Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе («СЭ»)

Карседо возглавит «Спартак» на следующей неделе.
Тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо должен прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком» в течение следующей недели, сообщает «Спорт-Экспресс».
52-летний испанец уже работал в московском клубе — в 2012 году входил в штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».
После 18 туров «Спартак» под руководством и.о. тренера Вадима Романова занимает в таблице РПЛ 6-е место.
