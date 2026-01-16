  • Спортс
  • Андрей Аршавин: «Все хотят тренироваться в манежах, а я бы вернул залы. Не хочу мини-футбольный паркет. Деревяшка – это отскоки, умение бороться. Парни не знают, как подойти к мячу»
Андрей Аршавин: «Все хотят тренироваться в манежах, а я бы вернул залы. Не хочу мини-футбольный паркет. Деревяшка – это отскоки, умение бороться. Парни не знают, как подойти к мячу»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью Спортсу’‘ заявил, что вернул бы в академию клуба деревянные залы.

– Феномен «Смены» – в качестве тренеров, которых набирал [основатель и ее первый директор] Дмитрий Николаевич Бесов. Но еще большим плюсом были деревянные залы.

К сожалению, в академии это похоронили. Деревяшка – быстрее, требует лучшей работы с мячом. Мы занимались там шесть месяцев. Сейчас все хотят тренироваться в манежах, а я бы наоборот вернул в залы.

Если доживу, здесь будут деревянные залы. Даже не хочу, чтобы клали мини-футбольный паркет – он будет идеально ровным. А деревяшка – это отскоки. Умение бороться. Игра с лету. Больше борьбы, больше встречаешься с мячом.

Со всем этим я вижу проблему. Часто парни даже не знают, как подойти к мячу.

– Сразу вспомнил текст про академию «Палмейраса», где есть кривое поле с гравийным покрытием, чтобы дети играли как во дворе. Тренерам туда вход воспрещен.

– После школы я играл в футбол и на снегу, и на асфальте, и где угодно. К сожалению, сейчас дети потеряли улицу. Им создают условия искусственно.

У нас есть вольная борьба, танцы – чтобы развить координацию. Что нам было просто, им тяжело. Говорят, все потому, что мы лазили по гаражам, по всяким ржавым стенам на заводах. Мы-то не думали, что что-то развиваем – это было естественно.

Современные дети – как стул. Или как волк из «Ну, погоди!», который стал ладьей, когда его в шахматах прибили.

Думаю, все удастся вернуть. Мы уже возродили Кубок «Смены» (в 1970-х его придумал основатель «Смены» и ее первый директор Дмитрий Николаевич Бесов – Спортс’’). Покрытие не то, но играем в залах.

Что еще бросилось в глаза: в зале начерчены линии, мяч все время за них выходил, и дети половину тренировки за ним бегали, чтобы поставить на линию. Слава Богу, теперь играем со стенками. Как раньше, – сказал Андрей Аршавин.

Как живет академия «Зенита» и нужна ли она команде? Мы поговорили со всеми – от Аршавина до Семака

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Аршавин
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
