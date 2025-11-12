😳 Касильяс считает себя сильнее Кана, Нойера и Куртуа... Икер признал, что уступает лишь одному вратарю 👀
Легенду мадридского «Реала» Икера Касильяса попросили назвать голкипера, которого он считает сильнее себя. Но в формате викторины.
Собеседник предлагал Икеру кандидатов, попросив остановить его на подходящем варианте.
Перечислим имена тех, кто не ровня Касильясу (по мнению Касильяса):
Эмилиано Мартинес, Давид Де Хеа, Марк-Андре тер Стеген, Жоан Гарсия, Давид Райя, Эдвин ван дер Сар, Ян Облак, Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Оливер Кан, Мануэль Нойер.
И лишь когда упомянули Джанлуиджи Буффона… Касильяс дал отмашку.
Не слишком скромно?
Просто не выдавай свою позицию за априори верную, как бы от лица всех болельщиков Реала, приводя такие мощные аргументы в свою пользу , как «мадридист с 19 летним стажем». Типа, а ну раз он с 19 летним стажем, то действительно Куртуа сильнее, так походу работает))
Смешно
В том, что касается игры на выходах и штрафных Куртуа получше из-за роста, но в игре 1 на 1, игре на ленточке и пенальти - всем том, где решает реакция, идет полнейший декласс от Икера