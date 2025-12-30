Трансфер ЦСКА за 50 млн евро, Путин наградил Галицкого и Гаджиева, Евсеев в Махачкале, новый формат Кубка России, Обляков-2030, закон о самозапрете на азартные игры и другие новости
1. Абсурдный инсайд из Испании: ЦСКА дает 50 млн евро за форварда «Леванте» и сборной Камеруна Этта-Эйонга. В клубе на слух отреагировали соответствующе.
Куда правдоподобнее видится информация об аренде Айдына из «Фенербахче».
2. А это уже официально: ЦСКА и полузащитник Иван Обляков подписали новое соглашение до 2030 года.
3. Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденом Дружбы – за «заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу».
4. Вадим Евсеев вернулся в РПЛ, возглавив махачкалинское «Динамо». В клубе ждут от нового тренера «динамичный, красивый футбол».
5. В Кубке России готовят реформу: уберут Путь РПЛ и группы, добавят Кубок Регионов.
6. Владимир Путин подписал закон о самоограничении от азартных игр.
7. НХЛ. «Флорида» обыграла «Вашингтон» (5:3), Овечкин остался без очков, Бобровский отразил 22 из 25 бросков. Седьмой гол Гаврикова в сезоне (личный рекорд) не спас «Рейнджерс» в матче с «Каролиной» (2:3 ОТ). Все результаты дня – здесь.
8. Россиянка Дарья Непряева заняла 27-е место в классической «разделке» на 10 км на «Тур де Ски».
У мужчин в гонке на 10 км с раздельным стартом Савелий Коростелев стал 9-м.
9. НБА. 23 очка Демина не спасли «Бруклин» в матче с «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» с 26+14 от Вембаньямы дома уступил «Кливленду» и другие результаты.
10. На Кубке Африки ЮАР и Египет пробились в плей-офф из группы B, в группе A дальше идут Марокко и Мали. Все результаты дня – здесь.
11. В КХЛ в единственном матче «Металлург» обыграл «Трактор» в овертайме – четвертая победа за пять последних матчей. Андрей Разин провел 600-ю игру в лиге.
12. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что 94% детей в стране занимаются спортом.
13. Александр Кержаков будет руководить спортивной школой олимпийского резерва «Зенит».
14. Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии. Погибли два человека.
15. Пользователи Спортса’’ выбрали Александра Овечкина лучшим спортсменом мира в 2025 году.
16. МЧМ. США одолели Словакию (6:5), Финляндия уступила Чехии (1:2 ОТ), Швеция разгромила Германию, Канада – Данию.
Цитаты дня
Андрей Мостовой о кричалке «##### «Спартак», #####»: «На следующий день поехал в Москву – 5 человек на перроне кричат: «##### бомжей, #####!» Хорошо, что один друг успокоил»
Аршавин о Кейне: «Мне он не нравится. Я удивляюсь, за счет чего Харри столько забил. Какие у него качества? Не сказать, что у него суперскорость, что он супермощный»
Александр Тихонов: «Лукашенко – человек года. Посмотрите на развитие экономики, уже компьютеры в России продают. Еще он хоккеем занимается, минская арена претендует на лучший дворец»
Магомед Оздоев: «В 90-х мы застали тяжелые времена. Дети 2000-х растут в благополучных условиях, в лучшие времена страны. Новое поколение не готово к трудностям, как мое»
Тони Кроос: «Дети говорят, что очень скучно смотреть футбол 90 минут с нулевой ничьей в итоге»
Александр Мостовой: «Мусаев останется нефутбольным человеком. Такие персонажи лезут в футбол, а выдающиеся люди смотрят со стороны. Игроки сделали «Краснодар» чемпионом»