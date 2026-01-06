«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых

Анатолий Коршунов: ничего хорошего от работы Карседо не жду.

Трехкратный чемпион СССР, бывший форвард «Спартака » Анатолий Коршунов заявил, что не ждет положительных результатов от нового главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо .

«Ничего хорошего от работы Карседо не жду. Ожидаю только, что он вытащит деньги из клуба и, как и предшественники, уедет. Нужно было назначать российского специалиста. Не будет толку от иностранного тренера.

Надоели эти западноевропейские мужички. Зачем это нужно? Лет 25–30 назад у нас в чемпионате были только российские тренеры, и они нормально работали, все в порядке было», – сказал Коршунов.