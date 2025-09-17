🤯 «Бенфика» ищет нового тренера. Знаете, кто готов?
«Бенфика» уволила Бруну Лаже после сенсационного поражения «Карабаху» в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.
Похоже, что лиссабонцы не будут в сложной ситуации, потому что у них на примете уже есть готовое решение – Жозе Моуринью.
Журналист Бен Джейкобс пишет, что португалец готов принять команду.
По данным CNN Portugal, переговоры Моуринью с «Бенфикой» находятся на финальной стадии.
Помните, что самое забавное? Жозе остался без работы из-за вылета «Фенербахче» из квалификации ЛЧ. От «Бенфики».
А недавно среди кандидатов числился Рубен Аморим.
💣 У «МЮ» появился прекрасный шанс избавиться от Рубена Аморима