не в Зените, или Спартаке. Которым тоже форвард нужен.