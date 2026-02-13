  • Спортс
  Агент Джикии: «Георгий недоволен задержкой зарплаты и рассматривает варианты с клубами РПЛ. Его все устраивает в «Антальяспоре», но задержка уже с ноября»
Агент Джикии: «Георгий недоволен задержкой зарплаты и рассматривает варианты с клубами РПЛ. Его все устраивает в «Антальяспоре», но задержка уже с ноября»

Джикия готов рассмотреть трансфер в российский клуб.

Агент Малик Арутюнов, представляющий интересы Георгия Джикии в Турции, рассказал о задержках зарплаты в «Антальяспоре».

Экс-защитник «Спартака» выступает за турецкий клуб с июля 2025 года. В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

«Джикию все устраивает в «Антальяспоре»: город, команда, атмосфера в коллективе, инфраструктура, сама турецкая лига. Со всеми тремя тренерами, которые менялись по ходу сезона, хорошо общался, но из-за сложной финансовой ситуации он готов рассмотреть варианты из России.

«Антальяспор» также не против продать его, если поступит предложение, так как контракт с ним истекает в 2027 году и в соглашении прописана сумма отступных. Он недоволен задержкой зарплаты и поэтому рассматривает варианты с клубами РПЛ. Задержка уже с ноября, а так он всем доволен в Турции», – заявил Арутюнов.

Предлагали ведь ему в Спартаке перезаключиться. Играл бы сейчас или сидел на лавочке и горя бы не знал, но нет, нужно было пробовать контракт жирный выбить. Как итог банкротные Химки и турки, задерживающие зарплату.
Ответ Юрген
Предлагали ведь ему в Спартаке перезаключиться. Играл бы сейчас или сидел на лавочке и горя бы не знал, но нет, нужно было пробовать контракт жирный выбить. Как итог банкротные Химки и турки, задерживающие зарплату.
Слава Богу, что Спартак пошел на принцип и не повелся на игры агентов в то время. В Спартаке есть привычка тянуть этот отечественный шлейф до конца их карьеры. Зачем это нужно - не понятно. Теперь вот Зобнина обхаживают зачем-то. Поэтому и проблемы в чемпионате, что нет ротации россиян, а теперь с новым лимитом вообще зацелуют во все места, лишь бы не уходили.
Ответ Алексей Елистратов
Слава Богу, что Спартак пошел на принцип и не повелся на игры агентов в то время. В Спартаке есть привычка тянуть этот отечественный шлейф до конца их карьеры. Зачем это нужно - не понятно. Теперь вот Зобнина обхаживают зачем-то. Поэтому и проблемы в чемпионате, что нет ротации россиян, а теперь с новым лимитом вообще зацелуют во все места, лишь бы не уходили.
Опытные русские необходимы в раздевалке. Помимо Зобнина никого у нас и нет. Приходится его продлевать. На основной состав он не тянет, но выйти на замену и заткнуть брешь Зобнин может.
выбрал футбол, поиграл в Европе. полгода
У Садыгова длинные руки?
АПЛ не рассматривает?
Пусть агенту скажет ещё раз спасибо за то,что тот убрал из Спартака его,рассказывая про большой интерес от Реала,Сити и Зенита
У него другой агент что-ли?
Пусть Спартак его подпишет для скамейки. В условиях лимита он подойдёт, связка будет джику и джикия
