Аудеро о броске петарды во время матча с «Интером»: «У меня болело ухо и жгло колено, но я в порядке. Все могло быть намного хуже – рад, что все обошлось»

Аудеро о броске в него петарды: все могло быть намного хуже.

Вратарь «Кремонезе» Эмиль Аудеро прокомментировал попадание в него петарды во время матча с «Интером ».

Во время гостевого матча Серии А в воскресенье фанаты «Интера» бросили в Аудеро петарду. 29-летнему итальянцу повредили ногу, он плохо слышал правым ухом.

«Благодарю всех, кто написал мне и поинтересовался, как я себя чувствую. Я в порядке, хотя у меня сильно болело ухо и было жжение в колене.

Мне удалось потренироваться, и я чувствую облегчение, потому что, посмотрев видеозапись, я понял, что все могло быть намного хуже. Я рад, что, несмотря ни на что, все обошлось.

К сожалению, подобные вещи все еще случаются, но я надеюсь, что в будущем это прекратится. Благодарю и обнимаю всех, кто написал мне», – сказал Аудеро в видеообращении, опубликованном в соцсетях «Кремонезе ».

