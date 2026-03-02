  • Спортс
113

Месси забил 70-й гол со штрафного, догнав Пеле. Больше в истории лишь у Жуниньо – 77. У Роналду 64 точных удара

Месси делит с Пеле второе место по голам (70) со штрафных ударов.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2), в котором он отметился дублем.

Всего за карьеру аргентинец забил 70-й мяч со штрафных и вышел на второе место в истории, сравнявшись с Пеле.

Рекордсмен по этому показателю – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.

На счету нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 64 мяча, забитых со штрафных.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportstar
Забавная статистика у Месси в Интер Майами: голов со штрафных больше (7), чем с пенальти (4):)
Ответ Отец Абду
Забавная статистика у Месси в Интер Майами: голов со штрафных больше (7), чем с пенальти (4):)
гений
Ответ Tsado 15
гений
Комментарий удален пользователем
а ведь по динамике в начале карьеры казалось, что Рон обгонит Жуниньо. Уж больно классно бил молодой Криш. Но удивительно как сильно сдал по этому компоненту в дальнейшем португалец. Месси как раз наоборот только прибавил, научившись бить со штрафных по ходу карьеры.
Ответ Большой Сэми
а ведь по динамике в начале карьеры казалось, что Рон обгонит Жуниньо. Уж больно классно бил молодой Криш. Но удивительно как сильно сдал по этому компоненту в дальнейшем португалец. Месси как раз наоборот только прибавил, научившись бить со штрафных по ходу карьеры.
А ведь до сих пор говорят, что Месси только талант. По одним только штрафным видно, как он прокачался. Тем временем Роналду только деградировал. В Ютубе львиная доля любого видео про Роналду это период его первого выступления за МЮ.
Ответ Большой Сэми
а ведь по динамике в начале карьеры казалось, что Рон обгонит Жуниньо. Уж больно классно бил молодой Криш. Но удивительно как сильно сдал по этому компоненту в дальнейшем португалец. Месси как раз наоборот только прибавил, научившись бить со штрафных по ходу карьеры.
Для меня одна из главных загадок в футболе, почему так вышло. Ранний Роналду — это радиоуправляемые удары, мощнейшие, верхом, низом, в угол вратаря, с любой точки и дистанции. Почему даже в реаловском прайме он внезапно разучился все это делать — не понимаю.
Админы, ну сколько можно перепечатывать желтушные издания на эту тему? Смените уже методички, пожалуйста) Не один год назад энтузиасты перелопатили все архивы и опровергли этот миф про 70 голов Пеле со штрафных. Для всех, кому интересна самая актуальная статистика по голам со штрафных за всю историю, данные всегда обновляются при новых раскопках в данной статье: https://www.elgrafico.com.ar/articulo/lionel-messi/81989/la-verdadera-tabla-de-goleadores-de-tiro-libre-en-la-historia-del-futbol

Месси сейчас 4-й в истории:

1. Марселиньо Кариока - 78
2. Роберто Динамит - 75
3. Жуниньо Пернамбукано - 72
4. Лионель Месси - 70
...
10. Криштиану Роналду - 63

Любопытно, что на начало 2012 года Роналду опережал Месси по этому показателю со счетом 30:4

Кстати, тоже интересный факт: Лео забивает со штрафных ударов уже 19 лет подряд
Ответ Mixer48
Админы, ну сколько можно перепечатывать желтушные издания на эту тему? Смените уже методички, пожалуйста) Не один год назад энтузиасты перелопатили все архивы и опровергли этот миф про 70 голов Пеле со штрафных. Для всех, кому интересна самая актуальная статистика по голам со штрафных за всю историю, данные всегда обновляются при новых раскопках в данной статье: https://www.elgrafico.com.ar/articulo/lionel-messi/81989/la-verdadera-tabla-de-goleadores-de-tiro-libre-en-la-historia-del-futbol Месси сейчас 4-й в истории: 1. Марселиньо Кариока - 78 2. Роберто Динамит - 75 3. Жуниньо Пернамбукано - 72 4. Лионель Месси - 70 ... 10. Криштиану Роналду - 63 Любопытно, что на начало 2012 года Роналду опережал Месси по этому показателю со счетом 30:4 Кстати, тоже интересный факт: Лео забивает со штрафных ударов уже 19 лет подряд
Как всегда, небось бразильские шизы, посчитали все голы забитые Пеле на чемпионат области Ипатинга)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Как всегда, небось бразильские шизы, посчитали все голы забитые Пеле на чемпионат области Ипатинга)))
Комментарий скрыт
Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о Лионеле Месси, с которым много лет противостоял друг другу на поле во время Эль Класико.

«Я всегда страдал, играя против Месси. Но сейчас, каждый раз, когда смотрю, как он играет, получаю удовольствие», - сказал Рамос.Марсело назвал Лионеля Месси самым сложным соперником в своей карьереотметив его невероятную силу и способность «включать суперрежим»когда тот злился. Альфредо Ди Стефано: «Месси игрок, совершивший революцию в мировом футболе». Хорхе Вальдано: «Месси – лучший игрок в мире. На втором месте – травмированный Месси». Паоло Мальдини: «Месси стоило бы вручать золотой мяч каждый год».Легенда «Реала» в 2015 году, играя в США, в интервью рассказал о своих предпочтениях. «Мне посчастливилось играть вместе с Зиданом, Роналду, Фигу, Криштиану… но Месси – отличается от них всех. Он особенный: делает всё легко, без усилий. Даже невозможное».. и это только малая часть бывших игроков Реала.
Думаю, что Пернамбукано Лео тоже достанет, а затем и обойдет! Контракт у Лео с Интером до конца 2028 года, плюс за сборную сыграет не раз, надеюсь очень хорошо) Все шансы побить и этот рекорд по штрафным у Лео есть!
Ответ Alex.K71
Думаю, что Пернамбукано Лео тоже достанет, а затем и обойдет! Контракт у Лео с Интером до конца 2028 года, плюс за сборную сыграет не раз, надеюсь очень хорошо) Все шансы побить и этот рекорд по штрафным у Лео есть!
Со сборной уже всё, он де сам говорил, что провёл последний домашний матч в футболке альбиселесте
Так что либо отыграет мундиаль и закончит, либо не отыграет и закончит сразу
Ответ Trey4rch
Со сборной уже всё, он де сам говорил, что провёл последний домашний матч в футболке альбиселесте Так что либо отыграет мундиаль и закончит, либо не отыграет и закончит сразу
Да, я слышал эту информацию, но надеюсь, что как минимум 8 матчей у него есть за сборную с учётом Финаллисимы и ЧМ, поэтому теоретически - он может один - другой штрафной там положить, что будет очень даже хорошо, посмотрим)
пенальти 182 - 112
а вы тут про какие-то штрафные 🤣
Ответ Александр Северный
пенальти 182 - 112 а вы тут про какие-то штрафные 🤣
Кстати, не могу сейчас найти информацию по голам с пенальти у обоих трехдневной давности, а на память не помню, а без вай фай интернета в стране практически нет! Так вот у Роналду голов с пенальти после 30 только лет больше, чем у Месси за всю карьеру всего, а ведь между ними всего два года разницы в возрасте) Ну и Лео ещё порядка 30 своих пенальти раздал партнерам, лишившись нескольких хет-триков и покера, Суарес, Неймар, Гризманн, Коутиньо, Ибра не дадут соврать, Криш тоже отдал, то ли один, то ли два своих пенальти другим, врать не буду - он старается здесь не распыляться на товарищей, Бруну точно не забыл свой гол через шевелюру Рона в матче с Уругваем на прошлом ЧМ!
Ответ Alex.K71
Кстати, не могу сейчас найти информацию по голам с пенальти у обоих трехдневной давности, а на память не помню, а без вай фай интернета в стране практически нет! Так вот у Роналду голов с пенальти после 30 только лет больше, чем у Месси за всю карьеру всего, а ведь между ними всего два года разницы в возрасте) Ну и Лео ещё порядка 30 своих пенальти раздал партнерам, лишившись нескольких хет-триков и покера, Суарес, Неймар, Гризманн, Коутиньо, Ибра не дадут соврать, Криш тоже отдал, то ли один, то ли два своих пенальти другим, врать не буду - он старается здесь не распыляться на товарищей, Бруну точно не забыл свой гол через шевелюру Рона в матче с Уругваем на прошлом ЧМ!
Комментарий скрыт
Кичится 5ю ЛЧ во времена когда десятки человек уже 6 раз выиграли, а криштик даже их не поздравил и заплакал, это мощно:)) Выиграл на одну ЛЧ больше, и то там такие финалы были с голами из метровых офсайдов и глору кришти просто нечего больше сказать:))
Ответ rigobersong
Кичится 5ю ЛЧ во времена когда десятки человек уже 6 раз выиграли, а криштик даже их не поздравил и заплакал, это мощно:)) Выиграл на одну ЛЧ больше, и то там такие финалы были с голами из метровых офсайдов и глору кришти просто нечего больше сказать:))
Комментарий скрыт
Ответ Судейская комната РЖД
Комментарий скрыт
Враньё. Оба матча 1/8 с Челси играл в старте, во втором матче получил травму и пропустил остаток сезона.
Декстер, ты чё меня в чс внёс
на обиженных воду возят)
Ответ Александр Северный
Декстер, ты чё меня в чс внёс на обиженных воду возят)
Будь с ним помягче пожалуйста сегодня, очередной тяжелый день для поклонников рекордсмена Инстаграма) Потирали руки после первого тайма, смотрели - не спали опять, а потом началось… Опять этот Месси со своими 2+1 испортил праздник начала весны для всех влюбленных в седьмого номера)
Ответ Александр Северный
Декстер, ты чё меня в чс внёс на обиженных воду возят)
Комментарий скрыт
Хватит считать голы Месси. Оставьте это тем, кто на поле уже ничего не может. Тем, кто занимается байкотами и позорными интервью Моргану. Тем, кто считает ЧМ уже не мечтой и для кого ЗМ это фейк.. ☝️
Ответ Хесус Навас_1117082031
Хватит считать голы Месси. Оставьте это тем, кто на поле уже ничего не может. Тем, кто занимается байкотами и позорными интервью Моргану. Тем, кто считает ЧМ уже не мечтой и для кого ЗМ это фейк.. ☝️
Никто не считает голы меси он все равно второй по голам хоть и химик гармональный 🤣🤣🤣
Ответ musa musa_1116893876
Никто не считает голы меси он все равно второй по голам хоть и химик гармональный 🤣🤣🤣
Авейру любит считать чужие голы. То у Пеле, то у Месси.. Потому как на поле уже полный нуль.. Полный.. ☝️
