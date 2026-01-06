ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026

Делегация ФБР наблюдает за матчами Кубка Африки.

Спецслужбы США намерены использовать опыт Кубка африканских наций для обеспечения безопасности на ЧМ-2026.

Как передает RMC Sport, делегация Федерального бюро расследований (ФБР) находится в Марокко с целью собрать сведения о мерах безопасности, принятых организаторами Кубка Африки. Сообщается, что представители ФБР наблюдают за организацией матча между Алжиром и ДР Конго , проходящим в эти минуты на стадионе имени принца Мулая Эль Хассана в Рабате – в частности, агентов интересуют вопросы, связанные с иностранными болельщиками, а также координация действий марокканской полиции и иностранных правоохранительных органов, задействованных во время турнира.

Ранее ФБР наблюдала за матчем Марокко – Танзания (1:0), анализируя принятые меры безопасности, включая развертывание подразделений, уровни досмотра и контроля, использование высокоточных систем видеонаблюдения и применение БПЛА. В ходе визита американские спецслужбы намерены собрать как можно больше информации в преддверии ЧМ-2026 , поскольку ФИФА требует международного сотрудничества в сфере безопасности.

Ожидается, что сотрудничество Марокко и США продолжится в ближайшие годы, в том числе при проведении чемпионата мира 2030 года.