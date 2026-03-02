Месси забил 70-й гол со штрафного, догнав Пеле. Больше в истории лишь у Жуниньо – 77. У Роналду 64 точных удара

Месси делит с Пеле второе место по голам (70) со штрафных ударов.

Форвард «Интер Майами » Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2), в котором он отметился дублем.

Всего за карьеру аргентинец забил 70-й мяч со штрафных и вышел на второе место в истории, сравнявшись с Пеле .

Рекордсмен по этому показателю – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.

На счету нападающего «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду 64 мяча, забитых со штрафных.