На прошедшей жеребьевке чемпионата мира-2026 Кубок Мира вынес Лионель Скалони. Тренер, который привел сборную Аргентины к победе на мундиале в Катаре, держал Кубок мира в перчатках.

Кубок мира, как известно, разрешено трогать руководству ФИФА, действующим главам государств и, разумеется, самим чемпионам мира. Поэтому было странно, что Скалони не разрешили прикасаться к трофею без перчаток.

На следующий день после жеребьевки ситуацию прояснили. Тренер сборной Аргентины объяснил:

«Мне сказали, что я не могу трогать трофей без перчаток. Человек, который отвечал за этот процесс, меня просто не узнал. Правда! Но это ничего».

Джанни Инфантино оперативно принес извинения:

«Я должен извиниться перед Лионелем Скалони за то, что произошло. Я узнал, что ему сказали надеть перчатки, чтобы взять в руки трофей. Приношу извинения от лица ФИФА. Конечно, чемпион мира может касаться Кубка мира».

После Джанни дал трофей в руки Лионеля – уже без перчаток.

Никаких обид.