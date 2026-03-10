Арбелоа об играх против Гвардиолы: «Пеп всегда готовит какой-нибудь сюрприз, тщательно продумывает тактику. Противостояние «Реала» с «Сити» мотивирует и становится классикой»

Арбелоа о матче с «Ман Сити»: Пеп всегда что-нибудь придумывает.

Альваро Арбелоа высказался о предстоящих матчах против Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов.

«Реал» встретится с «Манчестер Сити » в 1/8 финала.

«Он всегда готовит какой-нибудь сюрприз. Сколько ни смотри матчи его команды, когда дело доходит до такой игры, ты знаешь, что он приготовил что-то новое, и нужно учитывать множество вариантов, которые он способен использовать, и думать, каких игроков может поменять.

Я очень удивлюсь, если завтра не будет какого-то изменения в его атакующей структуре или если он не выпустит игрока, которого не использовал в последние недели. Всегда нужно быть готовым, когда играешь против такого тренера, как Пеп, потому что он всегда очень тщательно продумывает тактику.

Меня мотивирует возможность играть на такой стадии Лиги чемпионов. Это огромная мотивация для всех нас, хотя это противостояние уже повторялось много раз и становится настоящей классикой. Такой вечер, как завтра, при наших болельщиках – это большая мотивация, и меня возможность встречаться с лучшими тренерами мира тоже мотивирует. Это будет прекрасный опыт», – сказал главный тренер «Реала ».