  Товарищеские матчи. «Пари НН» обыграли «Тобол» – 2:1, Спортс'' показал встречу в прямом эфире. Ранее нижегородцы разгромили «Согдиану» – 4:1
«Пари НН» проводит два матча за день на тренировочном сборе.

Спортс’’ показал игры в прямом эфире.

Товарищеские матчи

«Пари НН» Россия – «Тобол» Казахстан – 2:1

Голы «Пари НН»: 1:0 – Шнапцев, 2:0 – Сидоренко.

«Пари НН» (Стартовый состав): Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Ермаков, Лесовой, Олусегун, Бальбоа.

В первом матче дня нижегородский клуб разгромил «Согдиану» – 4:1.

«Пари НН» Россия – «Согдиана» Узбекистан – 4:1.

Голы «Пари НН»: 1:1 – Грулев, 2:1 – Грулев, 3:1 – Беляев, 4:1 – Сефас.

«Пари НН» (стартовый состав): Лукьянов, Александров, Крашевский, Кастильо, Пигас, Чистяков, Сефас, Тичич, Ивлев, Урванцев, Грулев.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это нормально, что 11 мужиков против одной девушки?
Ответ Артём Хильченко
Это нормально, что 11 мужиков против одной девушки?
Там один с девушкой, остальные 10 как получится.
Ответ Артём Хильченко
Это нормально, что 11 мужиков против одной девушки?
Я такое кино видел ;)
Сердце - магнииииит 😁❤️🔥✌️
>Пари НН разгромил «Согдиану»

И Согдиана такая: "Моё сердце болит, мучается, мается..."
Рекомендуем