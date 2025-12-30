Чемпионат Англии. «Челси» примет «Борнмут», «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» против «Астон Виллы»
В АПЛ пройдут матчи 19-го тура.
В 19-м туре АПЛ «Челси» примет «Борнмут», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Арсенал» – с «Астон Виллой».
В четверг, 1 января, «Ливерпуль» встретится с «Лидсом», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Сандерлендом».
Чемпионат Англии
19-й тур
30 декабря 20:15, Олд Траффорд
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
