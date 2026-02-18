«Локомотиву» предлагали арендовать Хлусевича. Стороны не договорились («СЭ»)
Даниил Хлусевич мог перейти в «Локомотив».
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич мог перейти в «Локомотив».
По информации «СЭ», «Локомотиву» предложили арендовать Хлусевича, но железнодорожники отказались от сделки, так как стороны не смогли договориться по условиям.
Ранее сообщалось, что переговоры по аренде Хлусевича ведет «Ахмат». Соглашение 24-летнего крайнего защитника со «Спартаком» истекает в конце 2026 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Это как, спартачи просто ходят по клубам и спрашивают "Хлусевич аренда нннннада"?
А Хлусевич до перехода туда был молодым и перспективным игроком. А Самошников одним из лучших крайних защитников с паспортом.
Может быть Хлусевич и в Локомотиве бы оказался норм игроком. Просто сейчас не нужен, на эту позицию и так двое претендуют.