Песьяков о «Спартаке»: «Карседо – как Пилипчук при Каррере, рассказывал про тактику. Но Роман Михайлович поярче Хуана. Новый тренер – это кот в мешке»
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».
– В «Спартаке» вы играли при Унаи Эмери, в штабе которого был нынешний тренер клуба – Хуан Карседо. Что можете о нем рассказать?
– Сейчас уже сложно вспоминать конкретику, тогда он был на вторых ролях. Карседо – как Роман Пилипчук при Массимо Каррере, могу так сравнить.
Рассказывал нам про тактику. Но Роман Михайлович все равно был поярче Карседо, больше погружен в процесс.
– Что ждете теперь от «Спартака»?
– Пока новый тренер – это кот в мешке. А от «Спартака» хочется стабильности. Честно, всегда очень переживаю за происходящее в нем, отношусь с любовью к этому клубу.
Поэтому хочется, чтобы не было этих «качелей» и не меняли за год по два-три тренера. Ну и, естественно, жду результат.
– Почему так происходит, что уже который тренер приходит в «Спартак», но результата достичь удается очень редко?
– Не знаю, сложный вопрос. «Краснодар» тоже долго шел к своему успеху. ЦСКА в какой-то момент стал гегемоном, потом был «Зенит».
Теперь ждем от «Спартака». У клуба пока получается из крайности в крайность: то на чемпионство претендует, то на восьмом месте идет.
И при Карпине так было: мы боролись за золото, а потом были пятыми. Лига чемпионов, затем провал. Такие «качели» были всегда. Это же «Спартак»! – сказал Сергей Песьяков.