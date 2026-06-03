Моуринью одобрил переход Конате в «Реал». Зарплата защитника будет на уровне Трента (Cadena SER)

Моуринью одобрил переход Конате в «Реал».

Будущий тренер «Реала» Жозе Моуринью одобрил переход в «Мадрид» центрального защитника Ибраима Конате , покинувшего «Ливерпуль » свободным агентом, сообщает Cadena SER.

27-летний француз – трансферный приоритет «Реала » после ухода Давида Алабы и из-за частых травм Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.

В случае перехода в «Реал» Конате не будет среди самых высокооплачиваемых игроков команды – его зарплата будет на уровне Трента Александера-Арнолда.

Ранее стало известно, что «Мадрид» подпишет с Конате контракт по схеме «4+1» , если Флорентино Переса переизберут на посту президента клуба.