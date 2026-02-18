  • Спортс
  • Снейдер об Отаменди, показавшем Винисиусу тату с Кубком мира: «Я бы ответил: «Месси выиграл тот ЧМ, а не ты». Если ты делаешь это при 0:1, у тебя не все в порядке с головой»
124

Снейдер об Отаменди, показавшем Винисиусу тату с Кубком мира: «Я бы ответил: «Месси выиграл тот ЧМ, а не ты». Если ты делаешь это при 0:1, у тебя не все в порядке с головой»

Снейдер о провокации Отаменди в адрес Винисиуса: очень по-детски.

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал защитника «Бенфики» Николаса Отаменди, провоцировавшего Винисиуса Жуниора.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Бенфику» на выезде со счетом 1:0. На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Отаменди со смехом показал бразильцу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022 году.

«Ты делаешь это, проигрывая со счетом 0:1? У тебя просто не все в порядке с головой. Это очень по-детски. На месте Винисиуса я бы сказал: «Дружище, ты не выиграл тот чемпионат мира. Его выиграл Месси. Ты не имеешь к этому никакого отношения».

Он [Винисиус] выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» четыре или пять раз (у Винисиуса две победы в ЛЧ и три титула Ла Лиги – Спортс’‘). Честно говоря, ты проделываешь это не с той командой. Возможно, это сработало бы для других, но не для Винисиуса», – сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport.

Отаменди троллил Винисиуса тату с Кубком мира. Там два Месси и титулы

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Voetbal Primeur
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Отменди все матчи играл от и до. Он тоже заслуживает говорить что выиграл ЧМ. Это не только заслуга Месси, это заслуга всей команды. Какие-то проблемы наверное имеется в голове Снейдера. Если ты считаешь что Кубок Мира выиграл Месси а не Аргентина то проблема имеется точно у тебя в голове
Ответ Bunyod Turgunov
Отменди все матчи играл от и до. Он тоже заслуживает говорить что выиграл ЧМ. Это не только заслуга Месси, это заслуга всей команды. Какие-то проблемы наверное имеется в голове Снейдера. Если ты считаешь что Кубок Мира выиграл Месси а не Аргентина то проблема имеется точно у тебя в голове
Комментарий скрыт
Ответ Bunyod Turgunov
Отменди все матчи играл от и до. Он тоже заслуживает говорить что выиграл ЧМ. Это не только заслуга Месси, это заслуга всей команды. Какие-то проблемы наверное имеется в голове Снейдера. Если ты считаешь что Кубок Мира выиграл Месси а не Аргентина то проблема имеется точно у тебя в голове
Как ты приложил местную тусовку...
Только вот такой моментик
Отаменди в 34 был основным ЦЗ сборной на ЧМ и в 38 продолжает играть в основе великого клуба, в том числе в ЛЧ.
Уэсли Снайпс в 28 оказался мусором, которого выкинули из топ-лиг за шкирку. И он поехал пухнуть на турецкое бабло

Делаем выводы.
Ответ Vakhore
Только вот такой моментик Отаменди в 34 был основным ЦЗ сборной на ЧМ и в 38 продолжает играть в основе великого клуба, в том числе в ЛЧ. Уэсли Снайпс в 28 оказался мусором, которого выкинули из топ-лиг за шкирку. И он поехал пухнуть на турецкое бабло Делаем выводы.
Делаем выводы. Бенфика, конечно, в миллиард раз круче, чем Галатасарай, в котором играл Снейдер. Так, что ли?)))
Ответ Vakhore
Только вот такой моментик Отаменди в 34 был основным ЦЗ сборной на ЧМ и в 38 продолжает играть в основе великого клуба, в том числе в ЛЧ. Уэсли Снайпс в 28 оказался мусором, которого выкинули из топ-лиг за шкирку. И он поехал пухнуть на турецкое бабло Делаем выводы.
Делаем вывод, что ты понятия не имеешь, о чëм говоришь.
На том ЧМ очень многое зависело от обороны. Вклад Отаменди не стоит недооценивать. Я понимаю, если бы третий вратарь бравировал тату с кубком, но не основной игрок, сыгравший все матчи без замен
Ответ Олег Грачёв
На том ЧМ очень многое зависело от обороны. Вклад Отаменди не стоит недооценивать. Я понимаю, если бы третий вратарь бравировал тату с кубком, но не основной игрок, сыгравший все матчи без замен
И поэтому две серии пенальти и 3:3 в финале … с чудом Мартинеса в овертайме
Винисиус Юниор безостановочно на поле рассказывает игрокам команд соперника что они нищие, что они вылетят, что они проигрывают, что он водил их сестер в кино, что он в реале а они говно. это происходит в каждом матче. у него рот просто не закрывается когда показывают крупные планы.

жест Отаменди - вполне легитимный способ попустить данного стэндапера.
Ответ Oba Bongo
Винисиус Юниор безостановочно на поле рассказывает игрокам команд соперника что они нищие, что они вылетят, что они проигрывают, что он водил их сестер в кино, что он в реале а они говно. это происходит в каждом матче. у него рот просто не закрывается когда показывают крупные планы. жест Отаменди - вполне легитимный способ попустить данного стэндапера.
Комментарий скрыт
Совет бывшего игрока, у которого тоже нет такого кубка)
Ответ Спартаковец навсегда
Совет бывшего игрока, у которого тоже нет такого кубка)
Т.е Снейдеру и высказаться нельзя? Он как игрок уж куда успешнее Отаменди если что
Ответ VuNePonimaete
Т.е Снейдеру и высказаться нельзя? Он как игрок уж куда успешнее Отаменди если что
С чего успешней то?
У Нико нет только ЛЧ с тем же Сити он все взял в Англии
Отаменди официально чемпион мира, ну а тебя как насчёт чемпиона мира?
Ответ Гари Гари_1116687480
Отаменди официально чемпион мира, ну а тебя как насчёт чемпиона мира?
Так Снайдер не знает об этом. По его реплике понятно, он думает, что Отаменди вообще не играл на том ЧМ.
Ответ Гари Гари_1116687480
Отаменди официально чемпион мира, ну а тебя как насчёт чемпиона мира?
Снейдер играл в финале, проиграл в доп. время. Это всё меняет?

В тот же год, напомню, был лидером команды, впервые в своей истории оформившей требл и вполне мог рассчитывать на ЗМ.

Отаменди просто добротный середняк, не более того.
Какие глупости. Почему тогда будучи на самом пике карьеры Месси не выигрывал ЧМ? Потому что турниры выигрывает команда, а не отдельный игрок. Да, вклад внёс огромный, но если бы всё дело было только в Месси, то Аргентина и до этого выигрывала бы ЧМ каждый год в 2010-х
борьбу с неподобающим поведением ведут неподобающим образом.
Классика нынешнего общества, но по факту Аргентина сделала трижды то, что не смогла сделать Голландия один раз.
Кто бы что не говорил, но победа на ЧМ - высшее достижение в футболе.
Имеют право понты раскидывать и тыкать в бразилов, которые на домашнем ЧМ легли под немцев 1:7
почему некоторые "адвокаты" Винисиуса не задавались вопросом о том, что он постоянно в центре скандала в Ла Лиге и ЛЧ
У голландца огонь еще не потухла.
Ну а что хорошо потролил.
Чем Вонисиус запомнился на том ЧМ? Кошкой и танцами
