Тудор возглавит «Тоттенхэм» до конца сезона – без опции продления. С экс-тренером «Юве» устно договорились
Тудор возглавит «Тоттенхэм» до конца сезона.
«Тоттенхэм» устно договорился о назначении Игора Тудора временным главным тренером до конца сезона, сообщает The Athletic.
Клуб обратился к 47-летнему хорвату после увольнения Томаса Франка в среду.
Бывший тренер «Ювентуса», «Марселя», «Галатасарая» и других клубов должен присоединиться к «шпорам» до конца сезона. Его контракт не будет предусматривать постоянную работу.
Ранее в текущем сезоне Тудор покинул «Ювентус».
