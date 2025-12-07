Скалони не разрешили трогать трофей ЧМ без перчаток – тренера не узнали. Инфантино пришлось извиняться
На прошедшей жеребьевке чемпионата мира-2026 Кубок Мира вынес Лионель Скалони. Тренер, который привел сборную Аргентины к победе на мундиале в Катаре, держал Кубок мира в перчатках.
Кубок мира, как известно, разрешено трогать руководству ФИФА, действующим главам государств и, разумеется, самим чемпионам мира. Поэтому было странно, что Скалони не разрешили прикасаться к трофею без перчаток.
На следующий день после жеребьевки ситуацию прояснили. Тренер сборной Аргентины объяснил:
«Мне сказали, что я не могу трогать трофей без перчаток. Человек, который отвечал за этот процесс, меня просто не узнал. Правда! Но это ничего».
Джанни Инфантино оперативно принес извинения:
«Я должен извиниться перед Лионелем Скалони за то, что произошло. Я узнал, что ему сказали надеть перчатки, чтобы взять в руки трофей. Приношу извинения от лица ФИФА. Конечно, чемпион мира может касаться Кубка мира».
После Джанни дал трофей в руки Лионеля – уже без перчаток.
Никаких обид.
Это как телохранители не знали бы кого охранять, а ведущие на свадьбе кто жених и невеста.
Думаю и на Пеле половина современных молодых "фанатов" скажет - какой то него.
Оригинальный кубок мира(единственный в своем роде) не идёт дальше пьедестала победителей. Команда-победитель поднимает кубок мира над головой, и затем победителю сразу дают реплику, а сам кубок ложат обратно в кейс и обратно домой в фифа)
Об этом рассказывал Эми Мартинес, видео к сожалению не могу найти