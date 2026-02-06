3

Кубок Франции. 1/8 финала. «Монако» Головина проиграл «Страсбуру»

В Кубке Франции проходят матчи 1/8 финала.

В 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» дома разгромил «Ренн» (3:0) во вторник, 3 февраля.

4 февраля «Лион» выиграл у «Лаваля» (2:0).

5 февраля «Монако» Александра Головина уступил «Страсбуру» (1:3).

Кубок Франции

1/8 финала

Кубок Франции. 1/8 финала
4 февраля 19:30, Групама Стэдиум
Логотип домашней команды
Лион
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Лаваль
Матч окончен
  Морейра
90’
+4’
Морейра
88’
88’
Commaret
84’
Санна   Mathis Houdayer
84’
Мандуки   Benard
  Эндрик
80’
Мортон   Тессманн
79’
Мера   Мэйтленд-Найлз
79’
Хатебур   Хамдани
79’
75’
Камара   Тчокунте
64’
Куасси   Селлуки
64’
Мбайо   Мадди
Карабец   Морейра
63’
Нарти   Имбер
63’
Эндрик
48’
2тайм
Перерыв
31’
Мбайо
Лион
Дескам, Абнер, Ниакате, Мата, Хатебур, Мера, Мортон, Нарти, Шулц, Карабец, Эндрик
Запасные: Диарра, Мэйтленд-Найлз, Тессманн, Силва, Морейра, Хамдани, Имбер, Грейф, де Карвальо
1тайм
Лаваль:
Отбуа, Joseph Layousse Irfa Samb, Куасси, Уане, Бьянда, Commaret, Санна, Мандуки, Тома, Мбайо, Камара
Запасные: Самасса, Йоан Тавареш, Mamadou Sidibé, Benard, Селлуки, Тчокунте, Enzo Montet, Mathis Houdayer, Мадди
Подробнее
Кубок Франции. 1/8 финала
4 февраля 19:30, Стадиум де Тулуз
Логотип домашней команды
Тулуза
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Амьен
Матч окончен
Хауг
90’
+5’
Каманси   Сидибе
87’
86’
Лютен   Yvan Ikia Dimi
78’
Монкондюи
Сауэр   Диоп
75’
72’
Ндюкиди   Enzo Somon
61’
Руссийон   Coleen Louis
61’
Лоте   Аверлан
60’
Кандиль   Монкондюи
Виньоло   Идальго
56’
2тайм
Перерыв
  Гбоо
39’
34’
Даф
Тулуза
Хауг, Николайсен, Кумбасса, Маккензи, Кассерес, Сауэр, Деннум, Каманси, Гбоо, Коррейя да Силва, Виньоло
Запасные: Расселл-Роу, Рест, Гарондо, Диоп, Сидибе, Фати, Бакуш, Идальго, Восса
1тайм
Амьен:
Соваж, Руссийон, Каибуэ, Ло, Amine Amar Omar Chabane, Хамаш, Ibrahim Cheick Junior Fofana, Ндюкиди, Лоте, Кандиль, Лютен
Запасные: Монкондюи, Enzo Somon, Ilan Daf, Аверлан, Yanis Rafii, Siaka Bakayoko, Yvan Ikia Dimi, Lou Alexandre, Coleen Louis
Подробнее
Кубок Франции. 1/8 финала
4 февраля 19:30, Стад дю Мустуа
Логотип домашней команды
Лорьян
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Париж
Матч окончен
90’
+1’
Матондо
Дермэйн   Пажи
86’
  Мбоу
82’
79’
Мунеци   Камара
Йонгва   Меите
78’
Авом
78’
74’
Иконе   Крассо
Лоде   Кацерис
69’
Куасси   Ле Бри
68’
Макенго   Тосин
68’
58’
Маркетти   Иммобиле
58’
Колиошо   Матондо
58’
Жеббель   Кеббаль
  Кадью
55’
2тайм
Перерыв
Тальби
42’
30’
Иконе
19’
Колиошо
Лорьян
Камара, Йонгва, Тальби, Аджей, Дермэйн, Макенго, Куасси, Авом, Кадью, Лоде, Сумано
Запасные: Кацерис, Тосин, Мвого, Ле Бри, Абержель, Дьенг, Пажи, Меите, Бамба
1тайм
Париж:
Нкамбадьо, Оллила, Мбоу, Коппола, Сангюи, Маркетти, Мунеци, Колиошо, Лопес, Иконе, Жеббель
Запасные: Колодзейчак, Кеббаль, Саймон, Крассо, Иммобиле, Матондо, Камара, Отавио, Трапп
Подробнее
Кубок Франции. 1/8 финала
4 февраля 19:30, Альянц Ривьера
Логотип домашней команды
Ницца
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Монпелье
Матч окончен
  Диоп
90’
+7’
90’
+4’
Лапорт
90’
+2’
Everson
  Менди
89’
81’
Омерагич   Шеннаи
  Будаш
72’
69’
  Менди
Диалло   Будаш
64’
Янссон   Диоп
64’
64’
Эль-Ханнаш   Тшато
64’
Саванье   Иссуфу
64’
Пейс   Мбуку
Оппонг   Клосс
46’
Абдул-Самед   Ваи
46’
Манцунга   Сансон
46’
2тайм
Перерыв
44’
Саванье
32’
Минкарелли
3’
  Оппонг
Ницца
Диуф, Манцунга, Ба, Менди, Оппонг, Абдул-Самед, Ванхаутте, Бернардо, Луше, Янссон, Диалло
Запасные: Диоп, Сансон, Будаш, Ваи, Абди, Перейра да Силва, Клосс, Ндомбеле, Дюпе
1тайм
Монпелье:
Мишель, Сен-Люс, Жюльен, Лапорт, Минкарелли, Everson, Омерагич, Эль-Ханнаш, Саванье, Менди, Пейс
Запасные: Homssa, Сишуба, Молебе, Шеннаи, Файяд, Мбуку, Нгапандуаннбу, Тшато, Иссуфу
Подробнее
Кубок Франции. 1/8 финала
4 февраля 20:00, Cтад де л`Об
Логотип домашней команды
Труа
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Ланс
Матч окончен
86’
Риссер
81’
Фофана   Масуаку
79’
Сен-Максимен
Диоп   Эль-Идрисси
73’
Аделин   Mille
73’
Рипар
70’
69’
Абдельхамид   Агиляр
66’
Саид
Одеде   Bentayeb
64’
Noah Donkor Znamensky   Anis Ouzenadji
64’
  Рипар
63’
62’
Сима   Сен-Максимен
62’
Сотока   Саид
58’
  Сима
52’
  Булатович
50’
  Сима
46’
Айдара   Сангаре
2тайм
Перерыв
  Аделин
45’
+4’
41’
  Сотока
Диоп
25’
Гамбор
17’
Ifnaoui   Одеде
8’
Труа
Конате, Noah Donkor Znamensky, Гамбор, Монфре, Yvann Titi, Аделин, Диоп, Шавалерен, Детурбе, Рипар, Ifnaoui
Запасные: Anis Ouzenadji, Bentayeb, Эль-Идрисси, Бушер, Fred Ondoa Onambele, Mille, Sankhoun Bocoum Diawara, Roman Murcy, Одеде
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Антоньо, Сима, Сотока, Юдоль, Айдара, Булатович, Абдельхамид, Фофана
Запасные: Масуаку, Томассон, Сен-Максимен, Горжлен, Агиляр, Силла, Эдуар, Сангаре, Саид
Подробнее
Кубок Франции. 1/8 финала
5 февраля 20:00, Ля Мено
Логотип домашней команды
Страсбур
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Паничелли   Фофана
85’
Энсисо   Яссин
85’
84’
Кулибали   Бамба
Диегу Морейра   Омобамиделе
77’
Годо   Амо-Амейо
77’
73’
Тезе   Идумбо-Музамбо
73’
Бирет   Балогун
Уаттара   Чилуэлл
69’
  Энсисо
61’
58’
  Бирет
  Энсисо
55’
46’
Головин   Аденгра
46’
Кайо Энрике   Диатта
2тайм
Перерыв
40’
Головин
27’
Закария
Барко
22’
22’
Вандерсон
11’
Бирет
  Годо
7’
Страсбур
Пендерс, Уаттара, Хойсберг, Дукуре, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Омобамиделе, Амугу, Фофана, Юнссон, Луиш, Мванга, Яссин, Чилуэлл, Амо-Амейо
1тайм
Монако:
Кен, Керер, Тезе, Закария, Головин, Аклиуш, Кайо Энрике, Камара, Кулибали, Вандерсон, Бирет
Запасные: Льенар, Туре, Нибомбе, Диатта, Балогун, Бамба, Аденгра, Бруннер, Идумбо-Музамбо
Подробнее
Кубок Франции. 1/8 финала
3 февраля 19:30, Огюст Делон
Логотип домашней команды
Реймс
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Ле-Ман
Матч окончен
90’
+2’
Войер
Ибрахим
90’
+2’
  Бенхаттаб
84’
Леони   Ansoumana Dansokho
84’
  Леони
71’
Диарра   Накамура
69’
Боянг   Ибрахим
69’
62’
Россиньоль   Adil Ali Mohamed Bourabaa
Дарами   Бенхаттаб
61’
55’
Лувамбо   Рабийяр
55’
Гийом   Colas
46’
Бюаде   Quarshie
46’
Izhak Hammoudi   Калода
Акьеме   Бюси
46’
2тайм
Перерыв
  Леони
38’
29’
Бюаде
Реймс
Ольеро, Акьеме, Паллуа, N'Tamon Elie Ahouonon, Секине, Гбане, Диарра, Леони, Патрик, Боянг, Дарами
Запасные: Бюси, Ansoumana Dansokho, Бенхаттаб, Накамура, Lenny Sylla, Жауэн, Коне, Ибрахим, Maël Debondt
1тайм
Ле-Ман:
Атфу, Войер, Йоху, Эйюм, Бюаде, Лоре, Izhak Hammoudi, Рибелен, Россиньоль, Лувамбо, Гийом
Запасные: Рабийяр, Adil Ali Mohamed Bourabaa, Colas, Косик, Titouan Caro, Калода, Noa Boissé, Коссье, Quarshie
Подробнее
Кубок Франции. 1/8 финала
3 февраля 20:10, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Ренн
Матч окончен
90’
Эмболо
Балерди
90’
Кондогбиа
90’
Де Дзерби
87’
  Обамеянг
83’
Эмерсон   Павар
82’
79’
Мерлен   Лежандр
79’
Аит Будлаль   Брассье
Пайшао   Траоре
78’
Гуири   Обамеянг
78’
74’
Аит Будлаль
Тимбер   Кондогбиа
70’
67’
Мерлен
58’
Сейду   Блас
  Гринвуд
46’
46’
Леполь   Эмболо
Нванери   Надир
46’
2тайм
Перерыв
Хейбьерг
45’
+3’
42’
Сейду
31’
Камара   Нагида
Нванери
22’
  Гуири
2’
Марсель
де Ланге, Эмерсон, Медина, Балерди, Веа, Тимбер, Хейбьерг, Пайшао, Нванери, Гринвуд, Гуири
Запасные: Вермерен, Рульи, Надир, Траоре, Иган-Райли, Павар, Агерд, Обамеянг, Кондогбиа
1тайм
Ренн:
Самба, Мерлен, Сейду, Руо, Жаке, Аит Будлаль, Аль-Тамари, Камара, Камара, Шиманьски, Леполь
Запасные: Брассье, Эмболо, Акабу, Нагида, Блас, Лежандр, Мукьеле, Силистри, Ронжье
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Франции

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12907 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoЛион
logoРеймс
результаты
logoРенн
logoНицца
logoТулуза
logoСтрасбур
logoЛорьян
logoМарсель
logoТруа
logoЛаваль
logoЛанс
logoАмьен
logoПариж
logoМонпелье
logoМонако
logoЛе-Ман
logoКубок Франции
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лиону и Тулузе повезло с жеребьевкой. Марсель - Ренн, Страсбург - Монако, Лорьян - Париж равные пары, сложно сказать кто из них пройдет дальше.
Ответ Konigstein
Лиону и Тулузе повезло с жеребьевкой. Марсель - Ренн, Страсбург - Монако, Лорьян - Париж равные пары, сложно сказать кто из них пройдет дальше.
Страсбург-это город, а клуб-страсбур
В этом сезоне кубок Франции как то без особых сюрпризов. В 1/4 только один клуб из лиги 2.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
58 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем