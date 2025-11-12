Человек, который прочтет весь Спортс’‘

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже 25 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Спортс’‘ – не просто новостной сайт о спорте. Это главное спортивное медиа на русском языке с многомиллионной аудиторией. У нас можно читать лонгриды и новости, смотреть трансляции и спортивный контент от блогеров и клубов, обсуждать матчи и быть частью крупнейшего спортивного комьюнити.

ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

Мы запускаем эксперимент: хотим переосмыслить контентное наследие Спортса’‘, аккуратно перенести лучшее из архивов в сегодняшнюю контекстную реальность и помочь нашей рекомендательной системе видеть не только текущее, но и ценное вечное.

Для этого нам нужен человек, который любит Спортс’’ так, что и без работы проводит здесь часы. Но теперь мы ему за это еще и заплатим. Да, это не шутка. И да – это шанс стать самым хардкорным пользователем Спортса’’ официально.

С нами ты будешь :

Читать Спортс’’ – много. Свежие тексты, архивы, блоги.

Помогать нам находить вечный контент: легендарные тексты, блоги, истории, которые нужно вернуть в контекст «здесь и сейчас».

Просматривать выборки от рекомендательной модели и вместе с продуктом проверять, что алгоритм предлагает то, что действительно стоит показывать.

Замечать устаревшие картинки, эмбеды, форматы и формировать задачи на обновление.

Делиться обратной связью по продукту и рекомендациям как реальный супер-пользователь.

Быть аккуратным читателем, ценителем и адвокатом наследия Спортса’‘. Это про любовь к деталям, спортивный кругозор, любопытство и умение «чувствовать» контент и контекст.

⠀ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ

Вы реально читаете Спортс’’ и бесповоротно увлечены спортом.

У вас широкий спортивный кругозор: знаете не только современный спорт, но и исторические контексты.

Вы умеете формулировать мысли, отмечать важное и объяснять, почему что-то ценно.

Любите копаться в контенте, тексте, смыслах.

Вы просто адекватный человек, которому кайфово погружаться в спорт и историю медиа.

Технических знаний не требуется. Мы дадим все инструменты. Это проектная занятость в гибком формате, можно совмещать с учебой или основной работой.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН

Уникальный опыт участия в эксперименте на стыке редактуры, продукта и рекомендаций.

Фиксированная оплата. Удаленный формат работы.

Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое вы можете определять самостоятельно.

У нас в целом работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА

Тестовое задание, чтобы вы смогли проявить себя в деле.

Интервью, на котором мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Оставляйте свой отклик по ссылке 🚀