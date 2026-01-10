Юрий Заварзин: «США еще за Югославию надо было отстранять, но этого же не произошло. Мы видели, как лебезил Инфантино перед Трампом. ФИФА у них ручная, там их деньги»
Юрий Заварзин: США никто не отстранит от соревнований.
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин ответил на вопрос о возможном отстранении команд из США.
«Никто не отстранит США от соревнований. Их тогда еще за Югославию надо было отстранять, но этого же не произошло. А Россия стоит у всех поперек горла.
А в США уже чемпионат мира через полгода, кто будет их отстранять или турнир переносить? Есть спонсоры, обязательства, миллиарды потраченных денег. Американцев никто не трогает, потому что в ФИФА их деньги.
Мы уже увидели, как лебезил Инфантино перед Трампом. Все и все понимают, а дилетанты говорят об отстранении. ФИФА ручная у США», – сказал Заварзин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
