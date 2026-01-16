ЦСКА не отказался от покупки Сауся, но готов заплатить не более 250 млн рублей, а «Балтика» требует 350 млн («Мутко против»)

ЦСКА не отказался от трансфера Сауся.

ЦСКА продолжает переговоры с «Балтикой» по трансферу полузащитника Владислава Сауся .

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», армейцы все еще не отказались от идеи покупки 22-летнего футболиста, но готовы заплатить за него не более 250 миллионов рублей, поскольку параллельно идут сделки по центральному защитнику и вингеру.

Руководство «Балтики» настаивает на 350 млн рублей. Отмечается, переговоры идут не в активном режиме, и маловероятно, что стороны придут к соглашению.