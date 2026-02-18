Снейдер об Отаменди, показавшем Винисиусу тату с Кубком мира: «Я бы ответил: «Месси выиграл тот ЧМ, а не ты». Если ты делаешь это при 0:1, у тебя не все в порядке с головой»
Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал защитника «Бенфики» Николаса Отаменди, провоцировавшего Винисиуса Жуниора.
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Бенфику» на выезде со счетом 1:0. На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Отаменди со смехом показал бразильцу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022 году.
«Ты делаешь это, проигрывая со счетом 0:1? У тебя просто не все в порядке с головой. Это очень по-детски. На месте Винисиуса я бы сказал: «Дружище, ты не выиграл тот чемпионат мира. Его выиграл Месси. Ты не имеешь к этому никакого отношения».
Он [Винисиус] выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» четыре или пять раз (у Винисиуса две победы в ЛЧ и три титула Ла Лиги – Спортс’‘). Честно говоря, ты проделываешь это не с той командой. Возможно, это сработало бы для других, но не для Винисиуса», – сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport.
Отаменди троллил Винисиуса тату с Кубком мира. Там два Месси и титулы
Отаменди в 34 был основным ЦЗ сборной на ЧМ и в 38 продолжает играть в основе великого клуба, в том числе в ЛЧ.
Уэсли Снайпс в 28 оказался мусором, которого выкинули из топ-лиг за шкирку. И он поехал пухнуть на турецкое бабло
Делаем выводы.
жест Отаменди - вполне легитимный способ попустить данного стэндапера.
У Нико нет только ЛЧ с тем же Сити он все взял в Англии
В тот же год, напомню, был лидером команды, впервые в своей истории оформившей требл и вполне мог рассчитывать на ЗМ.
Отаменди просто добротный середняк, не более того.
Классика нынешнего общества, но по факту Аргентина сделала трижды то, что не смогла сделать Голландия один раз.
Кто бы что не говорил, но победа на ЧМ - высшее достижение в футболе.
Имеют право понты раскидывать и тыкать в бразилов, которые на домашнем ЧМ легли под немцев 1:7
почему некоторые "адвокаты" Винисиуса не задавались вопросом о том, что он постоянно в центре скандала в Ла Лиге и ЛЧ
Чем Вонисиус запомнился на том ЧМ? Кошкой и танцами