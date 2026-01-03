Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025 году: «Локомотив» доверяет россиянам, Батраков прогрессирует»

Булыкин о том, что запомнилось в РПЛ в 2025-м: доверие «Локо» россиянам, прогресс Батракова.

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что запомнилось ему в 2025 году в РПЛ .

«В российском чемпионате со знаком минус – плохая игра «Динамо». Со знаком плюс – «Локомотив» и Алексей Батраков . «Локомотив » – потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков – у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует», – сказал Булыкин.