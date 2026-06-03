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Моуринью одобрил переход Конате в «Реал». Зарплата защитника будет на уровне Трента (Cadena SER)

Моуринью одобрил переход Конате в «Реал».

Будущий тренер «Реала» Жозе Моуринью одобрил переход в «Мадрид» центрального защитника Ибраима Конате, покинувшего «Ливерпуль» свободным агентом, сообщает Cadena SER. 

27-летний француз – трансферный приоритет «Реала» после ухода Давида Алабы и из-за частых травм Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.

В случае перехода в «Реал» Конате не будет среди самых высокооплачиваемых игроков команды – его зарплата будет на уровне Трента Александера-Арнолда.

Ранее стало известно, что «Мадрид» подпишет с Конате контракт по схеме «4+1» , если Флорентино Переса переизберут на посту президента клуба.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35251 голос
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena SER
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Комментарии

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Можно подумать, все знают зарплату Трента.
ОтветКино Музыка
Можно подумать, все знают зарплату Трента.
Чуть больше семи чистыми. В принципе, по меркам достаточно молодого защитника с опытом, с учётом перехода в статусе свободного агента - нормально.
Другое дело, что Конате известный косячник, да и травмы для него тоже не пустой звук. Надеюсь, руководство знает, что делает. Лично я ОЧЕНЬ скептически отношусь к трансферу. С другой стороны, в своё время я и в Рюдигере сильно сомневался, однако он чрезвычайно полезно проявил себя, особенно в первые годы.
ОтветxDe xDe
Чуть больше семи чистыми. В принципе, по меркам достаточно молодого защитника с опытом, с учётом перехода в статусе свободного агента - нормально. Другое дело, что Конате известный косячник, да и травмы для него тоже не пустой звук. Надеюсь, руководство знает, что делает. Лично я ОЧЕНЬ скептически отношусь к трансферу. С другой стороны, в своё время я и в Рюдигере сильно сомневался, однако он чрезвычайно полезно проявил себя, особенно в первые годы.
Нуууу для Реала это наверное нормально. Больше 7 млн чистыми в Испании это примерно 15 млн в год. Это 290-300 тыс. в неделю. После ухода Салаха это вторая самая высокая зарплата в Ливерпуле после ВВД который 350 тыс в неделю получает и больше Собослаи (150к), Макалисетра (150к) и Виртца (200к). Неудивительно что Ливерпуль не стал продлевать с ним контракт на таких условиях
Абсолютно не уровень команды, даже даром не нужен.
ОтветBZB
Абсолютно не уровень команды, даже даром не нужен.
Комментарий скрыт
ОтветBZB
Абсолютно не уровень команды, даже даром не нужен.
Комментарий скрыт
Ну у ТАА появился кореш, что бы не так скучно было на лавке и в лазарете. С одной стороны обидно, что бесплатно ушел, с другой ту личку, что он хотел в Ливерпуле за ту игру, что он показал в этом сезоне, не достоин. Уж пусть лучше молодые Жаке и Леони пашут и учатся у бати.
ОтветSotanik
Ну у ТАА появился кореш, что бы не так скучно было на лавке и в лазарете. С одной стороны обидно, что бесплатно ушел, с другой ту личку, что он хотел в Ливерпуле за ту игру, что он показал в этом сезоне, не достоин. Уж пусть лучше молодые Жаке и Леони пашут и учатся у бати.
Трент вроде регулярно играет )))
ОтветLiverpool_Champ
Трент вроде регулярно играет )))
Угу, когда Карвахаль на травме или в контрах с "конусом".
Деградировал он в последние свои дни в Ливерпуле, он ведомый защитник когда ВДВ играл нормально всё было норм как только ВДВ захромал то все пошло по **зде, вернётся ли он на свой уровень вопрос
ОтветDaniZero
Деградировал он в последние свои дни в Ливерпуле, он ведомый защитник когда ВДВ играл нормально всё было норм как только ВДВ захромал то все пошло по **зде, вернётся ли он на свой уровень вопрос
Ван Дайк Василич?
ОтветСтепан Воропутин
Ван Дайк Василич?
Ван Дер Варт
Те Каррерас - Рудигер - Конате - Дамфрис линия обороны, ну это очередное топ2 в ла лиге и 1/8 лч вылет, под дамфриса вообще надо на 3 переходить, тогда как он собирается использовать Винисиуса - Мбаппе, как 2 форварда? Это же бредятина, типа 352 какие-то?
ОтветDzhansug Bukiya
Те Каррерас - Рудигер - Конате - Дамфрис линия обороны, ну это очередное топ2 в ла лиге и 1/8 лч вылет, под дамфриса вообще надо на 3 переходить, тогда как он собирается использовать Винисиуса - Мбаппе, как 2 форварда? Это же бредятина, типа 352 какие-то?
Тогда Алонсо надо было оставлять😀
ОтветFikret Belozoglu
Тогда Алонсо надо было оставлять😀
У Алонсо во многом из-за схемы и не получилось. Реал исторически это 4 защитника. Когда ты переходишь на игру в 352 у тебя будет слишком много недовольных игроков, которые всю жизнь играли вообще-то в другую схему. Моур сядет на своего конька 4231, поэтому Конате к месту. Вопрос кто будет этим 1.
Трент и Конате без Ван Дейка - деньги на ветер
ОтветGuillermo
Трент и Конате без Ван Дейка - деньги на ветер
в испании против осасун сгодится. для ЛЧ - сомнительно, но там судьи помогут.
А могли бы Дивеева взять
ОтветАзазелло Коровьев_1116405595
А могли бы Дивеева взять
В обмен на Винисиуса
ОтветДмитрий Воронцов
В обмен на Винисиуса
Но с доплатой
Косячник и травматичный
Фанаты Ливерпуля руководству приписывают уход Конате, как дичайший провал) Хотя с сами же последний год его винили во всех косяках в защите)
Все правильно сделали! В это ТО купят двух сильных цз (для Ираолы нужны пасующие) и окажется, что руководство все правильно сделало)
блин а с Бастони облом видимо(
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