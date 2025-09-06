🤯 «Из сочувствия, я хотел бы...» У Родри неожиданный фаворит на «Золотой мяч»

Последний победитель «Золотого мяча» Родри назвал своего фаворита скорой церемонии, которая определит лучшего футболиста минувшего сезона.

«Золотой мяч» сложно выиграть. «ПСЖ» был лучшей командой сезона, было бы трудно не отдать приз кому-то из этого клуба. Я рад за Луиса Энрике, Фабиана Руиса и других. Из сочувствия, очевидно, я хотел бы, чтобы Ламин Ямаль или Педри выиграли трофей. Но с точки зрения спортивных заслуг, это, вероятно, будет Дембеле или Витинья.

Травма Дембеле? Она гораздо важнее, чем «Золотой мяч». Например, я хочу вернуться на свой лучший уровень. Рад, что могу это сказать, но от этого нет толка», – сказал испанский хавбек.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября в театре «Шатле» в Париже.