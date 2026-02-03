Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом ради МЛС или Европы – Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство. Отступные форварда – 50 млн евро (Record)
Криштиану Роналду думает об уходе из «Аль-Насра».
40-летний форвард сборной Португалии пропустил вчерашний матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
По информации Record, Роналду уверен, что PIF намеренно препятствует трансферам «Аль-Насра», чтобы помешать команде бороться за чемпионство. Кроме того, португалец считает, что заслуживает большего уважения, так как сыграл важную роль в развитии футбола в Саудовской Аравии. В связи с этим Криштиану может покинуть клуб в июне.
В качестве возможных вариантов Роналду рассматривает возвращение в Европу или переход в один из клубов МЛС. Отмечается, что в контракте форварда с «Аль-Насром» прописаны отступные в размере 50 млн евро.
