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Криотерапия и антигравитационная дорожка от NASA – секреты восстановления футболистов

Все для игры в топ-турнирах.

Современные футболисты не шутят с восстановлением. Среда высокой конкуренции давно приучила больших звезд, что грамотно отдыхать – это один из важных факторов успеха. Поэтому они постоянно пробуют новые методики и осваивают технологии.

У каждого большого профи есть свои секреты и находки. От уникальных гаджетов до расслабления по методичке. Вот 14 примеров.

Этот текст написан при поддержке бренда QYRON, которая специализируется на товарах бытовой техники и лайфстайл-товарах, объединяя российских экспертов, мировые практики и технологичность. QYRON сотрудничает с футбольным клубом «Локомотив» и выпустил лимитированную серию массажных кресел в айдентике команды.

Эрлинг Холанд: оранжевые очки, заклеивание рта и инфракрасная кровать

Норвежец вообще открыт для любых способов улучшения эффективности в игре помимо тренировок, но один компонент выделяет особо: «Сон – это самое важное в мире. Поэтому для хорошего сна достаточно простых вещей».

Наиболее распространенная история – про специальные оранжевые очки, которые Холанд носит перед сном. Смысл – в фильтрации синего света от телевизора и смартфона, к тому же с ними активнее выделяется гормон сна мелатонин, что помогает лучше высыпаться и быстрее восстанавливаться. Холанд надевает их на три часа.

Также он потратил около 17 тысяч евро на специальную кровать. В ней используются инфракрасные лучи, которые проникают глубоко в ткани и суставы. Для предотвращения травм в ней рекомендуют провести пять минут перед тренировкой, а для восстановления мышц – 20 после нее.

Еще он заклеивает рот скотчем во время сна для максимального облегчения дыхания через ноздри и расширения дыхательных путей. Хотя многие медики такой способ не одобряют из-за риска удушья и апноэ во сне.

Криштиану Роналду: полифазный сон и криотерапия

Криокамерой Роналду пользуется уже больше десяти лет. Температура в ней – от -160 до -200 градусов. Роналду находится там по несколько минут за сеанс. Криотерапия помогает снять боль в мышцах и уменьшить отек и воспаление связок, также она нормализует кровообращение и улучшает состояние кожи. Личную криокамеру за 60 тысяч долларов Роналду возил с собой из клуба в клуб.

Полифазный сон – еще один его известный метод. Роналду спит пять или шесть раз в день по полтора часа – считается, что это запускает глубокие восстановительные процессы и минимизирует усталость. Но мало придерживаться только этого, важны условия: например, для Роналду – затемненная прохладная комната и никаких электронных устройств вокруг.

Неймар: кислородная терапия

Неймар погружается в барокамеру, куда подают чистый кислород под высоким давлением. Суть в том, что кислород – стопроцентный, и это явное преимущество по сравнению с его 21-процентным содержании при дыхании обычным атмосферным воздухом.

Такой метод увеличивает доставку кислорода к тканям, улучшает кровообращение и способствует восстановлению мышц после интенсивных тренировок и матчей. Гипербарическую кислородную терапию Неймар попробовал еще в «ПСЖ» и так готовился к важнейшим играм.

Дэвид Бекхэм: иглоукалывание

Бекс как-то привлек внимание фотографией с множеством игл в ноге и подписью: «Единственное, что помогает мне восстановиться после тяжелой недели тренировок».

Таким методом Бекхэм пользуется давно: акупунктура помогала восстанавливаться после травм и справляться с болями в мышцах. В силу иглоукалывания он верит и сейчас – уже через 13 лет после завершения карьеры.

Серхио Рамос: антигравитационная дорожка от NASA

Испанец работал с этим устройством для возвращения мышечного тонуса. Изначально оно было разработано NASA для космонавтов, которые возвращаются с атрофией мышц из-за отсутствия гравитации в космосе.

Со специальным поясом устройство помогает человеку снизить собственный вес до 20% от фактического: так мышцы тренируются без значительного давления на колени и суставы. В НБА такая практика использовалась регулярно, а Рамосу во время выступлений в «Реале» использовать дорожку порекомендовал Роналду.

Карим Бензема: хиджама – установка банок с микрокровопусканием

Похоже на массаж банками, а на самом деле – лечебная процедура для уменьшения мышечного напряжения и разгона «лишней» крови, которая застаивается в капиллярах у кожи и может приводить к болезням.

Банки ставятся на нужные точки воздействия, а небольшой насос выкачивает лишний воздух. Процедура занимает несколько минут. Так проводится сухая хиджама. А есть и влажная – когда на бугорках делают небольшие надрезы и выходит «лишняя» кровь. Но у такого метода есть множество противопоказаний, да и разрешен он не во всех странах.

ФК «Локомотив»: массажные кресла

В нашем футболе большое внимание восстановлению уделяет «Локомотив». В 2025 году клуб открыл на стадионе новый медицинский центр, который доступен и для футболистов взрослой команды, и для футболисток ЖФК «Локомотив», и для воспитанников академии всех возрастов. Клуб заявляет, новый центр – один из немногих в России, где установлено высокотехнологичное оборудование для профилактики, лечения и реабилитации после травм и повреждений, характерных для футбола.

Одна из технологий, которая используется в центре, – массажные кресла от бренда QYRON

«Футболисты «Локомотива» активно пользуются массажными креслами QYRON как в дни тренировок, так и в дни отдыха c целью ускорить процесс восстановления мышечных тканей после перенесенной нагрузки, – говорят в клубе. – В рамках партнерства бренд QYRON предоставил массажные кресла для тренировочной базы в Баковке и нового медицинского центра «Локомотива» на «РЖД Арене».

Гарет Бэйл: специальные компрессионные штаны

Валлиец носил компрессионное устройство после матчей для улучшения кровообращения, снижения отеков ног и уменьшения мышечной боли.

В таких штанах можно спокойно сидеть или лежать примерно час. За это время устройство работает как «умный массаж»: внутри есть воздушные камеры, которые по очереди надуваются и сжимают ноги – от стоп вверх к бедру. Получается эффект волны, которая помогает крови и жидкости быстрее циркулировать по мышцам.

Так эти штаны быстрее выводят лишнюю жидкость и продукты распада из мышц, поэтому восстановление идет быстрее.

Трент Александер-Арнольд: массажный пистолет

Он опробовал его в «Ливерпуле» в начале 2020-х после одной из травм для восстановления – и тут же почувствовал эффект: «Я заметил невероятную разницу. Он снимает любое напряжение и скованность, которые я могу испытывать перед сном. Я просыпаюсь и чувствую себя хорошо».

Считается, что такие массажные приспособления разминают напряженные мышечные узлы, улучшают кровообращение и способствуют улучшению сна. Как раз то, что нужно при восстановлении.

Вирджил ван Дейк: строгий режим дыхательных упражнений

Помимо обязательных восстановительных процедур голландец уделяет повышенное внимание техникам релаксации: «Занимаюсь медитацией, стараюсь время от времени делать дыхательные упражнения по вечерам, чтобы войти в приятное, спокойное состояние»..

Про хладнокровие и стрессоустойчивость в игре ван Дейк отвечал так: «В игре невозможно все контролировать постоянно, но если ты не контролируешь ситуацию, даже на долю секунды, нужно сделать вид, что все под контролем. Это действительно важно. Я один из лидеров, я капитан. Можете себе представить, что вы в самолете, и пилот паникует? Что тогда произойдет? Паниковать начнут все».

Мохамед Салах: шахматы, йога и визуализация

Еще в конце 2010-х Салах отпраздновал забитый гол, стоя на одной ноге со сложенными вместе руками. Это «поза дерева» или «Врикшасана» – известное положение из йоги. «Я занимаюсь йогой, – говорил тогда Салах. – Так что идея [отметить гол] просто пришла мне в голову».

Йога помогает ему контролировать психическое и эмоциональное состояние. Так как в упражнениях часто делается упор на дыхание и на способность дышать животом, а не грудью, это помогает успокоить нервную систему.

Салах узнал о методах знаменитого пловца Майкла Фелпса, который использовал медитацию и визуализацию, – и сам после пробуждения каждое утро закрывал глаза и представлял себя в разных позициях для забивания голов.

В интервью ESPN в 2024-м он рассказывал, как можно восстанавливаться и при этом совершенствоваться в мелочах: «Я играю в шахматы почти каждый день. Также я большую часть времени занимаюсь йогой, медитирую почти каждый день. Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя в футболе. Но, как человек, я тоже должен развиваться».

Вдобавок к этому у Салаха есть оборудование для криотерапии и гипербарическая камера. Футболист даже шутил: «Мой дом похож на больницу».

Серж Гнабри: игра на фортепиано

Необычно! В сотрудничестве с тренером Ларсом Лиенхардом немец сосредоточился на упражнениях для пальцев, кистей и глаз – для улучшения координации и пространственного восприятия. А уроки на фортепиано, по словам агента Гнабри, помогли восстанавливаться и улучшали чувство ритма.

Заодно – тренировка мозга. Вот что говорил Гнабри: «Когда ты учишь новую часть [произведения] или разучиваешь новый аккорд, это примерно то же самое, что и в футболе. От этого хорошие ощущения. Ты доволен, получаешь заряд положительных эмоций, если делаешь что-то хорошо на тренировке –, и то же самое с фортепиано, когда играешь все лучше и лучше».

Роберт Левандовски: еда, где сначала – десерт

Левандовски уже давно сверкает мышцами на фото и с годами почти не снижает результативность. Достигать прогресса в восстановлении помогла жена Анна – чемпионка Польши по каратэ и дипломированный специалист в области нутрициологии.

Роберт поменял очередность в еде: «Сначала ем пудинг, затем закуску – и уже потом основное блюдо». Объяснение: «Углеводы усваиваются быстрее, чем белки».

Андреас Брайтфельд – известный немецкий специалист в области биохакинга (набора методик для улучшения здоровья и замедления старения) – комментировал эту схему: «Здесь может быть что-то интересное при соблюдении двух условий: вы сжигаете калории как спортсмен мирового класса и вы только что тренировались, потому что именно тогда запасы гликогена в печени и мышцах истощаются.

Так они впитывают любые углеводы, поэтому можно съесть даже какой-нибудь вредный десерт, а после этого – спокойно употреблять высококачественный белок и полезные жиры».

Эндрос Таунсенд: куриные лапки

Если забыли, то Таунсенд сменил больше десяти команд в Англии и засветился в сборной. И поделился секретом восстановления, к которому пришел, когда осознал слишком сильную зависимость от медицинских препаратов.

Тогда Таунсенд восстанавливался после травмы связок колена: «Мне нужно было изучить, как получать питательные вещества из натуральных продуктов, а не из таблеток или инъекций. Это привело меня к коллагену, который играет важную роль в восстановлении и регенерации мышц.

Один из лучших натуральных источников коллагена – куриные лапки. На вкус они точно такие же, как куриное крылышко. В них мало мяса, много хрящей у костей. Вокруг них кожа. Очень вкусно. В Китае, Южной Африке и Португалии их довольно часто едят. 20 минут в паровой печи – и можно съесть».

За ужином Таунсенд съедал пять-шесть куриных лапок. Играет и сейчас, в 34 года – только теперь не в Англии, а в Таиланде.

***

Восстановление – важнейшая часть спорта, а продукция QYRON объединяет технологии комфорта и философию движения. Массажные кресла расслабляют мышцы и возвращают ощущение баланса после активного дня или тренировки. 

Недавно QYRON и «Локомотив» выпустили лимитированную серию массажных кресел в фирменных цветах клуба – глубоком зеленом и акцентном красном. Это отражение характера команды – энергии, движения и внутренней силы.

Кресла подойдут не только спортсменам, а всем тем, кто живет в динамичном ритме: персональные режимы массажа и продуманная эргономика превращают процесс в комфортный ритуал, позволяя эффективно совмещать приятный этап восстановления с пользой для тела.

Фото: instagram.com/grandchesstourofficial; instagram.com/erling; instagram.com/garethbale11; instagram.com/neymarjr; instagram.com/_rl9; therabody.com; via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press; Gettyimages/Clive Brunskill; QYRON; ФК «Локомотив»

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logoЭрлинг Холанд
logoКриштиану Роналду
logoНеймар
logoДэвид Бекхэм
logoСерхио Рамос
logoКарим Бензема
logoГарет Бэйл
logoТрент Александер-Арнолд
logoВирджил ван Дейк
logoМохамед Салах
logoСерж Гнабри
logoРоберт Левандовски
logoЭндрос Таунсенд
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Комментарии

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Мне ближе методика Грилиша или Варди
ОтветВладимир Стрельцов
Мне ближе методика Грилиша или Варди
Выпускники университета им.Гаскойна.
ОтветВладимир Стрельцов
Мне ближе методика Грилиша или Варди
Как раз таки из-под алкашкт организм вообще не восстанавливается, именно поэтому всякие Неймары и Грилиши рано заканчивают топово играть :))
Судя по количеству травм Неймара, его советам я бы не доверял
ОтветAntonIQ
Судя по количеству травм Неймара, его советам я бы не доверял
Бэйл и Трент — туда же.
ОтветAntonIQ
Судя по количеству травм Неймара, его советам я бы не доверял
С другой стороны, может их было бы гораздо больше, если бы он их не придерживался
Аршавин: кальян, виски....
ОтветНиколай
Аршавин: кальян, виски....
Он не воспринимает алкоголь на генетическом уровне. Лейс его тема
Левандовски - вафельки с конфитюром/нутеллой? В сборную России его не взяли бы..
ОтветFrank Underwood
Левандовски - вафельки с конфитюром/нутеллой? В сборную России его не взяли бы..
он не достоин побеждать Гренаду, Кубу, Замбию, дубль сербов и других футбольных мастодонтов
ОтветКонстантин Кукушкин
он не достоин побеждать Гренаду, Кубу, Замбию, дубль сербов и других футбольных мастодонтов
Он испугался на поле сборную России. Об чем речь?)))
Странно, что не упомянули того доктора из Баварии, который игроков плацентой лечил.

В целом, подозреваю, что большая часть из этого к доказательной медицине отношения никакого не имеет.
Ответgerudes
Странно, что не упомянули того доктора из Баварии, который игроков плацентой лечил. В целом, подозреваю, что большая часть из этого к доказательной медицине отношения никакого не имеет.
лучше магата, который предлагал сыр к колену приложить
ОтветNosferatum23
лучше магата, который предлагал сыр к колену приложить
Лучше доктор Попов, который лечит геморрой огурцом в жопу)))
Порой люди начинают сходить с ума,а особенно когда огромное количество денег и они почему то считают,что если вот это все делать,то это как то помогает.Да,может оно и тк,но все таки все очень сильно зависит от самовнушения и того,Чем тебя одарила природа.
ОтветRurik Gislasson
Порой люди начинают сходить с ума,а особенно когда огромное количество денег и они почему то считают,что если вот это все делать,то это как то помогает.Да,может оно и тк,но все таки все очень сильно зависит от самовнушения и того,Чем тебя одарила природа.
там такие большие деньги на кону, что почему бы и нет, хоть уринотерапия если есть шанс что поможет
В массажном кресле "Локомотива" лежит Нелли Коровкина, которая давным-давно перешла в "Зенит". Можно было и поновее найти фотографию.
ОтветPertinax Gandi
В массажном кресле "Локомотива" лежит Нелли Коровкина, которая давным-давно перешла в "Зенит". Можно было и поновее найти фотографию.
Ее кроме вас , все равно никто не знает в лицо )) Или Нелли это вы ?
ОтветPertinax Gandi
В массажном кресле "Локомотива" лежит Нелли Коровкина, которая давным-давно перешла в "Зенит". Можно было и поновее найти фотографию.
Так с тех пор кресло пустует.. Вот статью и выпустили.
С неймара почему то смешно
Жаль у меня жена не фанат Эрлинга…