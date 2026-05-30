Мостовой о Сафонове: «Победа в ЛЧ не сделает его лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого надо лет 5 выигрывать трофеи»

Александр Мостовой рассказал, когда голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова можно будет считать лучшим российским футболистом XXI века в Европе.

Сегодня парижане в ранге победителя Лиги чемпионов сыграют в финале турнира против «Арсенала».

«Конечно, победа в Лиге чемпионов не сделает Сафонова лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого ему надо лет пять как минимум быть основным вратарем своего клуба и выигрывать трофеи. Так везде в Европе и мире.

Пока что Матвей далек от этого, но все в его руках», – сказал экс-игрок сборной России.

Напомним, что воспитанник «Краснодара» уже выиграл с «ПСЖ» 7 трофеев за два года – два чемпионата Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Мостовой выиграл в Европе Кубок Португалии и два Кубка Интертото (летний турнир, проводившийся УЕФА в 1995-2008 годах среди европейских клубов, не получивших путевки в Лигу чемпионов или Кубок УЕФА; победители кубка (до 2007 года их было 3, затем 11) получали право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА).