  • Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует»
2

Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что запомнилось ему в 2025 году в РПЛ.

«В российском чемпионате со знаком минус – плохая игра «Динамо». Со знаком плюс – «Локомотив» и Алексей Батраков. «Локомотив» – потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков – у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует», – сказал Булыкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
logoЛокомотив
