«Нужно бороться за постоянное возвращение зрителя к вашей экосистеме контента». Большой разговор о спортивных трансляциях

Традиционный футбол конкурирует с медиафутболом, а большой спорт пытается получить внимание аудитории в борьбе с короткими видео. 

Как технологии меняют современные трансляции спорта и как удерживать внимание болельщиков в эпоху, когда от контента ждут постоянной яркости и новизны? Мы, агентство «Симпл Спорт», узнали об этом у группы компаний VSporte, которые занимаются проведением прямых трансляций лиги PARI, высшей лиги по регби, Суперлиги по футзалу и других турниров. 

– Какие технологические новинки в спортивных трансляциях перевернули игру в последние годы? 

– Технологии последних лет коренным образом изменили опыт просмотра спорта. Они превратили пассивного зрителя в активного участника. Ключевыми «гейм-чейнджерами» можно считать:

На Западе:

●  Иммерсивные технологии (AR/VR): западные лиги, такие как NBA и NFL, активно экспериментируют с трансляциями в виртуальной реальности и предлагают зрителям эффект присутствия на лучших местах арены. Дополненная реальность (AR) обогащает картинку, выводя статистику игроков, траектории полета мяча и тактические схемы прямо поверх живого видео.

How Fox Sports Is Bringing Augmented Reality to NFL Games | Tom's Guide

●  Персонализация просмотра (Multiview): сервисы вроде ESPN+ и NBA League Pass позволяют зрителям самостоятельно выбирать ракурс камеры, следить за конкретным игроком или одновременно смотреть несколько матчей на одном экране.

NBA League Pass is launching Mobile View to make it more enjoyable to watch games on your phone | TechCrunch

●  ИИ в автоматизации и аналитике: искусственный интеллект используется для автоматического наведения камер, нарезки хайлайтов в реальном времени и предоставления углубленной аналитики, которая раньше была недоступна в прямом эфире.

В России:

●  Интерактивная графика: и КХЛ, и РПЛ в своих трансляциях активно используют продвинутую графику с данными в реальном времени.

●  Мы, VSporte, тоже используем дополнительные технологичные продукты, чтобы сделать эфиры интереснее, например AR-графика или углубленная статистика, которую предоставляет наша совместная платформа с Яндекс. 

●  Помимо этого наши разработки в сфере графики позволяют создавать мульти трансляции на разных языках и с разным наполнением для персонализации контента

Главный «гейм-чейнджер» в трансляциях – это смещение фокуса с традиционного телевещания на гибкое, персонализированное и интерактивное потребление контента через цифровые платформы.

– Как сохранять баланс между «живым» просмотром и обилием графики и аналитики на экране?

– Это один из самых важных моментов в современной режиссуре спортивных трансляций. Главное тут не отвлекать, а дополнять.

● Контекстуальность: графика должна появляться тогда, когда она наиболее релевантна – во время пауз в игре, при повторах ключевых моментов или для иллюстрации комментария. Например, показать ожидаемые голы (xG) команды сразу после опасной атаки.

● Минимализм и интуитивность: лучшая графика – та, что считывается за доли секунды. Она должна быть лаконичной и интегрированной в общую эстетику трансляции, а не выглядеть чужеродным элементом.

LaLiga to add data-driven AR graphics to world feed for 2020-21 season

● «Вау-эффект» в нужный момент: сложные и зрелищные AR-элементы лучше приберечь для предматчевого шоу, перерыва или послематчевого анализа, чтобы создать вау-эффект, не мешая просмотру самой игры.

Главная цель в нашей работе и в целом в трансляциях спорта – использовать графику, чтобы рассказать историю матча глубже, а не для демонстрации всех технических возможностей вещателя.

– Насколько сложно внедрять новые инструменты в трансляции, когда есть консервативная аудитория?

– Консервативная аудитория, особенно возрастная, привыкла к определенному формату и может воспринимать любые изменения в штыки. Здесь важна постепенность и объяснение ценности. 

Вместо того чтобы резко менять всю графическую упаковку и добавлять десяток новых функций, можно начать с одного-двух элементов и посмотреть на реакцию.

Главное – уважать привычки зрителя, но при этом мягко подталкивать его к новому, более современному опыту, доказывая его преимущества на практике.

– Как изменилось поведение зрителя за последние 3 года – что вы заметили по метрикам?

– Вопрос скорее к вещателю, т.к. они отслеживают метрики, но есть основные тренды, которые наблюдаются в сфере потребления контента:

●  Рост мультиплатформенности: зритель больше не привязан к телевизору. Растет количество просмотров на мобильных устройствах, планшетах. Доля онлайн-просмотров неуклонно растет.

●  «Второй экран» стал нормой: во время просмотра матча зрители активно используют смартфоны – для общения в мессенджерах, чтения новостей, просмотра статистики или даже для ставок. Это означает, что внимание аудитории разделено, и вещатель должен бороться за него.

●  Падение длительности непрерывного просмотра: особенно у молодой аудитории снижается способность к длительной концентрации. Они предпочитают смотреть не весь матч целиком, а его самые яркие моменты. Растет популярность хайлайтов, нарезок и коротких видео.

Поэтому, например, мы для наших партнёров при производстве доп контента – студий и шоу делаем вырезки короткого контента для соцсетей с яркими моментам.

– Как трансляция может «удерживать» внимание зрителя в TikTok-эпоху?

– Это вызов, требующий комплексного подхода, выходящего за рамки самой трансляции:

●  Создание «экосистемы» контента: трансляция – это ядро, но вокруг нее должна быть создана экосистема из коротких, виральных форматов для соцсетей. Лучшие моменты, забавные эпизоды, реакции игроков должны мгновенно появляться в TikTok, YouTube Shorts и других платформах, постоянно подогревая интерес к основному событию.

●  «Закулисный» контент: предоставление эксклюзивного доступа к тому, что обычно остается за кадром (раздевалки, тренировки, личная жизнь спортсменов), создает эмоциональную связь и повышает лояльность аудитории.

●  Динамичный сторителлинг: сама трансляция должна быть более динамичной. Комментаторы и режиссеры должны работать как рассказчики историй, фокусируясь на микро-сюжетах внутри матча: дуэль двух игроков, тактическое противостояние тренеров, погоня за рекордом и др..

Нужно бороться не за непрерывное внимание в течение трех часов, а за постоянное возвращение зрителя к вашей экосистеме контента.

– Какие трансляции (не только футбольные) вас вдохновляют — из спорта, киберспорта, стриминга?

– Нам нравится рост качества эфиров с испанской Ла Лига, их совместный проект с Microsoft. Также выделяются несколько заокеанских лиг – NHL, NFL. 

Beyond Stats is back with more of LALIGA's most impressive metrics | LALIGA

С точки зрения продукта очень вдохновляет F1. А в поисках новых решений для традиционного спорта можно обращаться к топовым киберспортивным ивентам.

Из наших проектов можно выделить КХЛ за драйв и атмосферу, гонки дронов, потому что это что-то новое и необычное не похожее на другие виды спорта.

Гонка дронов в Казани: скорости 200 км/ч, эпичные столкновения и соревнования на фоне ограничений

Также отметим коллег из ФНЛ, которые неустанно развивают свои лиги и внедряют новые решения. 

 – Какими трансляции будут через 5 лет?

– Если придерживаться текущих трендов, то через 5 лет спортивные трансляции станут еще более иммерсивными, персонализированными. За пять лет мы едва ли увидим значительные изменения, но можно выделить направления, в которых будет идти развитие:

●  Рост персонализации: зритель сможет выбирать графику, комментатора, языки, и др.

●  Больше новых визуальных решений: AR-графика, виджеты и др.

●  Геймификация и интерактив: зрители смогут участвовать в викторинах, предсказывать исход моментов и зарабатывать очки или призы, что будет напрямую влиять на их вовлеченность.

●  «Фиджитал» (Phygital) спорт: рост популярности новые видов спорта, сочетающие физическую активность и цифровые технологии, что потребует совершенно новых подходов к их показу.

Фиджитал игры — шаг навстречу будущему | Unifirst

●  Роль ИИ: от автоматизации производства трансляций до создания персонализированных хайлайтов для каждого отдельного зрителя на основе его предпочтений.

Спортивные трансляция – один из видов развлекательного контента, постепенно они выходят за рамки внутреннего соперничества за зрителя и начинают конкурировать с другими видами контента. 

Трансляции перестают быть единым продуктом для всех и превратятся в индивидуальный и интерактивный опыт, создаваемый в реальном времени для каждого конкретного зрителя.

