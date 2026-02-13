Слот о стандартах: «Невозможно выиграть АПЛ с показателями «Ливерпуля». Их значение возросло до невероятных высот. Мы последние по балансу таких голов, это отражается на таблице»

Слот о стандартах: невозможно выиграть АПЛ с такими показателями «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот ответил на вопрос о том, изменил ли он подход к стандартным положениям в этом сезоне Премьер-лиги.

«Первый ответ, который пришел мне в голову, был «нет», потому что я всегда говорил, что практически невозможно выиграть футбольный матч с отрицательным балансом голов со стандартных положений. В Премьер-лиге каждый матч сейчас важен из-за силы лиги, но, глядя на то, куда движется лига, я, возможно, должен сказать не «нет», а «да», потому что я не могу перестать говорить о важности стандартных положений. Это происходит каждый день.

Вы спрашивали меня раньше, в чем разница между нашими выступлениями в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, и самый простой ответ – это стандартные положения, потому что в Лиге чемпионов мы лидируем по этому показателю, а в Премьер-лиге – абсолютно на последнем месте. Это отражается и на турнирной таблице.

В нынешней Премьер-лиге стандартные положения играют гораздо, гораздо, гораздо большую роль, чем в прошлом сезоне. Хотя я и раньше считал их очень важными, сейчас их значение возросло до невероятных высот.

На самом деле, невозможно выиграть лигу, если у вас такой же баланс стандартных положений, как у нас. Вам нужно иметь плюс пять, шесть, семь, восемь, девять или десять, независимо от того, что вы делаете в открытой игре, чтобы иметь шанс выиграть лигу», – заявил Слот.