Моуринью одобрил переход Конате в «Реал». Зарплата защитника будет на уровне Трента (Cadena SER)
Моуринью одобрил переход Конате в «Реал».
Будущий тренер «Реала» Жозе Моуринью одобрил переход в «Мадрид» центрального защитника Ибраима Конате, покинувшего «Ливерпуль» свободным агентом, сообщает Cadena SER.
27-летний француз – трансферный приоритет «Реала» после ухода Давида Алабы и из-за частых травм Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.
В случае перехода в «Реал» Конате не будет среди самых высокооплачиваемых игроков команды – его зарплата будет на уровне Трента Александера-Арнолда.
Ранее стало известно, что «Мадрид» подпишет с Конате контракт по схеме «4+1» , если Флорентино Переса переизберут на посту президента клуба.
Способен, возьмут
Не возьмут
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cadena SER
Комментарии
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Другое дело, что Конате известный косячник, да и травмы для него тоже не пустой звук. Надеюсь, руководство знает, что делает. Лично я ОЧЕНЬ скептически отношусь к трансферу. С другой стороны, в своё время я и в Рюдигере сильно сомневался, однако он чрезвычайно полезно проявил себя, особенно в первые годы.
Все правильно сделали! В это ТО купят двух сильных цз (для Ираолы нужны пасующие) и окажется, что руководство все правильно сделало)