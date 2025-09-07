🤑 Топ-10 самых дорогих сборных Европы. Испания на 10 млн отстала от первого места

Национальные чемпионаты едва успели стартовать, а лучшие футболисты клубов уже разъехались по своим сборным.

Портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогостоящих сборных европейского отбора на ЧМ-2026 по суммарной стоимости футболистов. В статистику попали лишь те игроки, которые были вызваны на сентябрьские матчи национальных команд Европы.

Только две сборные по суммарной стоимости состава перевалили за миллиард – Испания и Франция. «Красная фурия» всего на 10 млн евро отстает от «синих», при этом в команде Де ла Фуэнте на два игрока больше.

У французов самый дорогой игрок в составе – капитан Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость оценивается в 180 млн евро, следом идет Майкл Олисе и его 100 млн евро. В составе Испании выступает самый дорогостоящий игрок планеты – Ламин Ямаль, за которого придется выложить 200 млн евро, а после идет Педри, которого оценивают в 140 млн евро.

Англичане тоже могли войти в тройку сборных «за миллиард», если бы на сборы поехали Букайо Сака (150 млн евро) и Джуд Беллингем (180 млн евро). В ту же сумму, что и звезда «Мадрида», оценивается Эрлинг Холанд, чья Норвегия занимает восьмую строчку топа.

Если говорить о десятке самых дорогих игроков мира, которые пропускают сентябрьские сборы, помимо Беллингема и Сака отметим также Джамала Мусиалу, хотя его 140 млн евро не подняли бы Германию в рейтинге.

Топ-10 самых дорогих сборных Европы

Данные по сентябрьскому отбору к ЧМ-2026

Что интересного подметили вы?