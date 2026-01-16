ЦСКА не отказался от покупки Сауся, но готов заплатить не более 250 млн рублей, а «Балтика» требует 350 млн («Мутко против»)
ЦСКА не отказался от трансфера Сауся.
ЦСКА продолжает переговоры с «Балтикой» по трансферу полузащитника Владислава Сауся.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», армейцы все еще не отказались от идеи покупки 22-летнего футболиста, но готовы заплатить за него не более 250 миллионов рублей, поскольку параллельно идут сделки по центральному защитнику и вингеру.
Руководство «Балтики» настаивает на 350 млн рублей. Отмечается, переговоры идут не в активном режиме, и маловероятно, что стороны придут к соглашению.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
