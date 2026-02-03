  • Спортс
  • Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом ради МЛС или Европы – Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство. Отступные форварда – 50 млн евро (Record)
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом ради МЛС или Европы – Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство. Отступные форварда – 50 млн евро (Record)

Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».

Криштиану Роналду думает об уходе из «Аль-Насра».

40-летний форвард сборной Португалии пропустил вчерашний матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

По информации Record, Роналду уверен, что PIF намеренно препятствует трансферам «Аль-Насра», чтобы помешать команде бороться за чемпионство. Кроме того, португалец считает, что заслуживает большего уважения, так как сыграл важную роль в развитии футбола в Саудовской Аравии. В связи с этим Криштиану может покинуть клуб в июне.

В качестве возможных вариантов Роналду рассматривает возвращение в Европу или переход в один из клубов МЛС. Отмечается, что в контракте форварда с «Аль-Насром» прописаны отступные в размере 50 млн евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
Заходим на capology, смотрим саудовскую лигу и что мы видим? Аль-Наср платит своим игрокам 360 миллионов, а ближайший преследователь, Аль-Хиляль, только 189, остальные и того меньше
Ответ Kappa Pride
Заходим на capology, смотрим саудовскую лигу и что мы видим? Аль-Наср платит своим игрокам 360 миллионов, а ближайший преследователь, Аль-Хиляль, только 189, остальные и того меньше
Да уж. Жесткая дискриминация, конечно
Ответ Kappa Pride
Заходим на capology, смотрим саудовскую лигу и что мы видим? Аль-Наср платит своим игрокам 360 миллионов, а ближайший преследователь, Аль-Хиляль, только 189, остальные и того меньше
При этом гугл говорит, что Роналду получает 200 из этих 360 миллионов, то есть на остальных получается 160
Старый добрый суперпрофессионал Кристи) Как там говорят его поклонники: "Да, он эгоист, но именно это и сделало его одним из величайших футболистов в истории!😭"
Кстати, я что-то не вижу, какое оправдание они выдумали для своей снова опозорившейся на весь мир примадонны в этот раз? Пока они лишь молча и озлобленно скручивают рейтинг всем критическим комментариям) Методичку не выпустили ещё, что ли?
Если так, то предлагаю откопать где-нибудь информацию о неисправном кране в душевой стадиона Аль-Насра и рассказывать, что Кристи просто борется за благоустройство и развитие своего клуба, пока бездарное руководство его разваливает! Схема отработанная, должна прокатить 🤔
Ответ Jauhojarvinousiainen
Старый добрый суперпрофессионал Кристи) Как там говорят его поклонники: "Да, он эгоист, но именно это и сделало его одним из величайших футболистов в истории!😭" Кстати, я что-то не вижу, какое оправдание они выдумали для своей снова опозорившейся на весь мир примадонны в этот раз? Пока они лишь молча и озлобленно скручивают рейтинг всем критическим комментариям) Методичку не выпустили ещё, что ли? Если так, то предлагаю откопать где-нибудь информацию о неисправном кране в душевой стадиона Аль-Насра и рассказывать, что Кристи просто борется за благоустройство и развитие своего клуба, пока бездарное руководство его разваливает! Схема отработанная, должна прокатить 🤔
Сейчас аппетитыч усиленно ковыряет плитку в бассейне Аль-Насра, пока Пирс Морган настраивает микрофоны для очередного интервью🙏
Ответ Jauhojarvinousiainen
Старый добрый суперпрофессионал Кристи) Как там говорят его поклонники: "Да, он эгоист, но именно это и сделало его одним из величайших футболистов в истории!😭" Кстати, я что-то не вижу, какое оправдание они выдумали для своей снова опозорившейся на весь мир примадонны в этот раз? Пока они лишь молча и озлобленно скручивают рейтинг всем критическим комментариям) Методичку не выпустили ещё, что ли? Если так, то предлагаю откопать где-нибудь информацию о неисправном кране в душевой стадиона Аль-Насра и рассказывать, что Кристи просто борется за благоустройство и развитие своего клуба, пока бездарное руководство его разваливает! Схема отработанная, должна прокатить 🤔
Роналду: переходит в МЛС.

Его "фанаты" через 1 секунду: "Общеизвестно, что МЛС как минимум, третья лига в мире".
50 млн? В 2022 он бесплатно никому был не нужен в Европе. Насчет МЛС его фанатам придется переобуваться.
Ответ Илья Мурашов
50 млн? В 2022 он бесплатно никому был не нужен в Европе. Насчет МЛС его фанатам придется переобуваться.
Думается мне, что в МЛС тоже никто не захочет строить проект вокруг Роналду, он все-таки не Месси. Да, в плане пиара лига очень круто прибавит, но сама команда с Роналду будет болтаться на дне таблицы, потому что в МЛС нет пропасти между клубами как в СА, и наличие такого пассажира как Криш быстро скажется на результате команды.
Ответ Экспертное мнение
Думается мне, что в МЛС тоже никто не захочет строить проект вокруг Роналду, он все-таки не Месси. Да, в плане пиара лига очень круто прибавит, но сама команда с Роналду будет болтаться на дне таблицы, потому что в МЛС нет пропасти между клубами как в СА, и наличие такого пассажира как Криш быстро скажется на результате команды.
Комментарий скрыт
не, принцесса уже все берега потеряла)
ему летом в защиту купили опытного Иньиго Мартинеса из основы Барсы, а в атаку ещё не старого 29-летнего Комана, и, главное, праймового 25-летнего Феликса
именно он сейчас и есть лучший игрок Насра, с игры они забили одинаково с Криштиной(по 13 голов, ещё 4 у КР с пеналей), но Феликс ещё отдал 7 пасов, против 1 у нарцисса
Мане вернулся с кубка Африки (и забил вчера победный)
а сейчас этот фрукт полыхает от перехода престарелого 38-летнего Бензема)
Ответ Винни-Грет
не, принцесса уже все берега потеряла) ему летом в защиту купили опытного Иньиго Мартинеса из основы Барсы, а в атаку ещё не старого 29-летнего Комана, и, главное, праймового 25-летнего Феликса именно он сейчас и есть лучший игрок Насра, с игры они забили одинаково с Криштиной(по 13 голов, ещё 4 у КР с пеналей), но Феликс ещё отдал 7 пасов, против 1 у нарцисса Мане вернулся с кубка Африки (и забил вчера победный) а сейчас этот фрукт полыхает от перехода престарелого 38-летнего Бензема)
Перехода обладателя Золотого Мяча! На минотучку.
Ответ гилберт
Перехода обладателя Золотого Мяча! На минотучку.
Ну пускай и Роналду купит какого нибудь Роналдиньо.
Тоже престарелый, тоже обладатель ЗМ на секундочку
Руководство думало, что привлек футболиста, который будет вести за собой, пасовать, открываться, игрой руеоводить....

И согласился на 200 миллонов.
А этот человечеще встал в штрафной, работает на статистику свою и пишет приветствия в интернете.

200 миллонов за что тебе платят?
За попоулиризацию Саудовской Лиги.
Ты что делаешь?
Позоришь Саудовскрую лигу такими обвинениями.

Что за базар Кристина?
Не стыдно?

Ну что же....
Давайте, поклонники этого мерзавца, попробуйте в очередной раз опоавдывать настоящее хамство.
Вы всё умеете, мы видели с вашей стороны и оскорбления мамы больного ребенка, никаких преград в этом мире для вас.
Просим.
Ответ заблокированному пользователю
Руководство думало, что привлек футболиста, который будет вести за собой, пасовать, открываться, игрой руеоводить.... И согласился на 200 миллонов. А этот человечеще встал в штрафной, работает на статистику свою и пишет приветствия в интернете. 200 миллонов за что тебе платят? За попоулиризацию Саудовской Лиги. Ты что делаешь? Позоришь Саудовскрую лигу такими обвинениями. Что за базар Кристина? Не стыдно? Ну что же.... Давайте, поклонники этого мерзавца, попробуйте в очередной раз опоавдывать настоящее хамство. Вы всё умеете, мы видели с вашей стороны и оскорбления мамы больного ребенка, никаких преград в этом мире для вас. Просим.
так он 200 лямов получает за популяризацию или за пасы, открывания и так далее?
Ответ makaev.andrew
так он 200 лямов получает за популяризацию или за пасы, открывания и так далее?
Разницы нет.
Ваше стремление найти юмор там, где пески и ваше горе, понятно.
За 200 миллонов он должен был делать, как говорят немцы, всё.
Но позорить Лигу?
За 200 миллионов?
Арабы уничтожат его.
Саудовская Аравия не Афганистан, это очень серьезное государство.
Жду от арабов ужасных реакций.
Рону не сдобровать.Вы это понимаете?

Но это меня не волнует.
Конечно уйдёт. Любой бы ушёл с 200 млн на какие-то копейки..
Интересно каким ЕЩЕ трансферам препятствуют. У чела и так именитая команда по большому счету: Коман, Мартинес, Феликс, Мане, Брозович. Кого ещё он хочет сюда, Куртуа? Дембеле? Витиньо? Бруну?
Препятствовал трансферу одного из главных одноклубников в карьере в стан конкурентов, так как боится их усиления, ведь считает, что сейчас самый реальный шанс на чемпионство за все его время в лиге, истинный спортсмен!
Вообще удивлен маразмом человека, весь мир ему мешает, все против него.
Уже лет 6, пожалуй, является исключительно обузой для любой из его команд, но при этом все пытается обелять себя. Нет, Криш, проблема явно не в тебе, точно-точно.
Момент завершения карьеры будет, конечно, очень грустным, но смотреть на этот бесславный закат и постоянный кринж в его исполнении тоже не весело. А кто-то всерьез считает, что Португалия с этим человеком в качестве игрока старта вообще на что-то претендует?
Ответ Ares
Интересно каким ЕЩЕ трансферам препятствуют. У чела и так именитая команда по большому счету: Коман, Мартинес, Феликс, Мане, Брозович. Кого ещё он хочет сюда, Куртуа? Дембеле? Витиньо? Бруну? Препятствовал трансферу одного из главных одноклубников в карьере в стан конкурентов, так как боится их усиления, ведь считает, что сейчас самый реальный шанс на чемпионство за все его время в лиге, истинный спортсмен! Вообще удивлен маразмом человека, весь мир ему мешает, все против него. Уже лет 6, пожалуй, является исключительно обузой для любой из его команд, но при этом все пытается обелять себя. Нет, Криш, проблема явно не в тебе, точно-точно. Момент завершения карьеры будет, конечно, очень грустным, но смотреть на этот бесславный закат и постоянный кринж в его исполнении тоже не весело. А кто-то всерьез считает, что Португалия с этим человеком в качестве игрока старта вообще на что-то претендует?
если надо обелить, это снова в Реал, к арбелоа!
Ответ Vatikan
если надо обелить, это снова в Реал, к арбелоа!
🤣🤣🤣
Очередная глава,где мнимое-величие нашего самоката подходит к концу !
Что дальше 🤔 чемпионат Бангладеша 🇧🇩 или Свазиленд 🇸🇿 - рекорды ждут тебя 🪵🇵🇹 вперёд к новым вызовам
Ответ Hella black
Очередная глава,где мнимое-величие нашего самоката подходит к концу ! Что дальше 🤔 чемпионат Бангладеша 🇧🇩 или Свазиленд 🇸🇿 - рекорды ждут тебя 🪵🇵🇹 вперёд к новым вызовам
Свазиленд он уже не потянет, а Эсватини - возможно
Дали кучу поблажек, одна из которых жить с женщиной вне брака. Дали кучу денег, как никогда и никому не давали. Дали тренеров, которых он лоббировал. Привозили игроков, согласованных с ним. И все недоволен отношением. Выдумали бы уже какой-нибудь кубок, как в Аргентине для команды Ди Марии, и выпнули бы с концами
Ответ Reyz
Дали кучу поблажек, одна из которых жить с женщиной вне брака. Дали кучу денег, как никогда и никому не давали. Дали тренеров, которых он лоббировал. Привозили игроков, согласованных с ним. И все недоволен отношением. Выдумали бы уже какой-нибудь кубок, как в Аргентине для команды Ди Марии, и выпнули бы с концами
Комментарий скрыт
Ответ Reyz
Дали кучу поблажек, одна из которых жить с женщиной вне брака. Дали кучу денег, как никогда и никому не давали. Дали тренеров, которых он лоббировал. Привозили игроков, согласованных с ним. И все недоволен отношением. Выдумали бы уже какой-нибудь кубок, как в Аргентине для команды Ди Марии, и выпнули бы с концами
Можно добавить еще, что Роналду сделали совладельцем клуба, упростили формат Азиатской ЛЧ, по которому плей-офф стал состоять из 1 матча, проводиться в СА, развели саудовские клубы, чтобы они не могли встретиться между собой раньше финала и вытянули в чемпионате на 3-е место с четвертого, чтобы Аль-Наср мог участвовать во второй Азиатской ЛЧ. И Роналду всё еще кажется, что его ущемляют.
Кришти полбюджета Насры отгребал себе в кармам: мало трансферов, говорит 🤣
