Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе («СЭ»)

Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе.

Тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо должен прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком» в течение следующей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».

52-летний испанец уже работал в московском клубе — в 2012 году входил в штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» под руководством и.о. тренера Вадима Романова занимает в таблице РПЛ 6-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoХуан Карлос Карседо
logoПафос
отставки
logoСпартак
logoвысшая лига Кипр
logoпремьер-лига Россия
