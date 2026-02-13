6

«Рубин» интересуется хавбеками «Локомотива» Годяевым и Щетининым (Иван Карпов)

«Рубин» интересуется Годяевым и Щетининым из «Локомотива».

«Рубин» заинтересован в полузащитниках «Локомотива» Даниле Годяеве и Михаиле Щетинине, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На данный момент состоялись не переговоры, а лишь первые контакты по этой теме.

Казанцам понадобился игрок более оборонительного амплуа, необходимость вызвана травмами Кузяева и Иву. 

21-летний Годяев в этом сезоне провел 3 матча в Мир РПЛ за железнодорожников. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

20-летний Щетинин в январе вернулся в «Локо» из аренды в дзержинском «Арсенале». Его статистика доступна по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoМихаил Щетинин
возможные трансферы
logoДанила Годяев
logoРубин
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoДалер Кузяев
logoтравмы
logoУгочукву Иву
Иван Карпов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотрел матч против Елимая, и Годяев справа в защите очень был неплох.
А вот Щетинин к сожалению не игрок для Локомотива.
Ответ Всё знаю
Смотрел матч против Елимая, и Годяев справа в защите очень был неплох. А вот Щетинин к сожалению не игрок для Локомотива.
А в центре против Ростова даже хорош, по Щетинину согласен - здесь и сейчас он и близко не уровень Локо...
Годяева можно и в аренду отдать.
У Щетинина вроде полгода контракта, надо решить, продлевать или нет, прежде чем куда-то отдавать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
27 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
36 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
47 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
58 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
59 минут назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
10 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем