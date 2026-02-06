Кубок Франции. 1/8 финала. «Монако» Головина проиграл «Страсбуру»

В Кубке Франции проходят матчи 1/8 финала.
В 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» дома разгромил «Ренн» (3:0) во вторник, 3 февраля.
4 февраля «Лион» выиграл у «Лаваля» (2:0).
5 февраля «Монако» Александра Головина уступил «Страсбуру» (1:3).
Кубок Франции
1/8 финала
Лион
Дескам, Абнер, Ниакате, Мата, Хатебур, Мера, Мортон, Нарти, Шулц, Карабец, Эндрик
Запасные: Диарра, Мэйтленд-Найлз, Тессманн, Силва, Морейра, Хамдани, Имбер, Грейф, де Карвальо
Лаваль:
Отбуа, Joseph Layousse Irfa Samb, Куасси, Уане, Бьянда, Commaret, Санна, Мандуки, Тома, Мбайо, Камара
Запасные: Самасса, Йоан Тавареш, Mamadou Sidibé, Benard, Селлуки, Тчокунте, Enzo Montet, Mathis Houdayer, Мадди
Тулуза
Хауг, Николайсен, Кумбасса, Маккензи, Кассерес, Сауэр, Деннум, Каманси, Гбоо, Коррейя да Силва, Виньоло
Запасные: Расселл-Роу, Рест, Гарондо, Диоп, Сидибе, Фати, Бакуш, Идальго, Восса
Амьен:
Соваж, Руссийон, Каибуэ, Ло, Amine Amar Omar Chabane, Хамаш, Ibrahim Cheick Junior Fofana, Ндюкиди, Лоте, Кандиль, Лютен
Запасные: Монкондюи, Enzo Somon, Ilan Daf, Аверлан, Yanis Rafii, Siaka Bakayoko, Yvan Ikia Dimi, Lou Alexandre, Coleen Louis
Лорьян
Камара, Йонгва, Тальби, Аджей, Дермэйн, Макенго, Куасси, Авом, Кадью, Лоде, Сумано
Запасные: Кацерис, Тосин, Мвого, Ле Бри, Абержель, Дьенг, Пажи, Меите, Бамба
Париж:
Нкамбадьо, Оллила, Мбоу, Коппола, Сангюи, Маркетти, Мунеци, Колиошо, Лопес, Иконе, Жеббель
Запасные: Колодзейчак, Кеббаль, Саймон, Крассо, Иммобиле, Матондо, Камара, Отавио, Трапп
Ницца
Диуф, Манцунга, Ба, Менди, Оппонг, Абдул-Самед, Ванхаутте, Бернардо, Луше, Янссон, Диалло
Запасные: Диоп, Сансон, Будаш, Ваи, Абди, Перейра да Силва, Клосс, Ндомбеле, Дюпе
Монпелье:
Мишель, Сен-Люс, Жюльен, Лапорт, Минкарелли, Everson, Омерагич, Эль-Ханнаш, Саванье, Менди, Пейс
Запасные: Homssa, Сишуба, Молебе, Шеннаи, Файяд, Мбуку, Нгапандуаннбу, Тшато, Иссуфу
Noah Donkor Znamensky Anis Ouzenadji
Труа
Конате, Noah Donkor Znamensky, Гамбор, Монфре, Yvann Titi, Аделин, Диоп, Шавалерен, Детурбе, Рипар, Ifnaoui
Запасные: Anis Ouzenadji, Bentayeb, Эль-Идрисси, Бушер, Fred Ondoa Onambele, Mille, Sankhoun Bocoum Diawara, Roman Murcy, Одеде
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Антоньо, Сима, Сотока, Юдоль, Айдара, Булатович, Абдельхамид, Фофана
Запасные: Масуаку, Томассон, Сен-Максимен, Горжлен, Агиляр, Силла, Эдуар, Сангаре, Саид
Диегу Морейра Омобамиделе
Страсбур
Пендерс, Уаттара, Хойсберг, Дукуре, Г. Дуэ, Барко, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Омобамиделе, Амугу, Фофана, Юнссон, Луиш, Мванга, Яссин, Чилуэлл, Амо-Амейо
Монако:
Кен, Керер, Тезе, Закария, Головин, Аклиуш, Кайо Энрике, Камара, Кулибали, Вандерсон, Бирет
Запасные: Льенар, Туре, Нибомбе, Диатта, Балогун, Бамба, Аденгра, Бруннер, Идумбо-Музамбо
Россиньоль Adil Ali Mohamed Bourabaa
Реймс
Ольеро, Акьеме, Паллуа, N'Tamon Elie Ahouonon, Секине, Гбане, Диарра, Леони, Патрик, Боянг, Дарами
Запасные: Бюси, Ansoumana Dansokho, Бенхаттаб, Накамура, Lenny Sylla, Жауэн, Коне, Ибрахим, Maël Debondt
Ле-Ман:
Атфу, Войер, Йоху, Эйюм, Бюаде, Лоре, Izhak Hammoudi, Рибелен, Россиньоль, Лувамбо, Гийом
Запасные: Рабийяр, Adil Ali Mohamed Bourabaa, Colas, Косик, Titouan Caro, Калода, Noa Boissé, Коссье, Quarshie
Марсель
де Ланге, Эмерсон, Медина, Балерди, Веа, Тимбер, Хейбьерг, Пайшао, Нванери, Гринвуд, Гуири
Запасные: Вермерен, Рульи, Надир, Траоре, Иган-Райли, Павар, Агерд, Обамеянг, Кондогбиа
Ренн:
Самба, Мерлен, Сейду, Руо, Жаке, Аит Будлаль, Аль-Тамари, Камара, Камара, Шиманьски, Леполь
Запасные: Брассье, Эмболо, Акабу, Нагида, Блас, Лежандр, Мукьеле, Силистри, Ронжье
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Кубка Франции