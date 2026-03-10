  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа об играх против Гвардиолы: «Пеп всегда готовит какой-нибудь сюрприз, тщательно продумывает тактику. Противостояние «Реала» с «Сити» мотивирует и становится классикой»
3

Арбелоа об играх против Гвардиолы: «Пеп всегда готовит какой-нибудь сюрприз, тщательно продумывает тактику. Противостояние «Реала» с «Сити» мотивирует и становится классикой»

Арбелоа о матче с «Ман Сити»: Пеп всегда что-нибудь придумывает.

Альваро Арбелоа высказался о предстоящих матчах против Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов.

«Реал» встретится с «Манчестер Сити» в 1/8 финала.

«Он всегда готовит какой-нибудь сюрприз. Сколько ни смотри матчи его команды, когда дело доходит до такой игры, ты знаешь, что он приготовил что-то новое, и нужно учитывать множество вариантов, которые он способен использовать, и думать, каких игроков может поменять.

Я очень удивлюсь, если завтра не будет какого-то изменения в его атакующей структуре или если он не выпустит игрока, которого не использовал в последние недели. Всегда нужно быть готовым, когда играешь против такого тренера, как Пеп, потому что он всегда очень тщательно продумывает тактику.

Меня мотивирует возможность играть на такой стадии Лиги чемпионов. Это огромная мотивация для всех нас, хотя это противостояние уже повторялось много раз и становится настоящей классикой. Такой вечер, как завтра, при наших болельщиках – это большая мотивация, и меня возможность встречаться с лучшими тренерами мира тоже мотивирует. Это будет прекрасный опыт», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoАльваро Арбелоа
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoЛига чемпионов УЕФА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну здесь Гвардиола без Мбаппе и Родриго у Реала просто разнесёт сливочных без шансов, тем более у Арбелоа ментальных яиц нет. Предсказываю трусливый автобус в стиле Симеоне и позорные 0:2 и 2:0 в каждом матче. Даже Куртуа не спасёт.
Ответ Black Phoenix
Ну здесь Гвардиола без Мбаппе и Родриго у Реала просто разнесёт сливочных без шансов, тем более у Арбелоа ментальных яиц нет. Предсказываю трусливый автобус в стиле Симеоне и позорные 0:2 и 2:0 в каждом матче. Даже Куртуа не спасёт.
лишь бы только Гвардиола тактически сам себя не переиграл, как с ним случается в плей офф ЛЧ
"Арбелоа : «Пеп всегда тщательно продумывает тактику"

Как же так, царь мостовой же сказал, что в футболе уже все давно придумано и не надо ничего изобретать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа о матчах с «Сити»: «Мы «Реал» и никогда не чувствуем себя хуже кого бы то ни было. «Реал» всегда фаворит. Подходим к игре с огромным желанием и смотрим им прямо в глаза»
10 марта, 15:23
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
10 марта, 13:05
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Колосков: «США и Израиль обязаны были наказать за вторжение в Иран, как ФИФА сделала с Россией, которая не вторгалась, а отстаивает интересы членов РФ. А здесь война»
4 минуты назад
Ибрагимович пошутил про «Интер»: «В Милане нужно быть на правильной стороне. Их две – синяя и красная. «Милан» на модной стороне»
13 минут назад
Глава РПЛ Алаев: «Надеюсь, судейство мы с вами больше не будем обсуждать. Мажич выступил – я это поддерживаю, нет информационного вакуума»
29 минут назад
«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма, но должен был после подката Диаша под Браима, считает экс-судья Фернандес: «Бразилец упал не из-за контакта, а Диаш сбил Диаса»
39 минут назадФото
Родри верит в камбэк «Сити» после 0:3 от «Реала»: «Всегда»
58 минут назад
Вальверде получил 4 звезды от Marca после хет-трика в матче с «Сити». У Холанда и Хусанова – прочерк
сегодня, 06:54Фото
Анри про 3:0 с «Сити»: «Я не знаю, что «Реал» добавил в футболку, может, я верну свои волосы, если надену ее. Я люблю «Барсу», но нужно отдать должное «Мадриду»
сегодня, 06:40
Гвардиола о поражении от «Реала»: «0:3 лучше, чем 0:4. У «Ман Сити» небольшие шансы теперь, но мы постараемся отыграться»
сегодня, 06:14
«Реал» разнес «Сити», 5 голов от «ПСЖ», спасение «Арсенала», «Металлург» взял Кубок Континента, два золота России на Паралимпиаде, Иран может пропустить ЧМ и другие новости
сегодня, 06:12
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»
сегодня, 05:59
Чемпионат Саудовской Аравии. «Неом» примет «Аль-Таавун», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 05:47
Колосков о Захаряне в расширенном составе сборной: «Ясно, что играть не будет. Включили в список, чтобы продемонстрировать: его помнят»
сегодня, 05:00
Юлманд после 1:1 с «Арсеналом»: «Байер» отправится в Лондон с большими надеждами и хочет преподнести сенсацию»
сегодня, 04:46
Директор «Ахмата» о Мелкадзе в расширенном составе сборной: «Всем и в первую очередь себе доказал, что он футболист высокого уровня»
сегодня, 04:29
Рианчо о Дзюбе: «Может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы»
сегодня, 04:15
Защитник «Спортинга» Инасиу про 0:3: «Мы не показали должного настроя, «Буде-Глимт» больше владел мячом»
сегодня, 03:52
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси сыграл 0:0 с «Нэшвиллом» в гостях в первом матче
сегодня, 01:59
Хвича о 5:2 с «Челси»: «При 3:2 и 4:2 «ПСЖ» хотел забить еще и отлично справился с задачей»
сегодня, 01:47
Тренер «Буде-Глимт» про 3:0: «Спортинг» оставлял много свободного пространства, мы этим воспользовались»
сегодня, 01:32
Рекомендуем