Бубнов про 350 млн рублей за Сауся: «Краснодар» Боселли за 60 купил. Где Саусь и где Боселли? За паспорт столько миллионов надо платить? Это уродливость нашей системы»

Бубнов про 350 млн за Сауся: за паспорт столько миллионов надо платить?.

Бывший защитник «Спартака » Александр Бубнов высказался о ценах на российских футболистов.

В январе «Спартак» приобрел Владислава Сауся у «Балтики». Сообщалось, что сумма сделки составила 350 миллионов рублей.

– А Саусь сколько стоил? 350 млн. А этого (Хуана Боселли – Спортс’‘) «Краснодар » за 60 млн купил. Где Саусь и где Боселли?

– Саусь с паспортом...

– Ну и что? За паспорт столько миллионов надо платить?

– В том числе.

– Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?

– Саусь сейчас обидится.

– Ну пускай обижается, – сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».