Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком».
Ламин Ямаль отсутствовал на тренировке «Барселоны» перед матчем с «Атлетиком», которая прошла на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде.
Вингер сине-гранатовых также пропускал занятие за два дня до матча против «Эспаньола» в субботу (2:0). Тогда Ламин смог принять участие в игре.
Клуб не сообщил о причинах отсутствия футболиста на занятии. Отмечается, что Ямаль выполнял индивидуальную работу в тренажерном зале, и проблем с его участием в матче быть не должно.
«Барселона» и «Атлетик» встретятся завтра в полуфинале Суперкубка Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости