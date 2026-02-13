«Рубин» интересуется хавбеками «Локомотива» Годяевым и Щетининым (Иван Карпов)

«Рубин» интересуется Годяевым и Щетининым из «Локомотива».

«Рубин » заинтересован в полузащитниках «Локомотива » Даниле Годяеве и Михаиле Щетинине , сообщает инсайдер Иван Карпов .

На данный момент состоялись не переговоры, а лишь первые контакты по этой теме.

Казанцам понадобился игрок более оборонительного амплуа, необходимость вызвана травмами Кузяева и Иву.

21-летний Годяев в этом сезоне провел 3 матча в Мир РПЛ за железнодорожников. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

20-летний Щетинин в январе вернулся в «Локо» из аренды в дзержинском «Арсенале». Его статистика доступна по ссылке .