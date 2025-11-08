✂️ «МЮ» никак не может победить 5 раз подряд. А кто смог?

«Балтика», «Сосьедад» и аутсайдер Серии А

Главный мем в мире футбола прямо сейчас – Фрэнк Илетт. Парень пообещал не стричься, пока «Юнайтед» не одержит 5 побед подряд, и уже почти 400 дней не может зайти в парикмахерскую. За челленджем следят не только медиа: игроки «МЮ» в интервью обещают помочь фанату , а другие команды предлагают поболеть за них.

Вот так «Сельта» отпраздновала пятую победу:

Но не слишком ли сложные условие поставил Фрэнк? Кто кроме «Сельты» смог бы помочь парню? Рассмотрим топ-4 и РПЛ и найдем, за кого же Фрэнку стоило притопить.

Важный дисклеймер: все отсчеты ведем с 5 октября 2024 года – дня, когда Фрэнк и запустил челлендж. Считаем только официальные матчи, кроме КЧМ.

В АПЛ (внезапно) завершить серию проще всего. Стрики есть даже у аутсайдеров

Проще всего было бы с «Ливерпулем». В парикмахерскую Фрэнк бы отправился уже в ноябре. А вот фанаты «Арсенала» могли бы постричься дважды прямо в этом сезоне – у лондонцев 10 побед подряд. У «Бернли» и «Лидса» успешные серии были еще в Чемпионшипе.

Шок, но даже если бы Илетт был фанатом «Фореста» или «Вулвз», то тоже уже смог бы постричься. Хотя у волков в этом сезоне АПЛ побед нет вообще.

Иронично, что в одной из самых сложных и конкурентных лиг серии из пяти побед есть у большинства команд. Так что ирония над «МЮ» отчасти справедлива.

В Италии серия есть у всех топов и команды с последнего места, в Германии таких клубов всего шесть

В Испании стрики из 5 побед ожидаемо есть у всех топов. У «Леванте» успешный отрезок был еще в Сегунде, а «Сельта» завершила серию и вошла в элитный клуб имени Фрэнка только что.

В Бундеслиги такой ачивки нет даже у «Лейпцига», который идет вторым. Хотя возможная победа над «Хоффенхаймом» сегодня как раз станет пятой. И пусть вас не смущает звездочка у «Кельна»: в серию вошли и две победы на старте Бундеслиги.

В Чемпионате Италии все выглядит логично, за исключением «Фиорентины». Команда из Флоренции, которая только что сменила тренера, побеждала аж 7 раз подряд. Победа над «Нью Сэйнтс» в Лиге Конференций в серию не вошла (матч прошел 3 октября, за два дня до объявления челленджа), а вот успехи в играх с «Миланом», «Лечче», «Санкт-Галленом», «Ромой», «Дженоа» и «Торино» точно засчитываем.

Фрэнку стоило начать болеть за «Балтику»

Она и еще четыре клуба побеждали пять раз подряд с 5 октября прошлого года. Правда «Балтика» сделала это еще в Первой лиге. Зато дважды.

В парикмахерские Краснодара фанаты тоже могли бы зайти уже два раза. Причем серии не ограничились пятью победами. «Зенит» тоже мог оформить серию и в этом сезоне, но дважды спотыкался после четвертой победы. Кроме топов отметим и «Ростов». Прошлой осенью у команды набралось аж 6 побед. А если бы не ничья с «Динамо» в марте, то серия достигла бы и восьми матчей.

Остальные клубы к отметке в пять побед не подбирались даже близко – максимум по три успешных матча.

Впрочем шансы постричься у Фрэнка есть даже с «МЮ»

Серия «МЮ» сорвалась, но дальше у команды Аморима встречи с «Тоттенхэмом», «Эвертоном», «Кристал Пэлас», «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом». «Юнайтед», конечно, все еще не очень стабилен, но сейчас команда явно на подъеме. Аморим и Мбемо забрали призы лучшему тренеру и игроку за октябрь, а в live-таблице «МЮ» успел побывать даже на второй строчке АПЛ.

Так что ждем настоящее фото лысого Фрэнка, а не фотошоп.