Человек, который прочтет весь Спортс’‘
«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже 25 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.
Спортс’‘ – не просто новостной сайт о спорте. Это главное спортивное медиа на русском языке с многомиллионной аудиторией. У нас можно читать лонгриды и новости, смотреть трансляции и спортивный контент от блогеров и клубов, обсуждать матчи и быть частью крупнейшего спортивного комьюнити.
ЧТО НАДО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
Мы запускаем эксперимент: хотим переосмыслить контентное наследие Спортса’‘, аккуратно перенести лучшее из архивов в сегодняшнюю контекстную реальность и помочь нашей рекомендательной системе видеть не только текущее, но и ценное вечное.
Для этого нам нужен человек, который любит Спортс’’ так, что и без работы проводит здесь часы. Но теперь мы ему за это еще и заплатим. Да, это не шутка. И да – это шанс стать самым хардкорным пользователем Спортса’’ официально.
С нами ты будешь:
Читать Спортс’’ – много. Свежие тексты, архивы, блоги.
Помогать нам находить вечный контент: легендарные тексты, блоги, истории, которые нужно вернуть в контекст «здесь и сейчас».
Просматривать выборки от рекомендательной модели и вместе с продуктом проверять, что алгоритм предлагает то, что действительно стоит показывать.
Замечать устаревшие картинки, эмбеды, форматы и формировать задачи на обновление.
Делиться обратной связью по продукту и рекомендациям как реальный супер-пользователь.
Быть аккуратным читателем, ценителем и адвокатом наследия Спортса’‘. Это про любовь к деталям, спортивный кругозор, любопытство и умение «чувствовать» контент и контекст.
⠀ЧТО МЫ ИЩЕМ В КАНДИДАТАХ
Вы реально читаете Спортс’’ и бесповоротно увлечены спортом.
У вас широкий спортивный кругозор: знаете не только современный спорт, но и исторические контексты.
Вы умеете формулировать мысли, отмечать важное и объяснять, почему что-то ценно.
Любите копаться в контенте, тексте, смыслах.
Вы просто адекватный человек, которому кайфово погружаться в спорт и историю медиа.
Технических знаний не требуется. Мы дадим все инструменты. Это проектная занятость в гибком формате, можно совмещать с учебой или основной работой.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ВЗАМЕН
Уникальный опыт участия в эксперименте на стыке редактуры, продукта и рекомендаций.
Фиксированная оплата. Удаленный формат работы.
Мы не занимаемся микроменеджментом и не контролируем отработанное время, т.к. доверяем своим людям. Поэтому у нас гибкое начало и окончание рабочего дня, которое вы можете определять самостоятельно.
У нас в целом работают адекватные и по-хорошему «простые» люди. Без пафоса, снобизма и понтов. Без духоты и токсичности.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС НАЙМА
Тестовое задание, чтобы вы смогли проявить себя в деле.
Интервью, на котором мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.
Оставляйте свой отклик по ссылке 🚀
Чтобы прочитал-проработал один текст - денежка за него капнула. Прочитал второй - ещё раз капнула. И так по сделке мог работать абсолютно любой, кто прошёл какие-то тесты.
Я сам периодически старые тексты нет-нет, да почитываю. Но на полноценную постоянную подработку (с обязательствами по объёму) точно не готов. А вот по внезапно возникшему желанию что-то параллельно вычитать из какой-то базы пару раз в месяц, расставить тэги - почему бы и нет.
Ну а у кого других дел нет - те бы могли это в постоянную работу превратить, чтобы уже нормальная зарплата так накапала. И быстро бы всё каталогизировали. Всем хорошо будет.
Такие долго не живут. Это работа смертника.