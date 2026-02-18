11

«Локомотиву» предлагали арендовать Хлусевича. Стороны не договорились («СЭ»)

Даниил Хлусевич мог перейти в «Локомотив».

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич мог перейти в «Локомотив».

По информации «СЭ», «Локомотиву» предложили арендовать Хлусевича, но железнодорожники отказались от сделки, так как стороны не смогли договориться по условиям.

Ранее сообщалось, что переговоры по аренде Хлусевича ведет «Ахмат». Соглашение 24-летнего крайнего защитника со «Спартаком» истекает в конце 2026 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Предлагали арендовать?
Это как, спартачи просто ходят по клубам и спрашивают "Хлусевич аренда нннннада"?
Ответ Dmitry Orlov
Предлагали арендовать? Это как, спартачи просто ходят по клубам и спрашивают "Хлусевич аренда нннннада"?
Судя по первой части чемпионата, также ходили по клубам и спрашивали - "Очки ннада?"
Ответ Фут.Боль
Судя по первой части чемпионата, также ходили по клубам и спрашивали - "Очки ннада?"
Локомотив обычно так во второй части ходит
И СЛВА БОГУ! Себе пусть оставят! Лучше подтянуть таким образом с академии молодняк, своих надо развивать, а не брать сбитых лётчиков с жирной ещё личкой + ещё агенту отсыпать не хило, ну-ну, хорошая попытка мясных сплавить свой неликвид, вот Пруцева возьмём
Ответ XEVER
И СЛВА БОГУ! Себе пусть оставят! Лучше подтянуть таким образом с академии молодняк, своих надо развивать, а не брать сбитых лётчиков с жирной ещё личкой + ещё агенту отсыпать не хило, ну-ну, хорошая попытка мясных сплавить свой неликвид, вот Пруцева возьмём
СЛАВА*
Ответ XEVER
И СЛВА БОГУ! Себе пусть оставят! Лучше подтянуть таким образом с академии молодняк, своих надо развивать, а не брать сбитых лётчиков с жирной ещё личкой + ещё агенту отсыпать не хило, ну-ну, хорошая попытка мясных сплавить свой неликвид, вот Пруцева возьмём
Что характерно, много кто "сбитыми летчиками" стали как раз после перехода в СпаМ, тот же Пруцев ещё полгода назад таковым считался.
А Хлусевич до перехода туда был молодым и перспективным игроком. А Самошников одним из лучших крайних защитников с паспортом.

Может быть Хлусевич и в Локомотиве бы оказался норм игроком. Просто сейчас не нужен, на эту позицию и так двое претендуют.
Лесопилка не получилась
Себе оставьте, у нас таких поленьев пол команды!
