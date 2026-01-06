Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале

Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком».

Ламин Ямаль отсутствовал на тренировке «Барселоны» перед матчем с «Атлетиком », которая прошла на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде.

Вингер сине-гранатовых также пропускал занятие за два дня до матча против «Эспаньола» в субботу (2:0). Тогда Ламин смог принять участие в игре.

Клуб не сообщил о причинах отсутствия футболиста на занятии. Отмечается, что Ямаль выполнял индивидуальную работу в тренажерном зале, и проблем с его участием в матче быть не должно.

«Барселона » и «Атлетик» встретятся завтра в полуфинале Суперкубка Испании. Начало – в 22:00 по московскому времени.