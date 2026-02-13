Пеп о мигрантах: «Каждый хочет лучшей жизни. Большинство уезжает из-за проблем в своих странах, а не потому, что хочется. Чем больше будем принимать другие культуры, тем лучше станет общество»

Гвардиола отреагировал на слова Рэтклиффа про мигрантов.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о словах Джима Рэтклиффа о проблемах с иммиграцией в Великобритании.

Ранее совладелец «МЮ » заявил : «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

«Я испытываю огромное уважение к сэру Джиму, имел честь встретиться с ним лично. По-моему, позже он сделал заявление и извинился . Я не буду комментировать слова сэра Джима Рэтклиффа , потому что он сказал именно то, что хотел сказать.

Но это проблема во всем мире – иммигранты или люди, приезжающие из других стран. Это трудности, с которыми сталкиваются наши страны, и это большая, большая, большая, большая проблема. То, что я каталонец, а вы [журналист] британец – как мы могли повлиять, где родиться? Это ведь зависит от мамы и папы, верно?

Мы рождаемся там, где рождаемся. Думаю, каждый хочет лучшей жизни, каждый хочет перспективы лучшего будущего для себя, своей семьи, друзей и так далее. И иногда возможности зависят от того, где ты родился, а иногда – от того места, куда ты переезжаешь. Сегодня, тогда как раньше было сложно путешествовать, за один час можно оказаться где угодно.

В тот момент, когда мы начинаем говорить о цвете кожи или месте рождения, – это не имеет значения. Нам предстоит еще очень много работы. То, что я каталонец, делает меня лучше вас? Нет. Мое образование, место рождения, путешествия по Мексике, жизнь в Катаре, Италии, Англии, Германии – все это просто обогатило меня как личность. Я вырос, встретил невероятно хороших людей благодаря путешествиям – в этом и суть. Но это не делает меня лучше только потому, что я родился в одном месте, а не в другом.

И большинство людей уезжают из своих стран из-за проблем, которые там существуют, а не потому, что им просто хочется уехать. И чем больше мы будем принимать другие культуры – по-настоящему, искренне принимать, – тем лучше станет наше общество. У меня нет в этом никаких сомнений», – сказал Пеп Гвардиола .