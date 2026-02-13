Агент Джикии: «Георгий недоволен задержкой зарплаты и рассматривает варианты с клубами РПЛ. Его все устраивает в «Антальяспоре», но задержка уже с ноября»

Джикия готов рассмотреть трансфер в российский клуб.

Агент Малик Арутюнов, представляющий интересы Георгия Джикии в Турции, рассказал о задержках зарплаты в «Антальяспоре ».

Экс-защитник «Спартака» выступает за турецкий клуб с июля 2025 года. В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

«Джикию все устраивает в «Антальяспоре»: город, команда, атмосфера в коллективе, инфраструктура, сама турецкая лига. Со всеми тремя тренерами, которые менялись по ходу сезона, хорошо общался, но из-за сложной финансовой ситуации он готов рассмотреть варианты из России.

«Антальяспор» также не против продать его, если поступит предложение, так как контракт с ним истекает в 2027 году и в соглашении прописана сумма отступных. Он недоволен задержкой зарплаты и поэтому рассматривает варианты с клубами РПЛ . Задержка уже с ноября, а так он всем доволен в Турции», – заявил Арутюнов.