Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: «Он зачем-то залез в мой отсек вращающейся двери. Запихался вместе со мной вместо того, чтобы подождать»

Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: запихался вместе со мной.

Блогер Оксана Самойлова рассказала об инциденте с форвардом «Реала » Килианом Мбаппе .

Ранее француз задел российскую модель плечом, выходя из отеля в Париже.

«Я шла обедать возле отеля. Просто в спортивном костюме, как обычно. Я просто иду себе, иду. Впереди идет стилист мой.

Я смотрю: много прессы, ну, ее всегда много там. Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жестко фотографировать, прям сумасшедший дом. Я такая думаю: что за хрень. Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперед – никуда.

И тут я чувствую легкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно, какая-то паника, я даже не поняла вообще, что это было. Потом увидела видос, спросила у [дочери] Леи: знаешь, кто это? Она такая: нет. А на следующий день только я поняла, что это был Мбаппе – уже из новостей.

Он зачем-то еще залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихался вместе со мной», – сказала Самойлова.

