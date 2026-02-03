  • Спортс
94

Министр спорта Украины: «Слова Инфантино звучат безответственно – если не инфантильно. Именно Россия политизирует спорт»

Министр спорта Украины: слова Инфантино звучат инфантильно.

Министр спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение по поводу высказываний президента ФИФА Джанни Инфантино.

В понедельник Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть снятие запрета с российских команд на участие в международных матчах. Украинская ассофиация футбол (УАФпризвала ФИФА и Инфантино не менять позицию насчет отстранения России от футбольных соревнований, пока не завершен конфликт на территории Украины.

«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, если не сказать – инфантильно. Именно Россия политизирует спорт.

Я разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России к международным соревнованиям. Пока Россия продолжает политизировать спорт, их флагу и национальной символике нет места среди людей, которые уважают такие ценности, как справедливость, порядочность и честная игра», – подчеркнул Бедный.

Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?

Ну раз Матвей так любит играться с каламбурами на фамилиях (Инфантино - инфантильно), тогда почему он забыл попросить гроши в конце?🥺
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну раз Матвей так любит играться с каламбурами на фамилиях (Инфантино - инфантильно), тогда почему он забыл попросить гроши в конце?🥺
- Чому дурний?
- Бо бідний.
- А чому бідний?
- Бо дурний!
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну раз Матвей так любит играться с каламбурами на фамилиях (Инфантино - инфантильно), тогда почему он забыл попросить гроши в конце?🥺
Безответственно звучат,
Бедного слова,
грошей больше не дают,
гонят со двора..
Когда Ярославу Магучих вызывали на ковёр в министерство обороны украинской совдепии, это не было политизацией спорта?
Сама себя отстранила, не пускает иностранных спортсменов, на каждой конфе вопит с трибуны о недопустимости международных соревнований. Ух какая Россия эта плохая.
Ответ Алексей Софронов_1116242375
Сама себя отстранила, не пускает иностранных спортсменов, на каждой конфе вопит с трибуны о недопустимости международных соревнований. Ух какая Россия эта плохая.
Эта хитрая Россия еще и вынудила весь американский бомонд заниматься непристойностями с детьми на острове Эпштейна. Коварство русских недооценивать нельзя!
Ответ Silent2006
Эта хитрая Россия еще и вынудила весь американский бомонд заниматься непристойностями с детьми на острове Эпштейна. Коварство русских недооценивать нельзя!
Хотя бы один пример приведите пожалуйста, когда Россия политизировала спорт.
Никогда такого я не видел.
У России недостатков много, не спорю.
Но этого не видел.
Хотя бы один пример приведите пожалуйста, когда Россия политизировала спорт. Никогда такого я не видел. У России недостатков много, не спорю. Но этого не видел.
Например.
Человек с фамилией Бедный ещё и каламбурит?
Ничему не учит его история Андрея Крайнего....
>>>справедливость, порядочность и честная игра

Ахахахаха))
ну какой еще ожидать ответ от представителя страны-перефорса
На миротворец лысого уже внесли? :))
нет места среди людей, которые уважают такие ценности, как справедливость, порядочность и честная игра»,
..................
Спасибо поржал
а как насчёт Израиля, окупировавшего территории Палестины, Сирии, Ливана, и даже перенесшего на захваченную территорию свою столицу?
