😳 Касильяс считает себя сильнее Кана, Нойера и Куртуа... Икер признал, что уступает лишь одному вратарю 👀

Легенду мадридского «Реала» Икера Касильяса попросили назвать голкипера, которого он считает сильнее себя. Но в формате викторины.

Собеседник предлагал Икеру кандидатов, попросив остановить его на подходящем варианте.

Перечислим имена тех, кто не ровня Касильясу (по мнению Касильяса):

Эмилиано Мартинес, Давид Де Хеа, Марк-Андре тер Стеген, Жоан Гарсия, Давид Райя, Эдвин ван дер Сар, Ян Облак, Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Оливер Кан, Мануэль Нойер.

И лишь когда упомянули Джанлуиджи Буффона… Касильяс дал отмашку.

Не слишком скромно?