Выбор Харри Кейна: лидер «Баварии» «собрал» идеального футболиста и себя не забыл

Лидера «Баварии» Харри Кейна попросили «собрать» идеального футболиста: англичанин не растерялся, не забыв включить и себя в список.

Давайте посмотрим, что получилось у Харри:

Левая нога: Лионель Месси

Правая нога: Криштиану Роналду

Скорость: Альфонсо Дэвис

Сила: Эрлинг Холанд

Передачи: Кевин Де Брюйне

Удары по воротам: Харри Кейн

Футбольное IQ: Серджи Бускетс

Согласны с выбором Кейна? Соберите своего идеального футболиста в комментариях.