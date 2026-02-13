Товарищеские матчи. «Пари НН» обыграли «Тобол» – 2:1, Спортс’’ показал встречу в прямом эфире. Ранее нижегородцы разгромили «Согдиану» – 4:1

«Пари НН» проводит два матча за день на тренировочном сборе.

Спортс’’ показал игры в прямом эфире. Товарищеские матчи «Пари НН» Россия – «Тобол» Казахстан – 2:1 Голы «Пари НН» : 1:0 – Шнапцев, 2:0 – Сидоренко. «Пари НН» (Стартовый состав) : Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Ермаков, Лесовой, Олусегун, Бальбоа. В первом матче дня нижегородский клуб разгромил «Согдиану» – 4:1. «Пари НН» Россия – «Согдиана» Узбекистан – 4:1. Голы «Пари НН» : 1:1 – Грулев, 2:1 – Грулев, 3:1 – Беляев, 4:1 – Сефас. «Пари НН» (стартовый состав) : Лукьянов, Александров, Крашевский, Кастильо, Пигас, Чистяков, Сефас, Тичич, Ивлев, Урванцев, Грулев.