  Тудор возглавит «Тоттенхэм» до конца сезона – без опции продления. С экс-тренером «Юве» устно договорились
Тудор возглавит «Тоттенхэм» до конца сезона – без опции продления. С экс-тренером «Юве» устно договорились

Тудор возглавит «Тоттенхэм» до конца сезона.

«Тоттенхэм» устно договорился о назначении Игора Тудора временным главным тренером до конца сезона, сообщает The Athletic.

Клуб обратился к 47-летнему хорвату после увольнения Томаса Франка в среду.

Бывший тренер «Ювентуса», «Марселя», «Галатасарая» и других клубов должен присоединиться к «шпорам» до конца сезона. Его контракт не будет предусматривать постоянную работу.

Ранее в текущем сезоне Тудор покинул «Ювентус».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Дэвида Орнстейна
Круговорот физруков в природе!

Удачи Тоттенхэму в Чемпионшипе!
Комментарий скрыт
С их составом туда вылететь надо прям постараться, травмированные вернутся и проблем особо быть не должно, особенно учитывая что Маринакис там мутит дичь, третьими скорее всего вылетят лесники.
Агент Тудора гений,умудряется такого физрука всегда в приличные клубы пристраивать.
Комментарий скрыт
Тудор договорился с Ювентусом, что-то получил вероятно из компенсации и уже будет приступать к работе. Новый супер талантливый тренер Тьяго Мотта год сидит без работы и отклоняет все варианты, чтобы получать зарплату ничего не делая.
Марсель, Лацио, Юве, Тотенхем, как, ну за что, какие заслуги, кто у него агент? Он гений
он согласен тренировать до лета без всяких условий.
Я тоже согласен тренировать до лета за миллион долларов без всяких условий.
После Тудора будет Юрич
Ташаев после Юрича
когда же будет Мостовой?
Потом будут Божович и Петреску
ДА УЖ, с Тюдором далеко не уедешь, летом надо старину Де Дзерби забирать, если есть хоть какие-то амбиции набрать больше 40 очков за сезон
Лучше тогда сейчас забирать Де Дзерби
они не хотят его, хорват до лета, потом Почетино позовут
Тудор только что сменил Мотту посреди сезона, а теперь снова проворачивает этот финт и снова в проблемной команде.

Ясно, что тут только деньги и об амбициях разговора не идёт.
Он отказался от положенных ему по контракту еще полтора года денег и пошёл в проблемный, но всё же именитый Тоттенхэм. Точно в деньгах дело?
Свечку держали, что отказался? Да и данных по ЗП в Тоттенхэме пока нет, может там сумма не сравнимая с текущим окладом.
Хуже мог быть только Юрич.
Игор Тудор, Игор Тьяго. Сколько там уже Игоров собралось?
а Игор Медвед нажрался на Олимпиаде, и его оттуда за пьянство и выгнали
Иван Тоуни уехал из АПЛ и теперь Игорей набирают. А в Бундеслиге вообще Антон.
