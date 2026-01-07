«Мечты могут сбываться». Неймар показал личный джет, вертолет и бэтмобиль 🤯

Бразильский нападающий Неймар никогда не считался аскетичным футболистом, но вчера он растоптал все рамки приличия.

«Мечты могут сбываться», – написал бразилец в соцсетях, хвастаясь своими дорогостоящими транспортными средствами – личным самолетом, вертолет и даже бэтмобилем. Суммарная стоимость этого благополучия достигает $60 млн.

А зачем футбол теперь нужен?