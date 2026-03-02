Месси забил 70-й гол со штрафного, догнав Пеле. Больше в истории лишь у Жуниньо – 77. У Роналду 64 точных удара
Месси делит с Пеле второе место по голам (70) со штрафных ударов.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче МЛС с «Орландо Сити» (4:2), в котором он отметился дублем.
Всего за карьеру аргентинец забил 70-й мяч со штрафных и вышел на второе место в истории, сравнявшись с Пеле.
Рекордсмен по этому показателю – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.
На счету нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 64 мяча, забитых со штрафных.
Месси сейчас 4-й в истории:
1. Марселиньо Кариока - 78
2. Роберто Динамит - 75
3. Жуниньо Пернамбукано - 72
4. Лионель Месси - 70
...
10. Криштиану Роналду - 63
Любопытно, что на начало 2012 года Роналду опережал Месси по этому показателю со счетом 30:4
Кстати, тоже интересный факт: Лео забивает со штрафных ударов уже 19 лет подряд
«Я всегда страдал, играя против Месси. Но сейчас, каждый раз, когда смотрю, как он играет, получаю удовольствие», - сказал Рамос.Марсело назвал Лионеля Месси самым сложным соперником в своей карьереотметив его невероятную силу и способность «включать суперрежим»когда тот злился. Альфредо Ди Стефано: «Месси игрок, совершивший революцию в мировом футболе». Хорхе Вальдано: «Месси – лучший игрок в мире. На втором месте – травмированный Месси». Паоло Мальдини: «Месси стоило бы вручать золотой мяч каждый год».Легенда «Реала» в 2015 году, играя в США, в интервью рассказал о своих предпочтениях. «Мне посчастливилось играть вместе с Зиданом, Роналду, Фигу, Криштиану… но Месси – отличается от них всех. Он особенный: делает всё легко, без усилий. Даже невозможное».. и это только малая часть бывших игроков Реала.
