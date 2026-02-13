  • Спортс
  • Слот о стандартах: «Невозможно выиграть АПЛ с показателями «Ливерпуля». Их значение возросло до невероятных высот. Мы последние по балансу таких голов, это отражается на таблице»
9

Слот о стандартах: «Невозможно выиграть АПЛ с показателями «Ливерпуля». Их значение возросло до невероятных высот. Мы последние по балансу таких голов, это отражается на таблице»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о том, изменил ли он подход к стандартным положениям в этом сезоне Премьер-лиги.

«Первый ответ, который пришел мне в голову, был «нет», потому что я всегда говорил, что практически невозможно выиграть футбольный матч с отрицательным балансом голов со стандартных положений. В Премьер-лиге каждый матч сейчас важен из-за силы лиги, но, глядя на то, куда движется лига, я, возможно, должен сказать не «нет», а «да», потому что я не могу перестать говорить о важности стандартных положений. Это происходит каждый день.

Вы спрашивали меня раньше, в чем разница между нашими выступлениями в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, и самый простой ответ – это стандартные положения, потому что в Лиге чемпионов мы лидируем по этому показателю, а в Премьер-лиге – абсолютно на последнем месте. Это отражается и на турнирной таблице.

В нынешней Премьер-лиге стандартные положения играют гораздо, гораздо, гораздо большую роль, чем в прошлом сезоне. Хотя я и раньше считал их очень важными, сейчас их значение возросло до невероятных высот.

На самом деле, невозможно выиграть лигу, если у вас такой же баланс стандартных положений, как у нас. Вам нужно иметь плюс пять, шесть, семь, восемь, девять или десять, независимо от того, что вы делаете в открытой игре, чтобы иметь шанс выиграть лигу», – заявил Слот.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoтактика
logoЛига чемпионов УЕФА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Иногда удивляет как Слот критикует Ливерпуль, как будто это не он его тренер )) А главное, что команда никак не реагирует на это, то есть эффективность от его критики такая же как знаменитое Лёнино "Мы - говно"
Ответ Случайно заскочил
Иногда удивляет как Слот критикует Ливерпуль, как будто это не он его тренер )) А главное, что команда никак не реагирует на это, то есть эффективность от его критики такая же как знаменитое Лёнино "Мы - говно"
в смысле не реагирует. Уволили тренера по стандартам, с нового года стали меньше пропускать со стандартов и больше забивать. Слот так критикует, потому что в самом Ливерпуле (Хьюз и вышестоящие) понимают, что тендеция с аутами/ угловыми временная и Ливерпуль не особо хочет заострять на этом внимание, а хочет заострить внимание больше на игре. Всё адекватно он комментирует, просто многие комментаторы тут на спортсе читают одну/ две новости о Ливерпуле + Слоте и делают выводы
Ты меньше говори, а думай как эту ситуацию исправить. А то пол года уже: мы много со стандартов пропускаем, то мы пропускаем в концовке и т.д, а улучшений нет.
Ответ anshef
Ты меньше говори, а думай как эту ситуацию исправить. А то пол года уже: мы много со стандартов пропускаем, то мы пропускаем в концовке и т.д, а улучшений нет.
После увольнения тренера по стандартам Слот взял на себя эти функции. Команда перестала пропускать после угловых и аутов и с января лидирует по таким голам. Так что дуойка тебе за матчасть
Как раз перед голом Брендфорда (с аута), комментатор сказал что они забили всего два гола в этом сезоне АПЛ со стандартов, думаю пропустили то гораздо больше, хоть и команда у них очень рослая... Неужели у Ливерпуля баланс по стандартам хуже?
Ответ Mario14
Как раз перед голом Брендфорда (с аута), комментатор сказал что они забили всего два гола в этом сезоне АПЛ со стандартов, думаю пропустили то гораздо больше, хоть и команда у них очень рослая... Неужели у Ливерпуля баланс по стандартам хуже?
Самое забавное что в ЛЧ команда одна из лучших по стандартам
Так может не нужно было ставить тренера по развитию игроков на стандарты?
Угораю с того, как этот физрук тралит болел ливера
