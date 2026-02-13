«Рубин» интересуется хавбеками «Локомотива» Годяевым и Щетининым (Иван Карпов)
«Рубин» интересуется Годяевым и Щетининым из «Локомотива».
«Рубин» заинтересован в полузащитниках «Локомотива» Даниле Годяеве и Михаиле Щетинине, сообщает инсайдер Иван Карпов.
На данный момент состоялись не переговоры, а лишь первые контакты по этой теме.
Казанцам понадобился игрок более оборонительного амплуа, необходимость вызвана травмами Кузяева и Иву.
21-летний Годяев в этом сезоне провел 3 матча в Мир РПЛ за железнодорожников. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
20-летний Щетинин в январе вернулся в «Локо» из аренды в дзержинском «Арсенале». Его статистика доступна по ссылке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
А вот Щетинин к сожалению не игрок для Локомотива.
У Щетинина вроде полгода контракта, надо решить, продлевать или нет, прежде чем куда-то отдавать.