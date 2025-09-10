«Нужно бороться за постоянное возвращение зрителя к вашей экосистеме контента». Большой разговор о спортивных трансляциях

Традиционный футбол конкурирует с медиафутболом, а большой спорт пытается получить внимание аудитории в борьбе с короткими видео.

Как технологии меняют современные трансляции спорта и как удерживать внимание болельщиков в эпоху, когда от контента ждут постоянной яркости и новизны? Мы, агентство «Симпл Спорт », узнали об этом у группы компаний VSporte, которые занимаются проведением прямых трансляций лиги PARI, высшей лиги по регби, Суперлиги по футзалу и других турниров.

– Какие технологические новинки в спортивных трансляциях перевернули игру в последние годы?

– Технологии последних лет коренным образом изменили опыт просмотра спорта. Они превратили пассивного зрителя в активного участника. Ключевыми «гейм-чейнджерами» можно считать:

На Западе:

● Иммерсивные технологии (AR/VR): западные лиги, такие как NBA и NFL, активно экспериментируют с трансляциями в виртуальной реальности и предлагают зрителям эффект присутствия на лучших местах арены. Дополненная реальность (AR) обогащает картинку, выводя статистику игроков, траектории полета мяча и тактические схемы прямо поверх живого видео.

● Персонализация просмотра (Multiview): сервисы вроде ESPN+ и NBA League Pass позволяют зрителям самостоятельно выбирать ракурс камеры, следить за конкретным игроком или одновременно смотреть несколько матчей на одном экране.

● ИИ в автоматизации и аналитике: искусственный интеллект используется для автоматического наведения камер, нарезки хайлайтов в реальном времени и предоставления углубленной аналитики, которая раньше была недоступна в прямом эфире.

В России:

● Интерактивная графика: и КХЛ, и РПЛ в своих трансляциях активно используют продвинутую графику с данными в реальном времени.

● Мы, VSporte, тоже используем дополнительные технологичные продукты, чтобы сделать эфиры интереснее, например AR-графика или углубленная статистика, которую предоставляет наша совместная платформа с Яндекс.

● Помимо этого наши разработки в сфере графики позволяют создавать мульти трансляции на разных языках и с разным наполнением для персонализации контента

Главный «гейм-чейнджер» в трансляциях – это смещение фокуса с традиционного телевещания на гибкое, персонализированное и интерактивное потребление контента через цифровые платформы.

– Как сохранять баланс между «живым» просмотром и обилием графики и аналитики на экране?

– Это один из самых важных моментов в современной режиссуре спортивных трансляций. Главное тут не отвлекать, а дополнять.

● Контекстуальность: графика должна появляться тогда, когда она наиболее релевантна – во время пауз в игре, при повторах ключевых моментов или для иллюстрации комментария. Например, показать ожидаемые голы (xG) команды сразу после опасной атаки.

● Минимализм и интуитивность: лучшая графика – та, что считывается за доли секунды. Она должна быть лаконичной и интегрированной в общую эстетику трансляции, а не выглядеть чужеродным элементом.

● «Вау-эффект» в нужный момент: сложные и зрелищные AR-элементы лучше приберечь для предматчевого шоу, перерыва или послематчевого анализа, чтобы создать вау-эффект, не мешая просмотру самой игры.

Главная цель в нашей работе и в целом в трансляциях спорта – использовать графику, чтобы рассказать историю матча глубже, а не для демонстрации всех технических возможностей вещателя.

– Насколько сложно внедрять новые инструменты в трансляции, когда есть консервативная аудитория?

– Консервативная аудитория, особенно возрастная, привыкла к определенному формату и может воспринимать любые изменения в штыки. Здесь важна постепенность и объяснение ценности.

Вместо того чтобы резко менять всю графическую упаковку и добавлять десяток новых функций, можно начать с одного-двух элементов и посмотреть на реакцию.

Главное – уважать привычки зрителя, но при этом мягко подталкивать его к новому, более современному опыту, доказывая его преимущества на практике.

– Как изменилось поведение зрителя за последние 3 года – что вы заметили по метрикам?

– Вопрос скорее к вещателю, т.к. они отслеживают метрики, но есть основные тренды, которые наблюдаются в сфере потребления контента:

● Рост мультиплатформенности: зритель больше не привязан к телевизору. Растет количество просмотров на мобильных устройствах, планшетах. Доля онлайн-просмотров неуклонно растет.

● «Второй экран» стал нормой: во время просмотра матча зрители активно используют смартфоны – для общения в мессенджерах, чтения новостей, просмотра статистики или даже для ставок. Это означает, что внимание аудитории разделено, и вещатель должен бороться за него.

● Падение длительности непрерывного просмотра: особенно у молодой аудитории снижается способность к длительной концентрации. Они предпочитают смотреть не весь матч целиком, а его самые яркие моменты. Растет популярность хайлайтов, нарезок и коротких видео.

Поэтому, например, мы для наших партнёров при производстве доп контента – студий и шоу делаем вырезки короткого контента для соцсетей с яркими моментам.

– Как трансляция может «удерживать» внимание зрителя в TikTok-эпоху?

– Это вызов, требующий комплексного подхода, выходящего за рамки самой трансляции:

● Создание «экосистемы» контента: трансляция – это ядро, но вокруг нее должна быть создана экосистема из коротких, виральных форматов для соцсетей. Лучшие моменты, забавные эпизоды, реакции игроков должны мгновенно появляться в TikTok, YouTube Shorts и других платформах, постоянно подогревая интерес к основному событию.

● «Закулисный» контент: предоставление эксклюзивного доступа к тому, что обычно остается за кадром (раздевалки, тренировки, личная жизнь спортсменов), создает эмоциональную связь и повышает лояльность аудитории.

● Динамичный сторителлинг: сама трансляция должна быть более динамичной. Комментаторы и режиссеры должны работать как рассказчики историй, фокусируясь на микро-сюжетах внутри матча: дуэль двух игроков, тактическое противостояние тренеров, погоня за рекордом и др..

Нужно бороться не за непрерывное внимание в течение трех часов, а за постоянное возвращение зрителя к вашей экосистеме контента.

– Какие трансляции (не только футбольные) вас вдохновляют — из спорта, киберспорта, стриминга?

– Нам нравится рост качества эфиров с испанской Ла Лига, их совместный проект с Microsoft. Также выделяются несколько заокеанских лиг – NHL, NFL.

С точки зрения продукта очень вдохновляет F1. А в поисках новых решений для традиционного спорта можно обращаться к топовым киберспортивным ивентам.

Из наших проектов можно выделить КХЛ за драйв и атмосферу, гонки дронов, потому что это что-то новое и необычное не похожее на другие виды спорта.

Также отметим коллег из ФНЛ, которые неустанно развивают свои лиги и внедряют новые решения.

– Какими трансляции будут через 5 лет?

– Если придерживаться текущих трендов, то через 5 лет спортивные трансляции станут еще более иммерсивными, персонализированными. За пять лет мы едва ли увидим значительные изменения, но можно выделить направления, в которых будет идти развитие:

● Рост персонализации: зритель сможет выбирать графику, комментатора, языки, и др.

● Больше новых визуальных решений: AR-графика, виджеты и др.

● Геймификация и интерактив: зрители смогут участвовать в викторинах, предсказывать исход моментов и зарабатывать очки или призы, что будет напрямую влиять на их вовлеченность.

● «Фиджитал» (Phygital) спорт: рост популярности новые видов спорта, сочетающие физическую активность и цифровые технологии, что потребует совершенно новых подходов к их показу.

● Роль ИИ: от автоматизации производства трансляций до создания персонализированных хайлайтов для каждого отдельного зрителя на основе его предпочтений.

Спортивные трансляция – один из видов развлекательного контента, постепенно они выходят за рамки внутреннего соперничества за зрителя и начинают конкурировать с другими видами контента.

Трансляции перестают быть единым продуктом для всех и превратятся в индивидуальный и интерактивный опыт, создаваемый в реальном времени для каждого конкретного зрителя.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Симпл Спорт»