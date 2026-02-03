Министр спорта Украины: «Слова Инфантино звучат безответственно – если не инфантильно. Именно Россия политизирует спорт»

Министр спорта Украины: слова Инфантино звучат инфантильно.

Министр спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение по поводу высказываний президента ФИФА Джанни Инфантино.

В понедельник Инфантино заявил , что необходимо рассмотреть снятие запрета с российских команд на участие в международных матчах. Украинская ассофиация футбол (УАФ ) призвала ФИФА и Инфантино не менять позицию насчет отстранения России от футбольных соревнований, пока не завершен конфликт на территории Украины.

«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, если не сказать – инфантильно. Именно Россия политизирует спорт.

Я разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России к международным соревнованиям. Пока Россия продолжает политизировать спорт, их флагу и национальной символике нет места среди людей, которые уважают такие ценности, как справедливость, порядочность и честная игра», – подчеркнул Бедный.

