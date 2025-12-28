🎥 Воспитанник «Вест Хэма» плакал после игры с «Фулхэмом». Он привез победный гол соперника

Исход встречи «Вест Хэма» и «Фулхэма» решил гол Рауля Хименеса на 85-й минуте. Мексиканец забил головой после навеса Харри Уилсона, «молотобойцев» подвел Оливер Скарлз, который не смог вынести мяч из своей штрафной.

20-летний Скарлз – воспитанник «Вест Хэма». После игры защитник плакал и извинялся перед болельщиками за ошибку, приведшую к победному голу соперника.

В соцсетях поклонники «Вест Хэма» пишут комментарии в поддержку парня. В текущем сезоне Оли провел за клуб всего 134 минуты – выступал только в Премьер-лиге, в матче против «Фулхэма» он впервые отыграл за основу все 90 минут.