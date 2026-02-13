  • Спортс
  Бубнов про 350 млн рублей за Сауся: «Краснодар» Боселли за 60 купил. Где Саусь и где Боселли? За паспорт столько миллионов надо платить? Это уродливость нашей системы»
Бубнов про 350 млн рублей за Сауся: «Краснодар» Боселли за 60 купил. Где Саусь и где Боселли? За паспорт столько миллионов надо платить? Это уродливость нашей системы»

Бубнов про 350 млн за Сауся: за паспорт столько миллионов надо платить?.

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о ценах на российских футболистов.

В январе «Спартак» приобрел Владислава Сауся у «Балтики». Сообщалось, что сумма сделки составила 350 миллионов рублей. 

– А Саусь сколько стоил? 350 млн. А этого (Хуана Боселли – Спортс’‘) «Краснодар» за 60 млн купил. Где Саусь и где Боселли?

Саусь с паспортом...

– Ну и что? За паспорт столько миллионов надо платить?

В том числе.

– Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?

Саусь сейчас обидится.

– Ну пускай обижается, – сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Хейтер всех Доннарум
И в чем он не прав?))
Боселли в этому году 27 и у него контракт истекал летом. А за перспективных паспортистов практически в любом чемпионате переплачивают
Ответ Хейтер всех Доннарум
И в чем он не прав?))
В том что паспорт тут не причем а у Боселли меньше полугода по контракту,за истекающий контракт это очень хорошая сумма
Потому что Дягтерёву агентские заносят за это
Слушайте, ну это Спартак. Тут принято покупать дороже рынка и не то, что нужно.
Вот, например, нужен был правый защитник, надёжный и чтобы, как минимум, мог поддержать атаку команды. 3 варианта на рынке: Сильянов, Вахания и Самошников. Очевидно, что если уж готовы платить, то брать надо Сильянова, потому как он в обороне хорош и впереди картину не портит. Вахания примерно о том же, но в топ-клубе не играл и менее универсален (в центре обороны выйти не может), Самошников - хорош впереди, но в обороне не особо надёжен и поэтому в Локо последнее время играл правого полузащитника + известен своей травматичностью. Естестсвенно, из троих Спартак берёт Самошникова по цене за которую можно было взять Сильянова (ну может 500к накинуть сверху ещё). Ну и через полгода срочно берёт Сауся, который примерно такой же как Самошников по профилю, но с опытом игры в РПЛ полсезона. Возможно даже что Саусь обучится играть правым защитником при Карседо (вроде как это сильная сторона тренера переделывать вингеров в защитники), а Самошников вылечится от своих болячек. Но может быть и нет и играть продолжит Денисов. А может быть и Денисов уже на всё плюнет и начнёт курить кальян, тогда проблема станет ещё серьёзней.
Единственный период, когда такой фигни не происходило - при Амарале. Он за дорого брал гарантированное качество (Барко, Угальде), причём, даже тут не переплачивал. Рискованные варианты (Мангаш, Виллиан Жозе) брал "по дешёвке". А не нужное типа Глебова просто не брал. Поэтому его моментально возненавидели российские агенты, а руководство "не нашло общий язык".
В общем пока Жданова (или кто там реально рулит) не сменят улучшений по этому вопросу ждать не приходится.
Ответ DoDidDone
Слушайте, ну это Спартак. Тут принято покупать дороже рынка и не то, что нужно. Вот, например, нужен был правый защитник, надёжный и чтобы, как минимум, мог поддержать атаку команды. 3 варианта на рынке: Сильянов, Вахания и Самошников. Очевидно, что если уж готовы платить, то брать надо Сильянова, потому как он в обороне хорош и впереди картину не портит. Вахания примерно о том же, но в топ-клубе не играл и менее универсален (в центре обороны выйти не может), Самошников - хорош впереди, но в обороне не особо надёжен и поэтому в Локо последнее время играл правого полузащитника + известен своей травматичностью. Естестсвенно, из троих Спартак берёт Самошникова по цене за которую можно было взять Сильянова (ну может 500к накинуть сверху ещё). Ну и через полгода срочно берёт Сауся, который примерно такой же как Самошников по профилю, но с опытом игры в РПЛ полсезона. Возможно даже что Саусь обучится играть правым защитником при Карседо (вроде как это сильная сторона тренера переделывать вингеров в защитники), а Самошников вылечится от своих болячек. Но может быть и нет и играть продолжит Денисов. А может быть и Денисов уже на всё плюнет и начнёт курить кальян, тогда проблема станет ещё серьёзней. Единственный период, когда такой фигни не происходило - при Амарале. Он за дорого брал гарантированное качество (Барко, Угальде), причём, даже тут не переплачивал. Рискованные варианты (Мангаш, Виллиан Жозе) брал "по дешёвке". А не нужное типа Глебова просто не брал. Поэтому его моментально возненавидели российские агенты, а руководство "не нашло общий язык". В общем пока Жданова (или кто там реально рулит) не сменят улучшений по этому вопросу ждать не приходится.
Самошникова подписали за 3,7 миллиона евро.
Если верить инсайдам, за Сильянова просили 7,5.

Другое дело, что трансфер Самохи пока что даже будь он бесплатным не мог бы считаться удачным, с учётом депрессухи и других болячек.
Ответ MR Hahn
Самошникова подписали за 3,7 миллиона евро. Если верить инсайдам, за Сильянова просили 7,5. Другое дело, что трансфер Самохи пока что даже будь он бесплатным не мог бы считаться удачным, с учётом депрессухи и других болячек.
1) Цена - вопрос переговорный. За 4-5 можно было взять с учётом того, что у Спартака был рычаг в лице Пруцева, чья аренда была критична для Локо
2) Был и другой вариант с Ваханией, который теперь перейдёт в Краснодар
3) Самошников + Саусь = уже ближе к 8 млн. + двойная агентская комиссия + 2 ЗП вместо одной + кто-то теперь третий лишний на этой позиции
На цену повлияли разные сроки контрактов. Боселли с контрактом на 3 года стоил бы 300+ млн
Нужно всё учитывать чтобы такие оценки давать.
Ответ Gonzoo
На цену повлияли разные сроки контрактов. Боселли с контрактом на 3 года стоил бы 300+ млн Нужно всё учитывать чтобы такие оценки давать.
Это да, но за Сауся всё равно переплатили, ещё не известно, что он покажет на дистанции и вне системы Балтики без батьки Талалаева
В такой ответственный исторический момент для нашей нации, когда в стране каждая копейка на счету, отдельные личности искусственно создают ситуацию, когда клубы на гособеспечении обязаны переплачивать бюджетными деньгами за игроков! Это ли не откровенный саботаж в интересах НАТО, экономический терроризм и предательство нашей Родины?
Ответ Алистер
В такой ответственный исторический момент для нашей нации, когда в стране каждая копейка на счету, отдельные личности искусственно создают ситуацию, когда клубы на гособеспечении обязаны переплачивать бюджетными деньгами за игроков! Это ли не откровенный саботаж в интересах НАТО, экономический терроризм и предательство нашей Родины?
Ты про блокировку роблокс?
Ответ Алистер
В такой ответственный исторический момент для нашей нации, когда в стране каждая копейка на счету, отдельные личности искусственно создают ситуацию, когда клубы на гособеспечении обязаны переплачивать бюджетными деньгами за игроков! Это ли не откровенный саботаж в интересах НАТО, экономический терроризм и предательство нашей Родины?
Один клуб переплачивает другому, деньги в стране остались, какая разница.
ждём лета, когда местная древесина резко взлетит в цене благодаря хотелкам министра
Ответ Александр Васильев
ждём лета, когда местная древесина резко взлетит в цене благодаря хотелкам министра
Министр этот просто говорящая голова, мальчик для развлечений в банях, за то что он "хорошо себя вёл" в баньке его и назначили министром, все указы идут сверху от Путина
350 это чисто Балтике, без учета интереса принимающих решения о трансфере. При нынешнем руководстве в Спартаке ни чего не изменится. Причем этот Саусь не очень то нужен Спартаку, прямо сейчас есть Масалыга, который может сыграть и на фланге атаки и на 4 года младше, а по уровню может улететь в стратосферу, если ему давать игровую практику, а не как сейчас- с момента дебюта выходил 2 раза по 5 минут и 1 полный матч в кубке, где кстати забил гол и заработал пенальти.
Это не уродливость системы, а распильная сущность конкретно в Спартак. Они Боселли её взяли, потому что нечего пилить на нём.
Неужели этот товарищ Бубнов думает, что в калининградском клубе работают какие-то идиоты, что отдали бы своего футболиста (вообще любого) за 60 млн рублей? Балтика что, на помойке себя нашла? Бубнову следует знать, что 3,8 — это ещё довольно мало было. Буквально осенью ценник на Сауся стоял и поинтереснее, и об этом было написано даже на официальном сайте Локомотива. Намёки ясны, куда должен был уйти этот футболист? Между прочим, недавно об этом обмолвился ещё и Маргарян, когда упомянул, что Владиславом интересовался ещё один московский клуб, и это не ЦСКА. В итоге паравоз уровень бабла не потянул, а Сам Саусь к зимнему перерыву стал играть за Балтику значительно хуже. Поэтому вместо одной суммы в трансферное окно была предложена уже другая (более приземлённая). Так что Бубнову, прежде чем распускать свой грязный язык, следовало бы изучить детали всей этой продажи и спросить лично у Талалаева, сколько у него стоят его игроки.

Кстати, главный тренер калининградцев предупреждал, что будет очень дорого. Хотите, ребята, растащить Балтику, готовьте два чемодана бабла, иначе х** у вас что получится.

В итоге в это трансферное окно ушло только два футболиста. Ещё раз, не десять, не семь (как многие думали), а два. И всё, что говорило руководство Балтики, в общем и целом так и вышло...
Бубнов увидел не всю оплату
