🤦‍♂️ Французский защитник высмеял премию Погба за «лучшее возвращение года». Он сходу назвал двух более достойных кандидатов

Французский защитник Джимми Кабо, закончивший карьеру в 30 лет из-за травм, высмеял решение Globe Soccer Awards наградить Поля Погба за «лучшее возвращение года».

Экс-защитник «Лорьяна» даже назвал конкретных кандидатов, явно более достойных для награды.

«Маттье Юдоль перенес четыре травмы крестообразной связки, но вернулся в качестве стартового игрока команды Лиги 1 и сейчас выступает за «Ланс».

Юдоль

Набиль Бенталеб пережил остановку сердца, но через несколько месяцев вернулся, чтобы забить победный гол в матче за «Лилль».

Погба отстранен от футбола за допинг – ему дают трофей», – иронично высказался Кабо.

И Кабо можно верить, ведь он сам вернулся в футбол после крестов, но позже мне смог полноценно восстановиться из-за тяжелой травмы колена. Суммарно он пропустил два года из-за травм.