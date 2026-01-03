Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе («СЭ»)

Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе.

Тренер кипрского «Пафоса » Хуан Карседо должен прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком » в течение следующей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».

52-летний испанец уже работал в московском клубе — в 2012 году входил в штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» под руководством и.о. тренера Вадима Романова занимает в таблице РПЛ 6-е место.