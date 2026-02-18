«Локомотиву» предлагали арендовать Хлусевича. Стороны не договорились («СЭ»)

Даниил Хлусевич мог перейти в «Локомотив».

Защитник «Спартака » Даниил Хлусевич мог перейти в «Локомотив ».

По информации «СЭ», «Локомотиву» предложили арендовать Хлусевича, но железнодорожники отказались от сделки, так как стороны не смогли договориться по условиям.

Ранее сообщалось , что переговоры по аренде Хлусевича ведет «Ахмат». Соглашение 24-летнего крайнего защитника со «Спартаком» истекает в конце 2026 года.