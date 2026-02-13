  • Спортс
  • Пеп о мигрантах: «Каждый хочет лучшей жизни. Большинство уезжает из-за проблем в своих странах, а не потому, что хочется. Чем больше будем принимать другие культуры, тем лучше станет общество»
186

Пеп о мигрантах: «Каждый хочет лучшей жизни. Большинство уезжает из-за проблем в своих странах, а не потому, что хочется. Чем больше будем принимать другие культуры, тем лучше станет общество»

Гвардиола отреагировал на слова Рэтклиффа про мигрантов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о словах Джима Рэтклиффа о проблемах с иммиграцией в Великобритании. 

Ранее совладелец «МЮ» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

«Я испытываю огромное уважение к сэру Джиму, имел честь встретиться с ним лично. По-моему, позже он сделал заявление и извинился. Я не буду комментировать слова сэра Джима Рэтклиффа, потому что он сказал именно то, что хотел сказать.

Но это проблема во всем мире – иммигранты или люди, приезжающие из других стран. Это трудности, с которыми сталкиваются наши страны, и это большая, большая, большая, большая проблема. То, что я каталонец, а вы [журналист] британец – как мы могли повлиять, где родиться? Это ведь зависит от мамы и папы, верно?

Мы рождаемся там, где рождаемся. Думаю, каждый хочет лучшей жизни, каждый хочет перспективы лучшего будущего для себя, своей семьи, друзей и так далее. И иногда возможности зависят от того, где ты родился, а иногда – от того места, куда ты переезжаешь. Сегодня, тогда как раньше было сложно путешествовать, за один час можно оказаться где угодно.

В тот момент, когда мы начинаем говорить о цвете кожи или месте рождения, – это не имеет значения. Нам предстоит еще очень много работы. То, что я каталонец, делает меня лучше вас? Нет. Мое образование, место рождения, путешествия по Мексике, жизнь в Катаре, Италии, Англии, Германии – все это просто обогатило меня как личность. Я вырос, встретил невероятно хороших людей благодаря путешествиям – в этом и суть. Но это не делает меня лучше только потому, что я родился в одном месте, а не в другом.

И большинство людей уезжают из своих стран из-за проблем, которые там существуют, а не потому, что им просто хочется уехать. И чем больше мы будем принимать другие культуры – по-настоящему, искренне принимать, – тем лучше станет наше общество. У меня нет в этом никаких сомнений», – сказал Пеп Гвардиола

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
186 комментариев
"Чем больше мы будем принимать другие культуры, тем лучше станет наше общество... Главное, чтобы не лезли в мой богатый район с круглосуточной охраной" - добавил Пеп
Гвардиола базарит уже чисто как левый либерал, a.k.a прогрессивный политик Европы.
Только весь здравомыслящий мир видит последствия "принятия" других культур. Во что эти люди превратили Париж и другие крупные красивые города Европы?
Ответ Ares
Гвардиола базарит уже чисто как левый либерал, a.k.a прогрессивный политик Европы. Только весь здравомыслящий мир видит последствия "принятия" других культур. Во что эти люди превратили Париж и другие крупные красивые города Европы?
Новый год пришёл в Париж. Но невеселы лица простых парижан. Под палящим зимним солнцем они выстраиваются в утомительные утренние очереди за хлебом
Ответ Ares
Гвардиола базарит уже чисто как левый либерал, a.k.a прогрессивный политик Европы. Только весь здравомыслящий мир видит последствия "принятия" других культур. Во что эти люди превратили Париж и другие крупные красивые города Европы?
Я знаю страну, где нет левых политиков европейского толка, но ситуация с «принятием» других культур точно такая же, как и у ЕС.
Забавно это слышать от Пепа, уроженца Барселоны, которая никак даже с Испанией не может научиться жить спокойно))
Ответ ivannumber1
Забавно это слышать от Пепа, уроженца Барселоны, которая никак даже с Испанией не может научиться жить спокойно))
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Вялов
Комментарий скрыт
Внизу все спокойно, пока ты не научишься причину и следствие понимать, а также отделять туризм от эмиграции.

Нюанс в том, что многие эмигранты не ассимилируются, а приносят свою культуру, отвергая сложившиеся устои. Такие бедные и несчастные, бегут от плохой жизни, но в итоге воссоздают свой образ жизни в другой стране. Фактически же просто пользуются мягким иммиграционным законодательством, чтобы получить побольше халявы. И с чего бы это должно нравится обычному жителю страны?
Пока какой-нибудь араб не ворвется к пепу на виллу или не угонит его Рэнж, всё в порядке будет
Ответ snakemgs4@mail.ru
Пока какой-нибудь араб не ворвется к пепу на виллу или не угонит его Рэнж, всё в порядке будет
Ренж ладно..., а что скажет когда , не дай бог конечно, - изнасилуют его породистую жену или дочь.
Ответ Denis Al
Ренж ладно..., а что скажет когда , не дай бог конечно, - изнасилуют его породистую жену или дочь.
Принять и простить...
Честно говоря, даже не охота это читать полностью.

Ясен пень, что все хотят жить в лучшем месте, но это желание не даёт права приезжать из плохого места в хорошее и потихоньку превращать его в то место, откуда уже остальным хочется уехать.
Ответ Фёдор Титовец
Честно говоря, даже не охота это читать полностью. Ясен пень, что все хотят жить в лучшем месте, но это желание не даёт права приезжать из плохого места в хорошее и потихоньку превращать его в то место, откуда уже остальным хочется уехать.
Европейцам кто дал право колонизировать и захватывать другие страны , добывать чужие ресурсы , ставить ограничения и санкции ?
Проблема в том, что многие культуры стран третьего мира несовместимы с европейской культурой в принципе: многоженство, педофилия, бесправное положение женщин итд.
Ответ riverman1980
Проблема в том, что многие культуры стран третьего мира несовместимы с европейской культурой в принципе: многоженство, педофилия, бесправное положение женщин итд.
Педофилия судя по Эпштейну вполне нормально приживается
Ответ riverman1980
Проблема в том, что многие культуры стран третьего мира несовместимы с европейской культурой в принципе: многоженство, педофилия, бесправное положение женщин итд.
Так тогда это не проблема, а большая польза миру.
Интегрируясь в европейское общество все эти нездоровые подходы абсолютное большинство мигрантов вынуждены прекращать.
Пеп лукавит. Одно дело иммигрант, который приехал работать и интегрируется в новом для себя обществе, а другое дело иммигрант, сидящий на пособии и требующий изменить законы под свою религию или культуру.
Ответ aslvowk@mail.ru
Пеп лукавит. Одно дело иммигрант, который приехал работать и интегрируется в новом для себя обществе, а другое дело иммигрант, сидящий на пособии и требующий изменить законы под свою религию или культуру.
Но первого пропустят через бюрократическую мясорубку, а второго примут как родного
Пеп превратился в какого-то инклюзивного левака.
Хосеп, поезжай в Йемен - там как раз нужно общество оздоравливать
Смешно когда об этом говорит каталонский сепаратист Гвардиола
Ответ Старик Стариканов
Смешно когда об этом говорит каталонский сепаратист Гвардиола
так а в чем противоречие? и то и то защита прав человека
