Пике вместе с фанатами «Андорры» убирал снег на стадионе команды – за несколько часов до матча выпало до 20 сантиметров осадков

Жерар Пике вместе с фанатами расчистил поле стадиона «Андорры» от снега.

Клуб из Андорры сегодня, 10 января, сыграет с «Культураль Леонесой» в 21-м туре Сегунды-2025/26. За несколько часов до начала матча в регионе были обильные снегопады, выпало до 20 сантиметров снега.

Президент «Андорры» Жерар Пике призвал фанатов вместе расчистить поле, чтобы встреча состоялась. В итоге откликнулось несколько десятков болельщиков, в короткие сроки газон привели в нужное состояние. Время матча вынужденно перенесли, команды сыграют в 20:30 по московскому времени.