Бубнов про 350 млн рублей за Сауся: «Краснодар» Боселли за 60 купил. Где Саусь и где Боселли? За паспорт столько миллионов надо платить? Это уродливость нашей системы»
Бубнов про 350 млн за Сауся: за паспорт столько миллионов надо платить?.
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о ценах на российских футболистов.
В январе «Спартак» приобрел Владислава Сауся у «Балтики». Сообщалось, что сумма сделки составила 350 миллионов рублей.
– А Саусь сколько стоил? 350 млн. А этого (Хуана Боселли – Спортс’‘) «Краснодар» за 60 млн купил. Где Саусь и где Боселли?
– Саусь с паспортом...
– Ну и что? За паспорт столько миллионов надо платить?
– В том числе.
– Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?
– Саусь сейчас обидится.
– Ну пускай обижается, – сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
Вот, например, нужен был правый защитник, надёжный и чтобы, как минимум, мог поддержать атаку команды. 3 варианта на рынке: Сильянов, Вахания и Самошников. Очевидно, что если уж готовы платить, то брать надо Сильянова, потому как он в обороне хорош и впереди картину не портит. Вахания примерно о том же, но в топ-клубе не играл и менее универсален (в центре обороны выйти не может), Самошников - хорош впереди, но в обороне не особо надёжен и поэтому в Локо последнее время играл правого полузащитника + известен своей травматичностью. Естестсвенно, из троих Спартак берёт Самошникова по цене за которую можно было взять Сильянова (ну может 500к накинуть сверху ещё). Ну и через полгода срочно берёт Сауся, который примерно такой же как Самошников по профилю, но с опытом игры в РПЛ полсезона. Возможно даже что Саусь обучится играть правым защитником при Карседо (вроде как это сильная сторона тренера переделывать вингеров в защитники), а Самошников вылечится от своих болячек. Но может быть и нет и играть продолжит Денисов. А может быть и Денисов уже на всё плюнет и начнёт курить кальян, тогда проблема станет ещё серьёзней.
Единственный период, когда такой фигни не происходило - при Амарале. Он за дорого брал гарантированное качество (Барко, Угальде), причём, даже тут не переплачивал. Рискованные варианты (Мангаш, Виллиан Жозе) брал "по дешёвке". А не нужное типа Глебова просто не брал. Поэтому его моментально возненавидели российские агенты, а руководство "не нашло общий язык".
В общем пока Жданова (или кто там реально рулит) не сменят улучшений по этому вопросу ждать не приходится.
Если верить инсайдам, за Сильянова просили 7,5.
Другое дело, что трансфер Самохи пока что даже будь он бесплатным не мог бы считаться удачным, с учётом депрессухи и других болячек.
2) Был и другой вариант с Ваханией, который теперь перейдёт в Краснодар
3) Самошников + Саусь = уже ближе к 8 млн. + двойная агентская комиссия + 2 ЗП вместо одной + кто-то теперь третий лишний на этой позиции
Нужно всё учитывать чтобы такие оценки давать.
Кстати, главный тренер калининградцев предупреждал, что будет очень дорого. Хотите, ребята, растащить Балтику, готовьте два чемодана бабла, иначе х** у вас что получится.
В итоге в это трансферное окно ушло только два футболиста. Ещё раз, не десять, не семь (как многие думали), а два. И всё, что говорило руководство Балтики, в общем и целом так и вышло...