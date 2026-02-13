Тудор возглавит «Тоттенхэм» до конца сезона – без опции продления. С экс-тренером «Юве» устно договорились

Тудор возглавит «Тоттенхэм» до конца сезона.

«Тоттенхэм » устно договорился о назначении Игора Тудора временным главным тренером до конца сезона, сообщает The Athletic.

Клуб обратился к 47-летнему хорвату после увольнения Томаса Франка в среду.

Бывший тренер «Ювентуса », «Марселя», «Галатасарая» и других клубов должен присоединиться к «шпорам» до конца сезона. Его контракт не будет предусматривать постоянную работу.

Ранее в текущем сезоне Тудор покинул «Ювентус».