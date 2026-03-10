  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: «Он зачем-то залез в мой отсек вращающейся двери. Запихался вместе со мной вместо того, чтобы подождать»
Видео
159

Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: «Он зачем-то залез в мой отсек вращающейся двери. Запихался вместе со мной вместо того, чтобы подождать»

Оксана Самойлова о том, что Мбаппе задел ее плечом: запихался вместе со мной.

Блогер Оксана Самойлова рассказала об инциденте с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе.

Ранее француз задел российскую модель плечом, выходя из отеля в Париже.

«Я шла обедать возле отеля. Просто в спортивном костюме, как обычно. Я просто иду себе, иду. Впереди идет стилист мой.

Я смотрю: много прессы, ну, ее всегда много там. Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жестко фотографировать, прям сумасшедший дом. Я такая думаю: что за хрень. Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперед – никуда.

И тут я чувствую легкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно, какая-то паника, я даже не поняла вообще, что это было. Потом увидела видос, спросила у [дочери] Леи: знаешь, кто это? Она такая: нет. А на следующий день только я поняла, что это был Мбаппе – уже из новостей.

Он зачем-то еще залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихался вместе со мной», – сказала Самойлова.

Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Super
logoКилиан Мбаппе
светская хроника
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
159 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
такое ощущение, что отныне это главное событие ее жизни

он задел-то ее еле-еле.. слегка коснулся. а раздули так, будто бы с разбегу с ноги в спину зафигачил
Ответ Groondler
такое ощущение, что отныне это главное событие ее жизни он задел-то ее еле-еле.. слегка коснулся. а раздули так, будто бы с разбегу с ноги в спину зафигачил
Конечно. Мбаппе знают во всем мире, больше Оксана такого хайпа не получит никогда, вот и пытается сейчас раздувать
Ответ Groondler
такое ощущение, что отныне это главное событие ее жизни он задел-то ее еле-еле.. слегка коснулся. а раздули так, будто бы с разбегу с ноги в спину зафигачил
По факту все
Ты просто на транса похожа...
Ответ CoId_Little_Heart
Ты просто на транса похожа...
Настолько страшная, что даже Мбаппе мимо прошёл
Ответ CoId_Little_Heart
Ты просто на транса похожа...
Ну так Мбаппе любит таких😁
Хватит форсить эту аморальную нечисть! Спортс, ты хоть куда???
Ответ justadamso@icloud.com
Хватит форсить эту аморальную нечисть! Спортс, ты хоть куда???
Спортс классический
Ответ justadamso@icloud.com
Хватит форсить эту аморальную нечисть! Спортс, ты хоть куда???
Эту - это какую? И там две - французсчкая и наша)))
Не помню уже в каком году это было, но Ян Коллер в Ашане врезался в меня тележкой, когда он в Крыльях играл, но по какой то причине спортс этот инцидент оставил без внимания, обидно.
Ответ Владислав Романов
Не помню уже в каком году это было, но Ян Коллер в Ашане врезался в меня тележкой, когда он в Крыльях играл, но по какой то причине спортс этот инцидент оставил без внимания, обидно.
ГАИ вызвали, все-таки ДТП с машиной, двумя
Ответ Пинающий Достоинства
ГАИ вызвали, все-таки ДТП с машиной, двумя
Не успел, фура скрылась с места ДТП
Был бы на его месте обычный не медийный человек, даже не запомнила бы этот момент, не обратила бы внимание. А тут теперь обсасывать целый год будет повторяя одно и тоже, чтобы в новостях её упоминали, ведь её задел плечом "сам Мбаппе". Какое позорище 🤦‍♂️
Ответ Великий Алонсо
Был бы на его месте обычный не медийный человек, даже не запомнила бы этот момент, не обратила бы внимание. А тут теперь обсасывать целый год будет повторяя одно и тоже, чтобы в новостях её упоминали, ведь её задел плечом "сам Мбаппе". Какое позорище 🤦‍♂️
С Мбаппе на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну что, брат Мбаппе?"
так романтично * он залез в мой отсек *)) , *Запихался вместе со мной *))
Ответ Erto os
так романтично * он залез в мой отсек *)) , *Запихался вместе со мной *))
Залез не в ту дверь.
Теперь не будет мыть это плечо
ну естественно, это он бежал за тобой, а не ты выслеживала его
На сколько новостей Спортс нарежет 10 секундную ситуацию. Ждем интервью консьержа и прохожих.
Ответ deadjoker
На сколько новостей Спортс нарежет 10 секундную ситуацию. Ждем интервью консьержа и прохожих.
Да всех кошек в округе опросили… завтра вывалят…
По Парижам сейчас ездят только проститутки или разведчицы !
Остальные дома трудятся или воспитывают детей.
Не время сейчас для Парижей !
Ответ OldRedWhite
По Парижам сейчас ездят только проститутки или разведчицы ! Остальные дома трудятся или воспитывают детей. Не время сейчас для Парижей !
Она и есть разведчица, а Мбапе толкнув её - передал микропленку с фотографиями секретных документов. Он давно уже работает на российскую резидентуру во Франции.
Ответ Нерусский
Она и есть разведчица, а Мбапе толкнув её - передал микропленку с фотографиями секретных документов. Он давно уже работает на российскую резидентуру во Франции.
Промашка вышла у меня, получается.
Оксана Джиганова - героиня невидимого фронта !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
вчера, 14:39Видео
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
вчера, 12:45
Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову, выходя из отеля в Париже. Блогерша написала: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆»
вчера, 10:53Видео
Рекомендуем
Главные новости
Мадуэке упал в штрафной «Байера» после подката Тилльмана на 86-й – арбитр Мелер назначил пенальти в пользу «Арсенала», ВАР подтвердил решение. Хавертц забил с точки на 89-й минуте
3 минуты назадФото
«Арсенал» не выиграл матч ЛЧ впервые с прошлого сезона. До ничьей с «Байером» было 8 побед подряд
6 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Арсенал» сыграл 1:1 с «Байером», «Реал» против «Ман Сити», «ПСЖ» принимает «Челси», «Буде-Глимт» – «Спортинг»
9 минут назад
«Арсенал» на 89-й ушел от поражения с «Байером» – 1:1. Хавертц реализовал пенальти, Андрих забил после подачи с углового на 46-й
11 минут назад
Оби Микел не признает «Арсенал» чемпионом из-за стиля игры: «Они 22 года не выигрывали АПЛ и в таком отчаянии, что хотят обманом пробраться к победе. Они играют не по правилам»
12 минут назад
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
18 минут назадТесты и игры
Митрофанов об ударах США по Ирану: «Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно»
33 минуты назад
Сафонов в старте «ПСЖ» на 10-й матч подряд – против «Челси» в ЛЧ. Шевалье не играет с конца января
44 минуты назад
«Арсенал» пропустил от «Байера» с углового в начале 2-го тайма. Андрих забил головой после подачи Гримальдо
48 минут назад
Тренер сборной Ирана о бомбардировках Израиля: «Убийство мирных жителей противоречит их лозунгам, а произошедшее со школой в Минабе – черное пятно на них»
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тудор будет руководить «Тоттенхэмом» в матче с «Ливерпулем», хотя владельцы «шпор» обеспокоены ситуацией (ESPN)
7 минут назад
Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры. Тактическая камера показала, что Адамову закрыли обзор»
21 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд и Нмеча продлили контракт до 2030 года
21 минуту назад
Трезеге о «Ювентусе»: «Я бы бесплатно подписал Левандовского. Это одна из последних настоящих «девяток» наряду с Холандом. От него ждут голов, и он продолжает забивать»
34 минуты назад
Экс-генсек РФС Воробьев: «Отказ Ирана от ЧМ будет для значительной части населения Ирана гораздо более печальной новостью, чем уход в мир иной верховного лидера»
36 минут назад
«Буде-Глимт» – «Спортинг». Хайкин, Луис Суарес, Хег и Тринкау в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
43 минуты назад
«ПСЖ» – «Челси». Сафонов, Жоао Педро, Дембеле, Палмер, Дуэ и Нету в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
45 минут назад
Экс-боксер Лебедев: «Спартак» – всегда один из лидеров, народная команда, как и ЦСКА. Кричалки армейцев завораживают, дал сыну послушать – он в детском шоке и восторге»
45 минут назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Винисиус, Холанд, Питарч, Семеньо, Браим и Доку играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
46 минут назад
Жерзино Ньямси: «Слышал про ситуацию с оскорблениями Кордобы на почве расизма – такие вещи недопустимы в современном мире. Но я никогда не сталкивался с расизмом в России»
53 минуты назад
Рекомендуем