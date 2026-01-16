«Реал» надеется возобновить переговоры с Винисиусом в январе и считает, что с уходом Алонсо будет проще договориться. Бразилец при Арбелоа будет главным лицом наравне с Мбаппе
«Реал» планирует возобновить переговоры с Винисиусом в январе.
«Реал» надеется уже в январе возобновить переговоры с Винисиусом о новом контракте.
Как сообщает Cadena SER, в клубе по-прежнему настроены оптимистично и считают, что бразилец согласится на продление, а с уходом Хаби Алонсо с поста главного тренера договориться будет проще.
Считается, что этому также поспособствует роль главного действующего лица, которую Винисиус получит при Альваро Арбелоа наравне с Килианом Мбаппе.
При этом в «Реале» понимают, что до конца сезона новый контракт подписан не будет, но надеются оформить его после. Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2027 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
