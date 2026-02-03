  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аудеро о броске петарды во время матча с «Интером»: «У меня болело ухо и жгло колено, но я в порядке. Все могло быть намного хуже – рад, что все обошлось»
9

Аудеро о броске петарды во время матча с «Интером»: «У меня болело ухо и жгло колено, но я в порядке. Все могло быть намного хуже – рад, что все обошлось»

Аудеро о броске в него петарды: все могло быть намного хуже.

Вратарь «Кремонезе» Эмиль Аудеро прокомментировал попадание в него петарды во время матча с «Интером».

Во время гостевого матча Серии А в воскресенье фанаты «Интера» бросили в Аудеро петарду. 29-летнему итальянцу повредили ногу, он плохо слышал правым ухом.

«Благодарю всех, кто написал мне и поинтересовался, как я себя чувствую. Я в порядке, хотя у меня сильно болело ухо и было жжение в колене.

Мне удалось потренироваться, и я чувствую облегчение, потому что, посмотрев видеозапись, я понял, что все могло быть намного хуже. Я рад, что, несмотря ни на что, все обошлось.

К сожалению, подобные вещи все еще случаются, но я надеюсь, что в будущем это прекратится. Благодарю и обнимаю всех, кто написал мне», – сказал Аудеро в видеообращении, опубликованном в соцсетях «Кремонезе».

Фанату «Интера» оторвало пальцы петардой: хотел кинуть еще одну во вратаря. Его избили, а потом еще и арестуют

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12909 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoКремонезе
logoЭмиль Аудеро
происшествия
соцсети
logoтравмы
logoсерия А Италия
logoИнтер
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Умник" с петардами пострадал намного сильнее.
Достойно и мужественно повел себя в данной ситуации. Респект.
Ответ Vlados 86
Достойно и мужественно повел себя в данной ситуации. Респект.
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
А с чего тут радоваться? И да, по факту здесь нужно серьёзно наказывать Интер.
легко отделался,а ведь мог скутер на голову прилететь 🤡
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
59 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем