  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
6

Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале

Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком».

Ламин Ямаль отсутствовал на тренировке «Барселоны» перед матчем с «Атлетиком», которая прошла на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде.

Вингер сине-гранатовых также пропускал занятие за два дня до матча против «Эспаньола» в субботу (2:0). Тогда Ламин смог принять участие в игре.

Клуб не сообщил о причинах отсутствия футболиста на занятии. Отмечается, что Ямаль выполнял индивидуальную работу в тренажерном зале, и проблем с его участием в матче быть не должно. 

«Барселона» и «Атлетик» встретятся завтра в полуфинале Суперкубка Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?26415 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoАтлетик
logoСуперкубок Испании
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
6 января, 16:49
Флик о Канселу в «Барсе»: «Нам нужно разумно подходить к выбору игроков – не можем тратить миллиарды. Был бы признателен, если бы Жоау перешел в нашу команду»
6 января, 14:58
Главные новости
Шешко о дубле в матче с «Бернли»: «Это придаст уверенности. Рад, что смог помочь «МЮ» – это самое важное для меня»
9 минут назад
Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»
сегодня, 01:45
Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»
сегодня, 01:30
Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с «Зенитом» со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»
сегодня, 00:34
Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»
вчера, 23:05
Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, «МЮ» сделал более чем достаточно для победы»
вчера, 22:54
Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл «Ман Сити». Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»
вчера, 22:48
Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля»
вчера, 22:41
«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
вчера, 22:35
Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
вчера, 22:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
21 минуту назад
Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»
40 минут назад
Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
53 минуты назад
Дмитрий Парфенов: «Не уверен, что Карседо пришел с намерением играть в спартаковский футбол. Не думаю, что был разговор: все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет»
сегодня, 01:15
Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»
сегодня, 01:02
«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе
сегодня, 00:47
«Брентфорд» идет 5-м в таблице АПЛ после 4 побед в 5 матчах. Эндрюс проводит первый сезон в качестве главного тренера
сегодня, 00:22
Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А не бывает легко, соперники могут создать трудности. «Интер» сыграл зрело – нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»
вчера, 22:59
Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»
вчера, 22:46
Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью
вчера, 22:40