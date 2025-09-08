Выбор Харри Кейна: лидер «Баварии» «собрал» идеального футболиста и себя не забыл
Лидера «Баварии» Харри Кейна попросили «собрать» идеального футболиста: англичанин не растерялся, не забыв включить и себя в список.
Давайте посмотрим, что получилось у Харри:
Левая нога: Лионель Месси
Правая нога: Криштиану Роналду
Скорость: Альфонсо Дэвис
Сила: Эрлинг Холанд
Передачи: Кевин Де Брюйне
Удары по воротам: Харри Кейн
Футбольное IQ: Серджи Бускетс
Согласны с выбором Кейна? Соберите своего идеального футболиста в комментариях.