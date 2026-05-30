  • Мостовой о Сафонове: «Победа в ЛЧ не сделает его лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого надо лет 5 выигрывать трофеи»
Мостовой о Сафонове: «Победа в ЛЧ не сделает его лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого надо лет 5 выигрывать трофеи»

Александр Мостовой рассказал, когда голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова можно будет считать лучшим российским футболистом XXI века в Европе.

Сегодня парижане в ранге победителя Лиги чемпионов сыграют в финале турнира против «Арсенала».

«Конечно, победа в Лиге чемпионов не сделает Сафонова лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого ему надо лет пять как минимум быть основным вратарем своего клуба и выигрывать трофеи. Так везде в Европе и мире. 

Пока что Матвей далек от этого, но все в его руках», – сказал экс-игрок сборной России.

Напомним, что воспитанник «Краснодара» уже выиграл с «ПСЖ» 7 трофеев за два года – два чемпионата Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Мостовой выиграл в Европе Кубок Португалии и два Кубка Интертото (летний турнир, проводившийся УЕФА в 1995-2008 годах среди европейских клубов, не получивших путевки в Лигу чемпионов или Кубок УЕФА; победители кубка (до 2007 года их было 3, затем 11) получали право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА).

Мостовой заграницей даже чемпионом не был.
И в наших чемпионатах ни разу не признавался лучшим игроком.
Два Кубка Интертото - вот и все его достижения.
А гонору-то.... Забивал Барсе и Реалу, и понтов на 30 лет вперёд.
Чья бы мычала, Матвей за 1 год переплюнул все достижения нытика.. А впереди ещё долгая карьера!
ОтветНик Гре
Ну да, Смолов тоже забивал Реалу и Барсе, это же не делает его Великим! Великим он стал когда исполнил паненку, "великим неудачником"
ОтветНик Гре
Матвей не забивал Барсе и Реалу начнём с этого
«Вратаря вообще нельзя считать футболистом» - добавил в конце Царь
«Вратаря вообще нельзя считать футболистом» - добавил в конце Царь
Какой из вратаря футболист, если он играет руками? Это ближе к гандболу
«Вратаря вообще нельзя считать футболистом» - добавил в конце Царь
И он чеканить не умеет еще к тому же 😁
Вот вы говорите, просто не заходите в новости о Мостовом и не создавайте трафик. Это ж просто шляпа, а не инструкция. Спортс по инерции продолжит ещё несколько лет фигачить в главных вот эту чушь от душевнобольного человека.
Давайте уже заспамим комменты под каждой такой новостью одним и тем же сообщением.
#хватит_мостового_или_мы_уйдем
Я лично давно уже готов на какое-нибудь Чемпионат переключиться или любой другой сайт
Каждый день Мостовой,Ротенберг, Журова и Загитова... Просто фрики админы . Жёлтая персса
но ведь именно такими комментариями вы даете трафик и отклик таким новостям. любые медиа работают так: если есть герой, на которого кликают — про него будут писать. хотите, чтобы новостей про мостового не было — просто не кликайте на новость с ним
Спортс, уже возможно отдельную ветку создать, с новостями от Мостового, и не ломать психику нормальным людям, которые заходят почитать спортивные новости, а не цитаты маразматика. Все мыслимые пределы превышены! Ну вот пря перебор уже!
Отдельное приложение надо создавать
сайт - спортсовой.ру
или мостспорт
Для этого надо поиграть в Сельте лет пять, иначе никак футбольным человеком не стать
Действительно, как он может быть лучшим, если мало того, что играет руками, так и по мячу как следует не умеет попасть. Все по аутам, да по аутам...
Опять этот скуф прорезался)) кто бы говорил про европейские титулы, но не безтитульный Мост... Канчельскис, Аленичев да, пусть говорят, что хотят, имеют право...
А можно мы просто порадуемся за нашего соотечественника, если, дай Бог, так случится? И за Хвичу за одно
Радуйся, кто тебе мешает.
Как же Царя корёжит, что кто-то из наших реально играет в топ-клубах и борется за ЛЧ, а не по середнякам всю карьеру.
Даже не представляю как он пережил тот год, когда Аршавина на ЗМ номинировали
Поколение Аршавина и за сборную имеют достижения, а не только устроенные бунты
Ну Мостовой,это как Макгрегор от футбола,без него отчасти скучновато.
Что за дичь он несёт вообще? Кто ещё из наших ЛЧ брал? Аленичев, и всё. А дважды никто.
Что за дичь он несёт вообще? Кто ещё из наших ЛЧ брал? Аленичев, и всё. А дважды никто.
Добровольский Черышев Бут Аленичев Сафонов = 5 игроков
Скажем так, что реальную лепту внёс только Аленичев.

У Матвея сегодня реальный шанс пополнить список не на скамейке.
